  • Новость часаПутин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк»
    Суд Хельсинки засекретил решения по аресту российских активов
    Дирижер Башмет 16 лет платил коммуналку за чужих людей
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    Путин: Средняя продолжительность жизни россиян должна превысить 80 лет
    Люди в России должны становиться намного более здоровыми
    Росгвардия раскрыла подробности разгрома украинской ДРГ в Брянской области
    NYT: Зеленский был ошеломлен запретом США на удары вглубь России
    Мнения
    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отношения с Грузией как пример новой нормальности

    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

    0 комментариев
    29 октября 2024, 18:00 • Политика

    Агенты ЦРУ вступили в борьбу против Камалы Харрис

    Агенты ЦРУ вступили в борьбу против Камалы Харрис
    @ USA TODAY NETWORK/Reuters

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    За неделю до выборов президента США рейтинги основных кандидатов сравнялись, но Дональд Трамп лидирует по прогнозам букмекеров. В условиях, когда Камале Харрис и Демократической партии важен каждый голос, им нанесли удары в спину те, от кого подобного не ждали и по определению ждать не могли.

    В The Washington Post – одной из двух наиболее влиятельных газет США – грянул скандал, каких там быть не должно. Причина – отказ издания поддерживать кого-либо из кандидатов в президенты США, хотя обычно там посвящают своему фавориту редакционную статью с доводами голосовать «за».

    Это объясняется желанием вернуться к позиции объективного наблюдателя и «к корням»: до 1980-х годов в WP практики поддержки кандидатов не было. Только мало кто подобному объяснению верит. Скорее, верят в то, что в редакции не хотят брать на себя ответственность за возможное избрание Камалы Харрис президентом США. Настолько она плоха.

    Для наглухо либеральной WP, чей офис находится в наглухо либеральном Вашингтоне (там даже Рональд Рейган выборы проигрывал), немыслима поддержка Дональда Трампа. Редакция находилась на передовой войны с ним все эти годы, подчас публикуя абсолютно бесстыжие фейки о недостатках республиканца, как будто у него настоящих недостатков мало.

    Боб Вудворт – многолетний редактор и легенда WP, сковырнувшая президента Ричарда Никсона – написал об эксцентричном миллиардере несколько книг, доказывающих, насколько он опасное чудовище. Эти книги убедительнее многих редакционных материалов WP, прочитав которых, Трампа хочется поддержать просто из чувства противоречия.

    Значит, дело все-таки в Камале, раз уж многолетний альянс WP и Демократической партии сломался именно на ней.

    Будет ли это стоить ей президентства, узнаем через неделю. Но редакции это точно будет стоить дорого: за два дня она потеряла 200 тысяч или 8% платных подписок, то есть плюнула в колодец, из которого пила.

    Кроме того, газету в знак протеста покинули несколько редакторов и колумнистов, а другие настояли на редакционном расследовании обстоятельств, толкнувших руководство WP к предательству Камалы и идеалов демократии (то есть строя, при котором правят члены Демократической партии США). Источники указали на решение лично Джеффа Безоса – владельца издания и основателя Amazon. Отпираться он не стал.

    Безос купил WP в период, когда был самым богатым человеком мира, и в боевой листок антитрамповской пропаганды издание превратилось именно при нем. Среди демократов у него репутация неоднозначная. С одной стороны, Безос потратил сотни миллионов на их партию, либеральную пропаганду и проекты по поддержке меньшинств. С другой стороны, миллиардером стал в том числе благодаря тому, что создал в Amazon потогонку в худших вьетнамских традициях.

    Невероятно, чтобы прямо перед выборами Безос добровольно дал «пас» своему врагу Трампу, да еще и ценой сотен тысяч «отписок». Следовательно, его кто-то попросил. Этот «кто-то» силен и влиятелен, но не относится к команде Белого дома, где сейчас объединены идеей победы Харрис.

    Вариантов немного, очевидный один – ЦРУ. Это там оценили президентство Камалы как потенциально катастрофическое, а WP – глаз, которым разведка подмигивает.

    Разумеется, такое предположение уводит на зыбкую почву «теорий заговора». Однако «спайка» между WP и Лэнгли настолько старая и прочная, что забыть о ней невозможно. Строго говоря, главное издание Вашингтона – это еще и главный «сливной бачок» ЦРУ, причем редакция очень дорожит своими особыми отношениями с разведкой, ведь информация (особенно засекреченная) – это самое ценное в работе и журналиста, и пропагандиста.

    Когда в Лэнгли созрела интрига против Никсона, компромат на президента выдали именно Вудворту, а общему количеству совместных проектов разведки и WP давно потерян счет. До сих пор ЦРУ использует эту редакцию, если хочет заявить что-нибудь важное по вопросам внешней политики.

