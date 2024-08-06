Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.0 комментариев
Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США
CNN: Харрис выдвинет кандидатом в вице-президенты США губернатора Миннесоты Уолца
Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на пост главы государства от Демократической партии, выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в вице-президенты США, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.
Как сообщает телеканал, Харрис приняла решение относительно своего напарника, и четыре человека, близкие к процессу, утверждают, что ее выбор – это губернатор Миннесоты Тим Уолц. Ожидается, что Харрис объявит о своем решении в ближайшее время, передает ТАСС.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что вице-президент страны Камала Харрис отказывается от дебатов на Fox News из-за ее «крайне низкого IQ».