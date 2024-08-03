Харрис отказалась провести дебаты с Трампом на площадке Fox News

Tекст: Вера Басилая

«Дональд Трамп испугался и пытается увильнуть от участия в дебатах, на которые он уже согласился, и бежит прямо на Fox News, чтобы он (телеканал – прим. ВЗГЛЯД) выручил его», – приводит ТАСС заявление штаба Харрис.

Демократы призвали республиканца Трампа «перестать играть в игры и явиться на дебаты 10 сентября». Штаб Харрис уточнил, что вице-президент США будет выступать в прайм-тайм.

Также в заявлении отмечается, что обсудить дальнейшие дебаты Харрис готова после тех, на которые обе избирательные кампании уже согласились.

Ранее Трамп заявил, что договорился с Fox News о проведении 4 сентября теледебатов с Харрис. Как объяснил экс-президент, предыдущая договоренность о дебатах на площадке телекомпании ABC 10 сентября больше не актуальна.