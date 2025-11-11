В Красноярском крае четырехлетний мальчик погиб в ДТП со снегоходом

Милонов: Напавших на машину с ребенком мигрантов надо подвергнуть пожизненному позору

Депутат Милонов назвал наказание для напавших на машину с ребенком в Москве

Tекст: Татьяна Косолапова

В Москве автомобиль перегородил дорогу попутно движущемуся автомобилю, после чего из машины вышли трое мигрантов и начали наносить различные повреждения транспортному средству, что было зафиксировано записью регистратора. Молодые люди совершили нападение даже несмотря на то, что из якобы подрезавшего ранее их автомобиля мужчина кричал, что находится не один, а с ребенком.



«Вся страна в шоке от свинского поступка приезжих, которые решили спроецировать на нашу нормальную страну в нашем нормальном обществе свои феодальные взаимоотношения. Видишь ли, им показалось, что кто-то их подрезал и не соблюдал правила дорожного движения. Вместо того, чтобы вести себя цивилизованно, как люди, они повели себя не как люди, совершенно несмотря на предупреждение о том, что в машине находится ребенок – подонки просто устроили практически кровавую разборку посреди дороги», – говорит Милонов.

Он замечает, что вопрос о наказании гостей нашей страны за подобного рода проступки поднимается уже не в первый раз. Похожие ситуации уже случались ранее, поэтому для того, чтобы уменьшить их количество, следует наказывать людей по всей строгости закона. Кроме того, не исключены и методы общественного порицания.

«Если такие проступки совершают мигранты, то прежде чем гнать их поганой метлой из страны, нужно посадить их лет на 20, конфисковать все имущество, выгнать всех родственников, пожизненно запретить им здесь появляться. А уже потом, когда они отбудут наказание, выгнать», – считает депутат.

А если подобные поступки совершают граждане Российской Федерации, то их следует заснять на видео и пустить на билборде, чтобы все видели их лица и осуждали такое поведение. Причем транслировать данный контент собеседник рекомендует на той самой трассе, где как раз и произошел конфликт.

«Нужно показывать их кающиеся рожи, снятые при задержании. Потому что совершенно точно, что вести они себя будут совершенно по-другому, нежели при нападении. Это видео надо показывать, чтобы остатки их гордыни окончательно уничтожить. И другим будет точно неповадно. Никто не захочет такого позора», – заключил Милонов.

Ранее в Москве полиция задержала группу из трех 26-летних приезжих, преградивших путь и напавших на автомобиль с ребенком в салоне на одной из московских трасс. Поводом для дорожного конфликта могло стань неаккуратное вождение. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.