Tекст: Дарья Григоренко

Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche отметила, что уже проведены два раунда переговоров – 16 мая и 2 июня, на которых были достигнуты конкретные договоренности в гуманитарной сфере, в частности о значительных обменах военнопленными и гражданскими задержанными. Она подчеркнула, что стороны обменялись меморандумами с конкретными предложениями по урегулированию кризиса, передает РИА «Новости».

Дипломат также обозначила ключевые приоритеты России на переговорах. В числе главных требований – получение четких гарантий о разрыве Украины с НАТО, а также обеспечение соблюдения базовых прав и свобод граждан на Украине независимо от языка, национальности или религии. Она отметила, что Москва готова добиваться своих целей как политическими, так и военными методами.

Среди обязательных условий России – международное признание входа Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в ее состав. Захарова добавила, что отказ Киева от конструктивного диалога лишь усложняет ситуацию, создавая для Украины менее выгодные условия.

Коснувшись темы эвакуированных детей, Захарова заявила, что Киев и западные страны распространяют ложные сведения об этой ситуации. Она подчеркнула: «Мы никогда не препятствовали и не собираемся препятствовать воссоединению детей с их близкими, если они находятся». Представитель МИД добавила, что Россия спасает несовершеннолетних, эвакуируя их из зоны боевых действий.

В пятницу Захарова сообщила, что свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на немецкой территории. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность провокаций со стороны Киева перед предстоящим раундом российско-украинских переговоров.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.