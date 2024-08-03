Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.6 комментариев
Харрис отказалась провести дебаты с Трампом на площадке Fox News
Предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис отказался от предложения Дональда Трампа провести дебаты на площадке телеканала Fox News, следует из заявления штаба.
«Дональд Трамп испугался и пытается увильнуть от участия в дебатах, на которые он уже согласился, и бежит прямо на Fox News, чтобы он (телеканал – прим. ВЗГЛЯД) выручил его», – приводит ТАСС заявление штаба Харрис.
Демократы призвали республиканца Трампа «перестать играть в игры и явиться на дебаты 10 сентября». Штаб Харрис уточнил, что вице-президент США будет выступать в прайм-тайм.
Также в заявлении отмечается, что обсудить дальнейшие дебаты Харрис готова после тех, на которые обе избирательные кампании уже согласились.
Ранее Трамп заявил, что договорился с Fox News о проведении 4 сентября теледебатов с Харрис. Как объяснил экс-президент, предыдущая договоренность о дебатах на площадке телекомпании ABC 10 сентября больше не актуальна.