  • Новость часаБелоусов назвал ежесуточное число поставляемых в зону СВО FPV-дронов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Страх перед Трампом дает Мадуро шанс устоять
    InfoBRICS: Европа под руководством Германии готовится к войне с Россией
    Эксперт объяснил причину формирования этнических анклавов мигрантов в Одинцове
    Матвиенко призвала запретить деятельность микрофинансовых организаций в России
    В Екатеринбурге в здании структуры Роскосмоса при пожаре обрушилась крыша
    Госдума легализовала майнинг криптовалют в России
    WSJ: США вооружат своими ракетами переданные Украине F-16
    Российские войска освободили Ленинское в ДНР
    Чемезов рассказал Путину о применении беспилотников Ростеха в зоне СВО
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов СВО стала лучшим ревизором для Минобороны

    Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».

    20 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Франция конвертировала свою культуру в похабство

    Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.

    16 комментариев
    30 июля 2024, 17:16 • Видео

    Камала против Трампа: кто победит?

    Рейтинги двух основных кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалы Харрис – показывают, что борьба между ними будет жаркой. У кого больше шансов и уязвимых мест?

    Главное
    Госдума одобрила лимит в 20 SIM-карт на каждого россиянина
    Приговоренный к смертной казни в Белоруссии немец попросил о помиловании
    Глава МИД Латвии Браже лично запретила певцу Ираклию въезд в страну
    Украинцам разрешили собирать хворост
    Госдума одобрила запрет треш-стримов
    Ливень с градом затопил улицы Казани
    Ученые нашли новый способ борьбы с облысением

    Китай и Европа покупают все больше российского газа

    Газпром хвастается новым рекордом поставок газа в Китай. При этом не только Китай, но и Европа в этом году покупает больше российского газа. Почему наблюдается такой ажиотажный спрос на газ из России и что может затормозить наш газовый экспорт? Подробности

    Перейти в раздел

    США втягивают Японию в западные военные блоки

    Вашингтон продолжает милитаризацию Японии и создает новое военное командование на территории этой страны. Параллельно с этим Япония в разы увеличила количество учений со странами НАТО и идет по пути «размывания» своего безъядерного статуса. В чем заключаются причины такой политики со стороны Токио и как к этому относиться России? Подробности

    Перейти в раздел

    Ключевой эксперимент открывает новую эру в истории российских БПЛА

    Даже действующая российская спутниковая группировка, как неожиданно выяснилось, обеспечивает возможность удаленного управления беспилотниками. Российским инженерам удалось сделать первый шаг к созданию системы, подобной американской SpaceX, и в какой-то степени даже лучшей. Как это произошло и какие еще возможности это даст? Подробности

    Перейти в раздел

    Провал железных дорог Франция прикрывает «русскими диверсантами»

    «Эти действия направляются Россией», таков «излюбленный метод действия русских», заявляют во Франции, имея в виду недавнюю серию диверсий на железной дороге. Парадокс в том, что эти публичные обвинения опровергаются самой же французской полицией. Кто на самом деле является главным подозреваемым в срыве движения французских железных дорог? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Камала против Трампа: кто победит?

      Рейтинги двух основных кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалы Харрис – показывают, что борьба между ними будет жаркой. У кого больше шансов и уязвимых мест?

    • «Эта церемония сказала о Франции все»

      Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала скандальную церемонию открытия Олимпиады–2024. «Эта церемония сказала о нас все, – подчеркнула политик. Как ни странно, такое объяснение парижскому шабашу имеет право на существование.

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............