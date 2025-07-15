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Nvidia объявила о скорых поставках чипов для нейросетей H20 в Китай
Американская Nvidia готовится начать поставки высокопроизводительных чипов H20 на рынок КНР, заявил гендиректор компании Дженсен Хуанг.
Эти чипы ранее попали под экспортные ограничения США, введенные в апреле 2025 года, однако теперь правительство одобрило заявки Nvidia на получение необходимых лицензий, передает ТАСС.
«Правительство США одобрило подачу нами заявок для получения лицензий на поставку H20, и мы начнем продавать H20 на китайском рынке. Я с нетерпением жду скорейших поставок H20, я очень рад этой очень, очень хорошей новости», – сказал Хуанг.
В компании рассказали, что на прошлой неделе Хуанг встречался с президентом США Дональдом Трампом и другими высокопоставленными чиновниками, после чего администрация США изменила позицию относительно экспорта чипов в КНР.
Ранее Хуанг критиковал ограничения администрации Трампа, указывая на их негативное влияние на конкурентоспособность американской индустрии и риски для бизнеса на крупнейших мировых рынках.
В мае продажи видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 для китайского рынка оказались заморожены из-за ужесточения экспортных ограничений со стороны США.