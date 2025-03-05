В конгрессе распорядились выгнать демократа во время речи Трампа

Tекст: Александра Юдина

Выступление Трампа в конгрессе сопровождалось неодобрительными выкриками со стороны демократов, одним из наиболее активных участников перепалки стал конгрессмен Грин, передает ТАСС.

Более того, демократ, вооруженный тростью, несколько раз пытался привлечь внимание Трампа, вступая с ним в полемику. Однако его попытки оказались тщетными, так как спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести его из зала.

Инцидент произошел вскоре после начала выступления президента США, когда ряд демократов начали освистывать Трампа, создавая напряженную атмосферу в зале заседаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время выступления Дональда Трампа в конгрессе США представители Демократической партии продемонстрировали таблички с обвинениями в адрес президента, что вызвало бурную реакцию у республиканцев.