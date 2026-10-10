Минувший сентябрь в Москве стал самым влажным за четыре года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Среднемесячная температура в первый месяц осени в Москве превысила норму на 2,3 градуса. При этом в городе выпало 73% от месячной нормы осадков, что сделало сентябрь 2026 года самым влажным за последние четыре года, передает ТАСС, ссылаясь на столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Влажная погода благоприятно отразилась на качестве воздуха, существенно снизив количество мелких взвешенных частиц. Их концентрация упала более чем на 15% по сравнению с показателями прошлого года, а уровни других загрязняющих веществ остались в пределах допустимых норм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. В среду москвичам пообещали потепление. А в понедельник метеорологи спрогнозировали повышение температуры воздуха в столице к концу недели.