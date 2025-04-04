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    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

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    4 апреля 2025, 18:00 • Политика

    Москва и Вашингтон подошли к ситуативному партнерству

    Россия и США сделали «три шага вперед» навстречу друг другу

    Москва и Вашингтон подошли к ситуативному партнерству
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Советник Владимира Путина Кирилл Дмитриев два дня встречался в Вашингтоне с представителями Дональда Трампа и американскими законодателями. В ходе переговоров обсуждались вопросы восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, прекращение огня на Украине и возможности экономического взаимодействия. Этот визит показал, что Россия придерживается тренда на сотрудничество, в то время как Европа и Украина сделали ставку на конфронтацию.

    На этой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в течение двух дней встречался в США с представителями администрации президента Дональда Трампа. Дмитриев является спецпредставителем Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и входит в команду российских переговорщиков. Ранее он участвовал в первой встрече российской и американской делегаций в Эр-Рияде 18 февраля.

    Чтобы визит в Вашингтон состоялся, с Дмитриева временно сняли ограничительные меры для выдачи американской визы. По данным местных СМИ, кроме переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, Дмитриева приняла группа влиятельных американских сенаторов.

    По итогам переговоров Дмитриев назвал главной темой «восстановление российско-американских отношений, диалога, который был остановлен и прерван при администрации Джо Байдена». В частности, американский бизнес хочет занять на российском рынке те ниши, которые покинули европейцы. Но речь может идти только о том, «где это полезно для России, где правительство одобрит и где будут создаваться совместные предпринимательства с отечественными компаниями».

    По его словам, после ухода из России американские компании потеряли значительный объем потенциальной прибыли в размере 300 млрд долларов. Он допустил, что санкции в отношении Москвы могут смягчить, когда американские компании захотят вернуться на российский рынок.

    Кроме вопросов восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, на переговорах обсуждалось прекращение огня на Украине, взаимодействие в Арктике и по добыче редкоземельных металлов, восстановление прямого авиасообщения.

    Также началось обсуждение налаживания культурных, туристических и религиозных обменов с целью укрепления отношений между двумя странами. Дмитриев уточнил, что эти вопросы имеют практическое значение для россиян – в процессе участвует МИД и российское посольство в США.

    Дональд Трамп в четверг отметил визит Дмитриева и призвал к скорейшему прекращению конфликта на Украине. «Мы возглавляем движение, чтобы это сделать. Европа не добилась успеха в отношениях с президентом Путиным, но я думаю, что я добьюсь успеха», – заявил Трамп в своем выступлении перед прессой.

    Дмитриев считает, что американские власти слышат позицию России и понимают ее озабоченность. «Администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений... на решение геополитических вопросов», – рассказал он, подчеркнув, что по итогам его встреч в Вашингтоне было сделано «три шага вперед» по большому количеству вопросов.

    В интервью телеканалу CNN Дмитриев заявил, что не поднимал вопрос об отмене санкций. «На данный момент мы не просим о каком-либо ослаблении санкций. Мы просто обсуждаем, что если Америка хочет иметь больше бизнеса с Россией... то, конечно, США могут это сделать», – пояснил Дмитриев.

    По данным Bloomberg, США ожидают отчета Дмитриева перед Владимиром Путиным – это необходимо для продолжения переговоров по Украине. Позже госсекретарь США Марк Рубио по итогам переговоров заявил, что в Вашингтоне сохраняют оптимизм по поводу мирного урегулирования на Украине, но понимают, что процесс будет идти тяжело. Он также указал, что у США есть «определенное время, в течение которого мы хотим понять, готовы они к миру или нет, и это время уже подходит к концу».

    Как отмечает политолог Алексей Чеснаков, повестка по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине становится все более контрастной. «В то время как США (заявления Трампа, Келлога и других), а также Россия (сигналы Путина, заявления Дмитриева) демонстрируют расширение переговорного трека и посылают в целом позитивные сообщения, Украина и ЕС фокусируются на конфронтационной линии, стремясь сформулировать некое решение по направлению европейских военных контингентов на Украину», – пишет Чеснаков в своем Telegram-канале.

    По его мнению, формат переговоров начальников генштабов ВС Франции и Великобритании в Киеве «считывается однозначно как эскалационный». «Все это должно и будет считано как препятствование миротворческим усилиям Трампа», – полагает эксперт.

