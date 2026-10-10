Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.4 комментария
Электроподстанция получила повреждения при атаке дронов в Орловской области
В Орловской области 13 беспилотников повредили местную электроподстанцию
Губернатор Андрей Клычков сообщил, что в результате ночной атаки украинских беспилотников получила повреждения электроподстанция в Знаменском районе Орловской области.
«Ночью над Орловской областью уничтожены 13 вражеских БПЛА. В очередной раз противник атакует мирное население, гражданские объекты – повреждение получила электроподстанция в Знаменском районе», – сообщил Клычков.
Он уточнил, что рядом с местом падения обломков находятся православный храм и больница, однако никто из жителей не пострадал. Из-за атаки часть домовладений осталась без электричества, на месте уже начались восстановительные работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу над Самарской областью сбили несколько десятков беспилотников ВСУ. В пятницу при атаке дронов на Калугу пострадали девять человек. В четверг силы ПВО начали отражение атаки на Омскую область.