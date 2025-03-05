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    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    28 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов США больше не станут страной мечты

    За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.

    12 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    6 комментариев
    5 марта 2025, 06:49 • Новости дня

    Демократы обвинили Трампа во лжи в ходе его выступления в конгрессе

    Представители демократов показали таблички с надписью «ложь» на выступлении Трампа в конгрессе

    Tекст: Максим Попов

    Во время выступления Дональда Трампа в конгрессе США представители Демократической партии продемонстрировали таблички с обвинениями в адрес президента, что вызвало бурную реакцию у республиканцев.

    Во время выступления президента Дональда Трампа в конгрессе США представители Демократической партии выразили протест, демонстрируя таблички с надписью «ложь», передает RT.

    Одна из табличек также содержала надпись «Маск ворует». Это стало причиной напряженной атмосферы в зале.

    Вместе с тем Трампа поддержали представители Республиканской партии. Они неоднократно вскакивали и аплодировали президенту, выражая свое одобрение его политике.

    Ранее, в преддверии своего выступления перед конгрессом, Трамп представил проект создания газопровода на Аляске, который станет одним из крупнейших в мире.

    4 марта 2025, 11:40 • Новости дня
    Скачко: Трамп предостерег Зеленского и «партию войны» в Европе

    Политолог Скачко: Трамп предостерег Зеленского и «партию войны» в Европе

    Скачко: Трамп предостерег Зеленского и «партию войны» в Европе
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп своим обезличенным осуждением противников мирного урегулирования конфликта на Украине предупредил так называемую европейскую «партию войны» и демократов США о будущем ухудшении их политических позиций, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее американский лидер заявил, что заключить мирное соглашение по конфликту на Украине «не так уж и сложно».

    «Судя по всему, говоря о тех, кто не хочет заключать сделку, американский лидер Дональд Трамп имеет в виду не только Владимира Зеленского, который является первым претендентом на потерю поста. В клику так называемой партии войны входит ряд европейских политиков, а также часть Демпартии США. И им глава Белого дома тоже отправил сигнал», – пояснил политолог Владимир Скачко.

    «Отдельно стоит обратить внимание на предупреждение для «ястребов-демократов» в Штатах. Трамп дает четко понять, что будет их громить. В целом это своего рода констатация главой Белого дома факта, что между ним и теми, кто хочет продолжить конфликт на Украине, не может быть никакого консенсуса», – продолжил спикер.

    «Впрочем, очевидно, что по прогнозам Трампа, демократы также не задержатся надолго при своих нынешних позициях во власти. Их поддержка милитаризации Украины отрицательно скажется на результатах промежуточных выборов в Сенат в следующем году», – резюмировал аналитик.

    Ранее Трамп заявил, что заключить мирное соглашение по конфликту на Украине «не так уж и сложно», сообщает The Telegraph. Он добавил: «Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек долго не продержится. К этому человеку не будут прислушиваться», – указал политик.

    По его словам, Россия и «народ Украины» хотят заключить сделку. Также он осудил Зеленского за заявление о том, что мирное соглашение еще «очень и очень далеко». «Это худшее заявление, которое можно было сделать. Америка не будет это долго терпеть!» – предупредил глава Белого дома.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США могут наказать Зеленского за перепалку с Трампом в Белом доме.

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    4 марта 2025, 19:53 • Новости дня
    Зеленский не извинился перед Трампом за скандал в Белом доме
    Зеленский не извинился перед Трампом за скандал в Белом доме
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но снова не извинился перед ним.

    Зеленский подчеркнул, что встреча в Вашингтоне прошла не так, как предполагалось, и выразил сожаление по этому поводу, однако не принес извинений главе Белого дома, передает ТАСС.

    На своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Зеленский написал: «Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу прошла не так, как предполагалось. Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить».

    Президент Украины также заявил, что его страна стремится к тому, чтобы дальнейшее сотрудничество с США было конструктивным. Он добавил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых и безопасности в любое время и в любом удобном формате.