    Так было и совсем недавно, когда в Вашингтоне серьезно обсуждали возможность пойти навстречу Владимиру Зеленскому и снять ограничения на применение дальнобойных ракет по целям на территории России. В WP со ссылкой на мнение аналитиков ЦРУ написали, что это попросту опасно из-за возможной ответной реакции. А ведь в издании традиционно поддерживают Киев и «решительные меры» против Москвы.

    Может показаться странным, что в случае с Камалой руководство ЦРУ решило спрятаться за спину Безоса и не козырять своими «аналитиками». Однако причастность Лэнгли к решению редакции по кандидатам в президенты – это не просто повод для отставок. Это гарантия уголовного дела и тюремного срока. В США существует специальный закон, который запрещает внешней разведке вести работу внутри страны и вмешиваться в политический процесс: ни одна из двух партий не заинтересована в том, чтобы конкуренты могли использовать ЦРУ с его возможностями и бюджетом.

    Есть мнение, что нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс – один из наиболее вменяемых людей в руководстве США. Это дипломат старой школы неплохо знает Россию, где работал послом, и в какой-то момент стал единственным со стороны Вашингтона, кто поддерживал связи с Москвой через встречи с главой СВР Сергеем Нарышкиным.

    Чем его так напугала Харрис, что Бернс решил сделать на ее счет «намек», понятный даже за океаном, – можно только гадать, тем более эта тема по-прежнему находится в прокрустовом ложе теории заговора. Но базовых вариантов всего два.

    Это может касаться собственных качеств кандидатки. Свою некомпетентность в вопросах обороны и внешней политики Камала прикрывает хохотом, что само по себе жутковато. При этом обладает решительностью и силой характера, иначе не прославилась бы как прокурор. Опасное сочетание.

    Но гораздо опаснее президента может быть команда кандидата, особенно если речь о той области, в которой шеф не разбирается и склонен передоверять решения. В случае с президентом Камалой Харрис Госдеп, а может быть и всю внешнюю политику неизбежно отдадут на откуп «клану Клинтон», известному своей воинственностью и ненавистью к России. Камала плоть от плоти этого клана и пока что самая удачная его инвестиция за 10 лет: карьера нынешнего вице-президента удалась благодаря тому, что сестра и второй (после мужа) наиболее близкий к ней человек – один из главных технологов Хиллари Клинтон.

    Если на пост госсекретаря взойдет такой опытный, опасный и непримиримый враг России, как Виктория Нуланд (а она давно о нем мечтала), то только при президенте Камале Харрис. Однако «ястребица с печеньками», чья тактика – играть с огнем новой мировой войны, нажила врагов не только в Москве, но и в Вашингтоне, и в Лэнгли. Будет даже смешно, если дело действительно в ней и в ЦРУ, чей осторожный директор пытается уберечь мир от ядерного апокалипсиса.

    А если все-таки не пытается, жаль. Не нужно быть разведчиком, чтоб понимать: такая концентрация воинственности, упорства, некомпетентности и русофобии в Вашингтоне, какая может сложиться при власти Харрис и «клана Клинтон», реально опасна для планеты.

    Главное
    Белоусов доложил Путину об успешной отработке нанесения ядерного удара
    Политолог объяснил отказ ведущих изданий США поддерживать Харрис и Трампа
    Военный аналитик: Торское откроет армии России путь к Красному Лиману
    Самолеты ВКС России прибыли в ЮАР с дружественным визитом
    Политолог назвал задачи прибывающих в Грузию снайперов с Украины
    В Южной Корее представили танк будущего с водородным двигателем
    Невролог рассказала о способах избавления от синдрома «компьютерной шеи»

    Почему немецкий автопром закрывается

    Производить автомобили в Германии стало так дорого и невыгодно, что немецкий автоконцерн Volkswagen впервые за свою 87-летнюю историю вынужден закрывать заводы. Под раздачу попадет сразу три предприятия. Более того, концерн впервые за 30 лет решился уволить людей и нарушить данные в трудовом договоре обязательства. VW олицетворяет серьезность проблем не только всего немецкого автопрома, но в целом немецкой промышленности и экономики. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

    Перейти в раздел

    За что 155-я бригада морпехов особо отмечена Верховным главнокомандующим

    «Они как раз и создали основные условия для этих успешных действий». Такими словами президент России отдельно отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота при окружении группировки противника в Курской области. Чем еще знаменито это соединение? Подробности

    Перейти в раздел

    Клан закоренелых ненавистников России потерпел катастрофу

    Главным результатом прошедших только что в Литве парламентских выборов стало падение Габриэлюса Ландсбергиса – представителя одиозного клана давних врагов России. Его дед Витаутас был одним из участников развала СССР. Еще недавно Ландсбергиса-внука прочили в президенты Литвы, а теперь он лишился и поста министра иностранных дел, и даже места в парламенте. Как и почему все это произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Даже грузины против «евросовка»

      Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............