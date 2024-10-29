Агенты ЦРУ вступили в борьбу против Камалы Харрис

Tекст: Дмитрий Бавырин

В The Washington Post – одной из двух наиболее влиятельных газет США – грянул скандал, каких там быть не должно. Причина – отказ издания поддерживать кого-либо из кандидатов в президенты США, хотя обычно там посвящают своему фавориту редакционную статью с доводами голосовать «за».

Это объясняется желанием вернуться к позиции объективного наблюдателя и «к корням»: до 1980-х годов в WP практики поддержки кандидатов не было. Только мало кто подобному объяснению верит. Скорее, верят в то, что в редакции не хотят брать на себя ответственность за возможное избрание Камалы Харрис президентом США. Настолько она плоха.

Для наглухо либеральной WP, чей офис находится в наглухо либеральном Вашингтоне (там даже Рональд Рейган выборы проигрывал), немыслима поддержка Дональда Трампа. Редакция находилась на передовой войны с ним все эти годы, подчас публикуя абсолютно бесстыжие фейки о недостатках республиканца, как будто у него настоящих недостатков мало.

Боб Вудворт – многолетний редактор и легенда WP, сковырнувшая президента Ричарда Никсона – написал об эксцентричном миллиардере несколько книг, доказывающих, насколько он опасное чудовище. Эти книги убедительнее многих редакционных материалов WP, прочитав которых, Трампа хочется поддержать просто из чувства противоречия.

Значит, дело все-таки в Камале, раз уж многолетний альянс WP и Демократической партии сломался именно на ней.

Будет ли это стоить ей президентства, узнаем через неделю. Но редакции это точно будет стоить дорого: за два дня она потеряла 200 тысяч или 8% платных подписок, то есть плюнула в колодец, из которого пила.

Кроме того, газету в знак протеста покинули несколько редакторов и колумнистов, а другие настояли на редакционном расследовании обстоятельств, толкнувших руководство WP к предательству Камалы и идеалов демократии (то есть строя, при котором правят члены Демократической партии США). Источники указали на решение лично Джеффа Безоса – владельца издания и основателя Amazon. Отпираться он не стал.

Безос купил WP в период, когда был самым богатым человеком мира, и в боевой листок антитрамповской пропаганды издание превратилось именно при нем. Среди демократов у него репутация неоднозначная. С одной стороны, Безос потратил сотни миллионов на их партию, либеральную пропаганду и проекты по поддержке меньшинств. С другой стороны, миллиардером стал в том числе благодаря тому, что создал в Amazon потогонку в худших вьетнамских традициях.

Невероятно, чтобы прямо перед выборами Безос добровольно дал «пас» своему врагу Трампу, да еще и ценой сотен тысяч «отписок». Следовательно, его кто-то попросил. Этот «кто-то» силен и влиятелен, но не относится к команде Белого дома, где сейчас объединены идеей победы Харрис.

Вариантов немного, очевидный один – ЦРУ. Это там оценили президентство Камалы как потенциально катастрофическое, а WP – глаз, которым разведка подмигивает.

Разумеется, такое предположение уводит на зыбкую почву «теорий заговора». Однако «спайка» между WP и Лэнгли настолько старая и прочная, что забыть о ней невозможно. Строго говоря, главное издание Вашингтона – это еще и главный «сливной бачок» ЦРУ, причем редакция очень дорожит своими особыми отношениями с разведкой, ведь информация (особенно засекреченная) – это самое ценное в работе и журналиста, и пропагандиста.

Когда в Лэнгли созрела интрига против Никсона, компромат на президента выдали именно Вудворту, а общему количеству совместных проектов разведки и WP давно потерян счет. До сих пор ЦРУ использует эту редакцию, если хочет заявить что-нибудь важное по вопросам внешней политики.

Так было и совсем недавно, когда в Вашингтоне серьезно обсуждали возможность пойти навстречу Владимиру Зеленскому и снять ограничения на применение дальнобойных ракет по целям на территории России. В WP со ссылкой на мнение аналитиков ЦРУ написали, что это попросту опасно из-за возможной ответной реакции. А ведь в издании традиционно поддерживают Киев и «решительные меры» против Москвы.

Может показаться странным, что в случае с Камалой руководство ЦРУ решило спрятаться за спину Безоса и не козырять своими «аналитиками». Однако причастность Лэнгли к решению редакции по кандидатам в президенты – это не просто повод для отставок. Это гарантия уголовного дела и тюремного срока. В США существует специальный закон, который запрещает внешней разведке вести работу внутри страны и вмешиваться в политический процесс: ни одна из двух партий не заинтересована в том, чтобы конкуренты могли использовать ЦРУ с его возможностями и бюджетом.

Есть мнение, что нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс – один из наиболее вменяемых людей в руководстве США. Это дипломат старой школы неплохо знает Россию, где работал послом, и в какой-то момент стал единственным со стороны Вашингтона, кто поддерживал связи с Москвой через встречи с главой СВР Сергеем Нарышкиным.

Чем его так напугала Харрис, что Бернс решил сделать на ее счет «намек», понятный даже за океаном, – можно только гадать, тем более эта тема по-прежнему находится в прокрустовом ложе теории заговора. Но базовых вариантов всего два.

Это может касаться собственных качеств кандидатки. Свою некомпетентность в вопросах обороны и внешней политики Камала прикрывает хохотом, что само по себе жутковато. При этом обладает решительностью и силой характера, иначе не прославилась бы как прокурор. Опасное сочетание.

Но гораздо опаснее президента может быть команда кандидата, особенно если речь о той области, в которой шеф не разбирается и склонен передоверять решения. В случае с президентом Камалой Харрис Госдеп, а может быть и всю внешнюю политику неизбежно отдадут на откуп «клану Клинтон», известному своей воинственностью и ненавистью к России. Камала плоть от плоти этого клана и пока что самая удачная его инвестиция за 10 лет: карьера нынешнего вице-президента удалась благодаря тому, что сестра и второй (после мужа) наиболее близкий к ней человек – один из главных технологов Хиллари Клинтон.

Если на пост госсекретаря взойдет такой опытный, опасный и непримиримый враг России, как Виктория Нуланд (а она давно о нем мечтала), то только при президенте Камале Харрис. Однако «ястребица с печеньками», чья тактика – играть с огнем новой мировой войны, нажила врагов не только в Москве, но и в Вашингтоне, и в Лэнгли. Будет даже смешно, если дело действительно в ней и в ЦРУ, чей осторожный директор пытается уберечь мир от ядерного апокалипсиса.

А если все-таки не пытается, жаль. Не нужно быть разведчиком, чтоб понимать: такая концентрация воинственности, упорства, некомпетентности и русофобии в Вашингтоне, какая может сложиться при власти Харрис и «клана Клинтон», реально опасна для планеты.