    Зеленский добавил, что он и его команда готовы работать под «сильным руководством» Трампа для достижения мира и выразил благодарности США за помощь.

    В пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме. После этого США развернули полномасштабное давление на Киев.

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    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

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    4 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Трюдо объявил о начале торговой войны США с Канадой

    Канада ввела ответные пошлины на товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов

    Трюдо объявил о начале торговой войны США с Канадой
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Оттава приняла решение о введении ответных пошлин на американские товары после начала торговой войны со стороны США, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

    Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, передает ТАСС. В ответ на это Оттава ввела ответные пошлины. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что тарифы США вступили в силу в ранние часы утра и в то же время Канада ответила аналогичными мерами.

    Трюдо уточнил, что введенные Канадой тарифы составляют двадцать пять процентов на американские товары. Общая стоимость этих товаров достигает 155 млрд канадских долларов, что эквивалентно 107,4 млрд долларов США. Премьер-министр отметил, что Канада является ближайшим партнером и союзником США, однако вынуждена защищать свои экономические интересы.

    Торговая напряженность между двумя странами усиливается, и аналитики ожидают, что это может повлиять на двусторонние отношения и экономику обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начинают вводить пошлины против Канады и Мексики для противодействия угрозе национальной безопасности. Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил о готовности отключить США от электроэнергии в ответ на введенные пошлины. Канада готова ввести ответные пошлины против США на сумму 155 млрд канадских долларов (107,4 млрд долларов США), как сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли.

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    4 марта 2025, 11:39 • Новости дня
    Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским

    Politico: Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским

    Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер блока ХДС/ХСС и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил президента США в намеренной эскалации конфликта с Владимиром Зеленским, произошедшего в Овальном кабинете, пишет Politico.

    Лидер немецких консерваторов и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что скандал в Овальном кабинете был «намеренно спровоцирован» американским лидером, пишет Politico.

    По словам Мерца, данный инцидент в Белом доме не был спонтанной реакцией на слова Зеленского, а являлся спланированной акцией.

    Мерц также отметил, что скандал в Вашингтоне, продолжает ряд событий последних недель, включая выступление американской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда вице-президент Джей Ди Вэнс призвал Европу «встать на защиту» и не рассчитывать на гарантии безопасности со стороны США.

    Несмотря на это, Мерц выразил удивление резкостью обмена репликами в Белом доме и добавил, что подобный тон не способствует решению проблем. Политик подчеркнул важность сохранения американского присутствия в Европе, несмотря на заявления президента США и его министра обороны о невозможности дальнейшей опоры на трансатлантический альянс.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам.

    Президент США заявил, что тот, кто выступает против сделки по Украине, «не задержится надолго».

    Напомним, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером прямо в Белом доме.

    После ссоры США развернули полномасштабное давление на Киев.

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    4 марта 2025, 12:50 • Новости дня
    Эксперт: Заморозка военной помощи США Украине обострит внутриевропейские конфликты

    Политолог Блохин: Самоустранение США от помощи Украине обострит борьбу за лидерство в Европе

    Эксперт: Заморозка военной помощи США Украине обострит внутриевропейские конфликты
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон самоустраняется от поддержки Украины. На этом фоне в Европе, скорее всего, не будет консолидированного блока, а усилится историческая конкуренция между Британией, Германией и Францией. Никто из них не согласится, чтобы оппонент оказался номером один, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Константин Блохин.

    «На фоне сообщений о приостановке администрацией Дональда Трампа военной помощи ВСУ украинскому руководству остается только надеяться на Европу. Впрочем, у главы Белого дома есть рычаги, которые позволили бы ему принудить и европейских политиков проводить тот же курс, что и США», – отметил Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

    Так, в арсенале Вашингтона – военные инструменты, а также экономические, в том числе пошлины. Собеседник напомнил, что в Европе существует разветвленная сеть американских баз. Одна из самых больших – это Рамштайн на территории Германии.

