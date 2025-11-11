Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?0 комментариев
В Красноярском крае четырехлетний мальчик погиб в ДТП со снегоходом
В результате ДТП со снегоходом в Красноярском крае погиб четырехлетний мальчик, его вместе с собой на транспортное средство взял пьяный отец, сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии.
СК возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.й 264 УК РФ («нарушение управляющим автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), передает РИА «Новости».
В ведомстве сообщили, что вечером 9 ноября пьяный подозреваемый посадил четырехлетнего сына впереди себя на снегоход и отправился по полевой дороге близ села Туруханск. Он потерял управление и врезался в металлический столб, после чего снегоход перевернулся.
В результате трагедии ребенок получил многочисленные травмы, от которых умер на следующий день в больнице.
Отца задержали, решается вопрос о его аресте.
