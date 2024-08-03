Трамп заявил о «крайне низком IQ» Харрис

Трамп объяснил нежелание Харрис соглашаться на предложенные им дебаты «крайне низким IQ» вице-президента США

Tекст: Антон Антонов

Трамп заявил в Truth Social, что у Харрис отсутствуют «ментальные способности» для участия в «реальных дебатах» против него. По мнению Трампа, Харрис «не может нормально говорить без телесуфлера», у нее «крайне низкий IQ», передает РИА «Новости».

Как утверждает Трамп, Харрис боится участвовать в дебатах на Fox News, так как осознает, что не сможет оправдать на них политику открытых границ, инфляцию и высокую ключевую ставку. По словам Трампа, с Харрис США не смогут восстановить величие.

Напомним, Трамп заявил, что договорился с телеканалом Fox News о проведении дебатов с Харрис в сентябре в Пенсильвании. Предвыборный штаб Харрис отказался от предложения устроить дебаты на площадке Fox News. Fox News – лояльный к Трампу канал.