    «Другой вопрос, воспользуется ли президент Трамп этим? Не исключаю, что его попытки встретят сопротивление со стороны глубинного государства, демократов», – добавил политолог. По прогнозам Блохина, Трамп продолжит давить на европейских лидеров–членов НАТО, чтобы те увеличивали расходы на оборону.

    «Тем временем в Европе под микроскопом будут следить, как складываются отношения между республиканцем и истеблишментом. Некоторые политики надеются, что Трампа победят – и в итоге он скатится к русофобии», – отметил эксперт. Впрочем, аналитик допускает, что Старый Свет сам несколько скорректирует свою позицию по оказанию помощи Украине при определенных вводных.

    «Пока Китай, Россия и Соединенные Штаты продолжают экономически развиваться, страны ЕС и Британия стагнируют, и положение дел для них лишь ухудшается. Когда европейцы осознают, что причиной этому служит их политика на украинском треке, они, думаю, ее пересмотрят», – полагает Блохин. Однако, как считает политолог, в Европе обострится и внутриполитическая борьба.

    «Там нет того «модератора», который организовывал бы «крестовый поход». Ранее этим занимались США во главе с Джо Байденом. Но сейчас Вашингтон самоустраняется и переориентируется на Китай. На этом фоне на континенте, скорее всего, не будет консолидированного блока, а усилится историческая конкуренция между Британией, Германией и Францией. Никто из них не согласится, чтобы оппонент оказался номером один в Европе», – заключил Блохин.

    Ранее представитель Белого дома подтвердил приостановку военной помощи Украине. Как уточнил чиновник, решение будет действовать до тех пор, пока США не убедятся в желании Киева содействовать в урегулировании конфликта, передает Reuters. Он подчеркнул, что Вашингтон «сфокусирован на мире», поэтому союзники тоже должны быть «привержены этой цели».

    По данным Bloomberg, Штаты остановили не только будущие поставки, но и те, которые уже находятся в пути: на самолетах, кораблях или в транзитной зоне в Польше. Отмечается, что речь идет о «критически важных боеприпасах», об управляемых реактивных системах залпового огня, о противотанковом оружии. В целом это затронет поставки более чем на один млрд долларов, пишет The New York Times.

    По оценкам CNN, Украина без военной помощи США сможет поддерживать нынешний темп боев от нескольких недель до нескольких месяцев, до начала лета. «Они не падают со скалы, но когда ваши поставки сокращаются вдвое, в конечном итоге это проявляется на линии фронта. Их линии фронта будут продолжать прогибаться и в конечном итоге сломаются», – прогнозирует собеседник телеканала.

    Решение Белого дома было принято после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете в минувшую пятницу. По мнению американского лидера, тот, кто будет выступать против заключения мирной сделки по Украине, не задержится надолго.

    «Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не продержится долго. Этого человека не будут слушать долго. Потому что я верю, что Россия хочет заключить соглашение. Я верю, что народ Украины, безусловно, хочет заключить соглашение», – сказал он.

    Республиканец отметил, что за последние два дня ему позвонили «четыре премьер-министра и пять президентов», чтобы обсудить прекращение конфликта на Украине. «Мы собираемся заключить сделки со всеми, включая Европу и европейские страны», – заверил Трамп.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков.

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    4 марта 2025, 22:28 • Новости дня
    Дуда оценил тактику Трампа в приостановке поставок оружия Киеву

    Президент Польши назвал решение Трампа о приостановке поставок оружия Киеву тактическим ходом

    Tекст: Максим Попов

    Президент Польши Анджей Дуда считает, что решение Дональда Трампа о приостановке поставок оружия Киеву является частью переговорной тактики по урегулированию конфликта.

    Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение президента США Дональда Трампа приостановить поставки оружия Киеву является элементом его переговорной тактики, сообщает ТАСС. Дуда высказал свое мнение на пресс-конференции для польских СМИ в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН.