    «В целом же визит спецпредставителя российского президента в Вашингтон свидетельствует о продолжающихся попытках России и США восстановить контакты по широкому кругу вопросов», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    Политолог с аккуратным оптимизмом указал, что между сторонами восстанавливается доверие. «Мы напоминаем американцам, что, во-первых, мы сильные, а во-вторых, у нас есть свои интересы и с нами можно вести разговоры при условии взаимоуважения», – подчеркнул Дробницкий.

    Спикер допустил, что одной из тем переговоров Дмитриева с администрацией США было экономическое и инвестиционное сотрудничество. При этом намерения американского бизнеса занять в России ниши, которые ранее занимали европейцы, эксперт назвал «троллингом Европы, которой Штаты объявили торговую войну».

    «Но я бы не ожидал, что сейчас американцы "побегут" к нам. Во-первых, существует ряд препятствий. Во-вторых, им почти нечего предложить. Наконец, они не получат тех условий, которые были им предоставлены ранее», – считает эксперт, подчеркнув, что в России «разогналось» собственное производство.

    Тем не менее приглашение американских компаний на рынок России – это в большей степени предложение совместно «добить Европу»,

    полагает Дробницкий. «Сейчас ЕС вползает в кризис, и если не сможет оправиться, то это создаст прекрасный фон для развития евразийского континента», – рассуждает американист.

    Несмотря на то что основной повесткой переговоров Дмитриева с администрацией Трампа были деловые отношения, стороны коснулись и темы урегулирования на Украине. «Для команды президента США это важно, и Россия делает пасы в адрес Белого дома и их инициатив. Но все чаще Москва и Вашингтон при рассмотрении вопроса сближения обходят украинский кризис, потому что стало понятно: Европа и Киев не подчиняются Трампу», – заметил аналитик.

    «Поэтому остальные страны НАТО должны, что называется, надорваться в своем желании поддержать ВСУ. Они перестанут играть какую-либо роль в Евразии, когда пройдут весь цикл деиндустриализации и в конце концов разойдутся по "национальным квартирам". Пока же Москва и Вашингтон могут стать ситуативными партнерами», – заключил Дробницкий.

    О том, что в сотрудничестве России и США есть потенциал, говорит и экономист Иван Лизан. В первую очередь этим могут заинтересоваться машиностроители. «Речь идет о производителях специфического оборудования, автомобилей и сельхозтехники», – уточнил экономист. Также общие интересы могут быть в сфере авиационной промышленности.

    «Кроме того, компании из США, вероятно, попытаются возродить совместные проекты в нефтянке. Что касается газа, то в этом вопросе у нас интересы существенно разнятся. Соединенные Штаты на рынке СПГ с нами сильно конкурируют», – продолжил аналитик.

    «Думаю, есть потенциал и в IT-сфере. Хотя многие компании ушли, что называется, некрасиво, уничтожив оборудование и отключив приложения, они могут вернуться в корпоративный сектор», – рассуждает Лизан. Он также не исключил, что американцы, возможно, вернутся на российский рынок косметики и предметов роскоши.

    Однако этот процесс окажется непростым. «Во-первых, против России продолжают действовать санкции. Без снятия рестрикций компании не ступят и шага», – указал экономист.

    «Во-вторых, рынки сильно изменились за три года. Например, автомобильный – коренным образом. Его заполнил китайский автопром. Также возрождаются отечественные предприятия. Нужны ли тут американские машины? Наверное, кто-то будет их покупать по инерции, по старой памяти либо от недоверия к "китайцам", но речь однозначно пойдет не о тех объемах продаж, что были раньше», – считает эксперт.

    Тем не менее стремление США вернуться на рынок России понятно. «Победить нас они не смогут, а значит, надо договариваться», – пояснил Лизан. Это отвечает и интересам Москвы. «На уровне государства мы пытаемся найти "ключ к сердцу Трампа" через бизнес. Отсюда, кстати, предложение о сотрудничестве по редкоземельным металлам. Мы хотим показать республиканцу с денежноориентированным мышлением, что подобное взаимодействие может принести прибыль», – уточнил собеседник.

    В конечном итоге все это вырастет в пакетную сделку между Москвой и Вашингтоном, допустил экономист. «Для нас есть принципиальные вопросы, и США потребуют что-то взамен. Сторонам придется торговаться», – заключил Лизан.

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