Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.11 комментариев
Трамп заявил о «крайне низком IQ» Харрис
Трамп объяснил нежелание Харрис соглашаться на предложенные им дебаты «крайне низким IQ» вице-президента США
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что вице-президент страны Камала Харрис отказывается от дебатов на Fox News из-за ее «крайне низкого IQ».
Трамп заявил в Truth Social, что у Харрис отсутствуют «ментальные способности» для участия в «реальных дебатах» против него. По мнению Трампа, Харрис «не может нормально говорить без телесуфлера», у нее «крайне низкий IQ», передает РИА «Новости».
Как утверждает Трамп, Харрис боится участвовать в дебатах на Fox News, так как осознает, что не сможет оправдать на них политику открытых границ, инфляцию и высокую ключевую ставку. По словам Трампа, с Харрис США не смогут восстановить величие.
Напомним, Трамп заявил, что договорился с телеканалом Fox News о проведении дебатов с Харрис в сентябре в Пенсильвании. Предвыборный штаб Харрис отказался от предложения устроить дебаты на площадке Fox News. Fox News – лояльный к Трампу канал.