    Глава польского государства отметил, что спокойно воспринимает ситуацию и уверен в скором возвращении украинской стороны за стол переговоров с Белым домом. «Я считаю, что это элемент переговорной тактики Трампа», – заявил Дуда, добавив, что будущие переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США должны увенчаться прочным миром.

    Польский лидер вновь подчеркнул важность дипломатических усилий, направленных на достижение устойчивого мира в регионе. Он выразил надежду на успешное проведение будущих переговоров, которые, по его мнению, станут ключевым шагом к урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может серьезно повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины в ближайшее время, а увеличивающиеся потери на фронте станут ощутимыми из-за снижения уровня поддержки.

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    4 марта 2025, 17:25 • Новости дня
    Белый дом раскрыл тему выступления Трампа в Конгрессе

    Трамп объявил темой выступления в Конгрессе возрождение американской мечты

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп планирует выступить в Конгрессе на тему «возрождения американской мечты», заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

    Как передает РИА «Новости», пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп выступит перед Конгрессом на тему «возрождения американской мечты». Ливитт отметила, что речь президента будет «фантастической», и выражает уверенность, что данный процесс уже начался.

    Пресс-секретарь также сообщила, что  Трамп и его администрация не переживают по поводу возможных попыток демократов сорвать его выступление. Это будет пятая речь перед Конгрессом за два срока Трампа в качестве президента.

    Трамп впервые во втором сроке проведет это выступление, обращаясь к обеим палатам Конгресса США. Пресс-секретарь заверила, что президент готов и полон решимости донести свое видение возрождения американской мечты.

    Также Трамп расскажет о намерении завершить конфликт на Украине и о возвращении заложников из сектора Газа, добавила Левитт. Кроме того, президент затронет тему укрепления американской границы и дополнительного финансирования на эти цели.

    Трамп во вторник впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обратится с речью к обеим палатам Конгресса США. Речь станет для него уже пятым за два срока выступлением перед конгрессом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует сделать важное объявление во вторник, однако не предоставил подробностей.

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    5 марта 2025, 01:42 • Новости дня
    США затруднились назвать новую дату подписания соглашения о недрах с Киевом

    Министр финансов США сообщил, что дата подписания соглашения с Киевом не определена

    Tекст: Максим Попов

    Дата подписания соглашения с Киевом о совместной разработке недр пока не назначена, несмотря на попытки извинений президента Зеленского, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

    Как отметил Бессент, новая дата подписания соглашения с Киевом о совместной разработке украинских недр пока не установлена, передает РИА «Новости». «Подписания пока не запланировано», – сказал он в интервью американскому телеканалу Fox News.

    Напомним, сделка о совместном использовании украинских природных ресурсов была сорвана на прошлой неделе, когда президент США Дональд Трамп жестко  раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за его поведение в Белом доме.

    Впоследствии Зеленский выразил сожаление, но официальных извинений так и не принес. 

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, администрация Трампа решила добиться от Зеленского публичных извинений за перепалку в Белом доме.

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    4 марта 2025, 18:44 • Новости дня
    Кнайсль: Переговоры Путина и Трампа пройдут без участия Украины

    Кнайсль: Трамп и Путин обсудят урегулирование на Украине без приглашения Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    По мнению Карин Кнайсль, переговоры между Путиным и Трампом пройдут без участия Украины, несмотря на первоначальное предложение включить украинскую сторону.

    Как передает ТАСС, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин будут обсуждать урегулирование на Украине без участия Киева.

    Кнайсль отметила, что наследный принц Саудовской Аравии предлагал включить Украину в переговоры, однако Вашингтон и Москва предпочли двусторонний формат.

    Кнайсль считает, что следующий этап – это саммит между Трампом и Путиным, который нужно тщательно подготовить, чтобы избежать ошибок и не потратить время напрасно. Экс-министр подчеркнула, что переговоры направлены на перезапуск отношений между США и Россией на всех уровнях.

    В последние недели контакты между Москвой и Вашингтоном усилились. 12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, обсудив широкий спектр вопросов, включая украинский конфликт. Встречи представителей двух стран проходили в Эр-Рияде и Стамбуле, где обсуждались вопросы работы посольств и назначение послов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.

    Приостановка поставок американского вооружения и боеприпасов Украине может увеличить число жертв среди украинских военных из-за невозможности поддерживать эффективную оборону против атакующих сил.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

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    5 марта 2025, 04:19 • Новости дня
    Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры

    Лукашенко предложил Путина, Трампа и Зеленского провести переговоры в Белоруссии

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским встретиться в Белоруссии для проведения переговоров.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести встречу с участием российских и американских лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, передает РИА «Новости».

    Лукашенко подчеркнул необходимость договоренностей и предложил провести переговоры в Белоруссии, отметив удобное географическое расположение страны. По его словам, «надо договариваться», и встреча может состояться без лишнего шума и криков. Он добавил, что Белоруссия готова принять всех лидеров для спокойного обсуждения и достижения договоренностей.

    «Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева, белорусской границы, 500 километров, полчаса на самолете, приезжайте, сядем спокойно, без шума, без криков договоримся», – сказал Лукашенко. Он призвал передать Дональду Трампу приглашение на встречу вместе с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы «спокойно договориться, если вы хотите договориться».

    До этого в интервью Лукашенко поддержал усилия Путина в интересах народа.


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    4 марта 2025, 21:39 • Новости дня
    Маск заявил Зеленскому о важности действий, а не слов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Илон Маск подчеркнул, что в международных переговорах важны конкретные действия, а не слова, отвечая на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности к переговорам под руководством президента США.

    Предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск выступил с комментарием на заявление Зеленского о готовности к переговорам с  Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Он отметил, что «важны действия, а не слова», и предложил дождаться конкретных шагов.

    Ранее Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с президентом США, но снова не извинился перед ним.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул необходимость переговоров по Украине, заявив, что текущая ситуация больше не позволяет вести боевые действия с Россией.

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    5 марта 2025, 03:53 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл детали общения Путина с Трампом

    Лукашенко обсудил с Путиным переговоры с Трампом и встречи в Саудовской Аравии

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Владимир Путин обсудил с ним в общих чертах детали переговоров с Дональдом Трампом и прошедших встреч в Саудовской Аравии, касающихся редкоземельных металлам.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу рассказал, что российский лидер Владимир Путин поделился с ним некоторыми аспектами своих последних переговоров, передает РИА «Новости». По словам Лукашенко, обсуждение касалось разговора Путина с бывшим президентом США Дональдом Трампом и встреч в Саудовской Аравии.

    Лукашенко отметил, что сведения были переданы ему в общих чертах, включая тему редкоземельных металлов. «Только в общих чертах, и по разговору с Трампом, и по переговорам в Саудовской Аравии, а также по теме редкоземельных материалов. Просто общие моменты», – сказал он.

    По словам Лукашенко, более подробное обсуждение всех поднятых вопросов запланировано на предстоящую встречу с Путиным в Москве через неделю.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, до этого Лукашенко обвинил Зеленского в эскалации конфликта на Украине.

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    5 марта 2025, 05:02 • Новости дня
    Трамп анонсировал крупнейший газопровод на Аляске

    Трамп сообщил о строительстве крупнейшего газопровода на Аляске с участием Японии и Южной Кореи

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп объявил о проекте по строительству одного из крупнейших газопроводов в мире на Аляске, привлекая инвестиции Японии и Южной Кореи.

    В преддверии своего выступления перед конгрессом президент США Дональд Трамп представил проект создания газопровода на Аляске, который станет одним из крупнейших в мире, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом. В проекте примут участие Япония, Южная Корея и другие страны, готовые инвестировать триллионы долларов.

    «Мы работаем над гигантским проектом по строительству газопровода на Аляске, который станет одним из крупнейших в мире. Япония, Южная Корея и другие страны хотят быть нашими партнерами и готовы инвестировать триллионы долларов», – заявил президент Трамп.

    Кроме участия зарубежных партнеров, Трамп отметил, что проект обеспечит США новые рабочие места и укрепит энергетическую независимость страны. Он подчеркнул, что его администрация прилагает усилия для развития американского энергетического сектора, чтобы страна могла доминировать в этой сфере.

    Трамп назвал проект грандиозным, ожидая, что он обеспечит страну необходимыми энергоресурсами и усилит глобальные позиции США как ведущего игрока на энергетическом рынке.

    Ранее Трамп сообщил о планах добычи нефти в заповедниках Аляски.

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    5 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    В Британии сочли провалом попытку Зеленского наладить отношения с Трампом

    Европейские союзники Украины считают, что Зеленскому не удалось восстановить диалог с Трампом

    Tекст: Максим Попов

    Попытка украинского лидера Владимира Зеленского наладить отношения с Дональдом Трампом, по мнению европейских союзников Киева, не принесла ожидаемого результата, сообщает британская The Daily Telegraph.

    Как отмечается в материале, попытка президента Украины Владимира Зеленского восстановить отношения с Дональдом Трампом не увенчалась успехом, передает ТАСС.

    Источники газеты отмечают, что британская сторона активно поддерживала контакт с американскими чиновниками в течение всего дня, при этом госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц выступали за возобновление диалога с Киевом. Однако спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и министр обороны Пит Хегсет придерживались мнения, что Зеленскому не стоит тратить на это время.

    Британский премьер-министр Кир Стармер провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого дал рекомендации относительно публичного ответа на высказывания Трампа. Согласно источникам, Стармер советовал Зеленскому поддержать усилия Трампа по прекращению конфликта и одобрить соглашение по минеральным ресурсам. Также британский лидер дал понять, что американский президент ожидает признания от Зеленского в том, что их предыдущая встреча в Белом доме прошла неподобающим образом.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, накануне Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но снова не извинился перед ним.

    Напомним, в конце прошлой недели Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме. После этого США развернули полномасштабное давление на Киев.

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    4 марта 2025, 20:07 • Новости дня
    США внесли хуситов в список террористов

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США официально включили шиитское движение «Ансар Алла» в список иностранных террористических организаций по обвинению в угрозе безопасности американцев и региональной стабильности.

    США признали шиитское движение «Ансар Алла», известное как хуситы, иностранной террористической организацией, передает РИА «Новости». Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что таким образом выполняется одно из обещаний Трампа, данных при вступлении в должность.

    Ранее источник в «Ансар Алла» сообщил, что движение рассматривает ответные меры на такое решение США. В числе возможных мер – запрет для американских судов на проход в Баб-эль-Мандебском проливе и восстановление полномасштабных военных действий в Йемене.

    В заявлении Госдепартамента сообщается, что США намерены сотрудничать с региональными партнерами для лишения хуситов ресурсов, необходимых для атак, и прекращения их действий против американских граждан и судоходства в Красном море. Указ Трампа также отмечает, что хуситы, поддерживаемые Корпусом стражей исламской революции Ирана, угрожают безопасности американцев и региональной стабильности.

    С 2023 года хуситы неоднократно атаковали американские военные корабли в Красном море, а с 2014 года ведут борьбу с законным правительством Йемена, захватив ключевые города страны. Кроме того, они атаковали гражданские объекты в Саудовской Аравии и аэропорты в ОАЭ в 2022 году, а также выпустили более 300 снарядов по территории Израиля в 2023 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-политическое движение «Ансар Алла» в Йемене предприняло попытку сбить ракетой «земля-воздух» американский истребитель F-16. Экипаж грузового судна Galaxy Leader освободили после года плена, что, по словам генсека ИМО, означает возвращение к привычной судоходной деятельности в регионе. Йеменское движение хуситов «Ансар Алла» освободило экипаж захваченного судна Galaxy Leader благодаря посредничеству Омана и договоренности с движением ХАМАС.

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