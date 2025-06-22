Захарова: Переговоры России и Украины идут в правильном направлении

  • Новость часаСША приготовились к возможному ответу Ирана в течение 48 часов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как советские войска взяли первого пленного Великой Отечественной
    Трамп объявил об ударах США по ядерным объектам Ирана
    Генсек ООН призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после ударов США по Ирану
    Зеленский потребовал от «стран-партнеров» выделять Украине 0,25% ВВП
    Трамп в обращении к нации назвал Иран «задирой» и потребовал «заключить мир»
    США назвали удар по ядерным объектам Ирана разовой акцией
    Иран осудил военную агрессию США и заявил о праве на сопротивление
    МАГАТЭ оценило уровень радиации за пределами ядерных объектов Ирана
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    27 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    16 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    21 комментарий
    22 июня 2025, 11:20 • Новости дня

    Захарова: Переговоры России и Украины идут в правильном направлении

    Tекст: Дарья Григоренко

    Переговоры между Москвой и Киевом движутся в правильном направлении, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche отметила, что уже проведены два раунда переговоров – 16 мая и 2 июня, на которых были достигнуты конкретные договоренности в гуманитарной сфере, в частности о значительных обменах военнопленными и гражданскими задержанными. Она подчеркнула, что стороны обменялись меморандумами с конкретными предложениями по урегулированию кризиса, передает РИА «Новости».

    Дипломат также обозначила ключевые приоритеты России на переговорах. В числе главных требований – получение четких гарантий о разрыве Украины с НАТО, а также обеспечение соблюдения базовых прав и свобод граждан на Украине независимо от языка, национальности или религии. Она отметила, что Москва готова добиваться своих целей как политическими, так и военными методами.

    Среди обязательных условий России – международное признание входа Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в ее состав. Захарова добавила, что отказ Киева от конструктивного диалога лишь усложняет ситуацию, создавая для Украины менее выгодные условия.

    Коснувшись темы эвакуированных детей, Захарова заявила, что Киев и западные страны распространяют ложные сведения об этой ситуации. Она подчеркнула: «Мы никогда не препятствовали и не собираемся препятствовать воссоединению детей с их близкими, если они находятся». Представитель МИД добавила, что Россия спасает несовершеннолетних, эвакуируя их из зоны боевых действий.

    В пятницу Захарова сообщила, что свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на немецкой территории. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность провокаций со стороны Киева перед предстоящим раундом российско-украинских переговоров.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.

    21 июня 2025, 19:58 • Новости дня
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на провокацию с пролетом десятков беспилотников ВСУ через воздушное пространство Казахстана для ударов по России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Россия обратилась к международным организациям с призывом отреагировать на пролет украинских беспилотников через воздушное пространство Казахстана, следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.

    Дипломат подчеркнула, что Москва считает эти действия провокацией, направленной против России, и ожидает публичного осуждения со стороны мировых структур и правительств.

    По данным МИД, 19 и 20 июня было зафиксировано, что несколько десятков беспилотников ВСУ пересекли территорию Западно-Казахстанской области, предположительно для нанесения ударов по России. В ведомстве заявили, что подобные действия вызывают решительное осуждение, поскольку затронуты интересы союзника России и члена ОДКБ.

    Захарова считает, что этот инцидент свидетельствует о безразличии киевских властей к территориальной целостности соседних государств, которую, по мнению МИДа, Киев нарушает все чаще. В министерстве подчеркнули необходимость для всех ответственных государств и профильных структур не только реагировать на такие провокации, но и дистанцироваться от киевских властей и их западных партнеров.

    Кроме того, российская сторона убеждена, что власти Украины представляют опасность не только для России, но и для других стран региона, с которыми Киев официально пытается выстраивать диалог. Происшествие, по мнению МИД, демонстрирует важность дальнейшего укрепления коллективной безопасности в рамках ОДКБ.

    Ранее после серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усилилась ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность провокаций со стороны Киева перед предстоящим раундом российско-украинских переговоров.

    Комментарии (59)
    21 июня 2025, 14:24 • Новости дня
    Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат
    Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские источники распространяют информацию о якобы переданных Россией Киеву телах российских солдат в форме ВСУ, сообщил помощник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

    Мединский заявил, что, по его предположению, украинская сторона могла просто подобрать тело на поле боя, а затем использовать ситуацию для информационной атаки, передает РИА «Новости».

    «Предполагаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше украинские пропагандисты вспомнили методичку, по которой их учили старшие товарищи», – сказал он.

    Он уточнил, что в качестве доказательства украинская сторона представила военный билет старого образца. По словам Мединского, таких билетов сейчас почти не осталось.

    Мединский также провел параллели между действиями украинской пропаганды и манипуляциями, практиковавшимися министром пропаганды Третьего рейха Йозефом Геббельсом.

    Ранее Мединский сообщил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6 тыс. 60 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины.

    Напомним, Минобороны России передало Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ. Россия также предложила передать еще 2 тыс. 239 тел.

    Комментарии (13)
    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    Комментарии (0)
    21 июня 2025, 16:03 • Новости дня
    Зеленский не подтвердил побег с Украины вице-премьера Чернышова

    Зеленский заявил, что вице-премьер Украины Чернышов «не сбежал»

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сообщил, что вице-премьер Алексей Чернышов находится в командировке и по ее завершении должен вернуться на Украину.

    Зеленский заявил, что вице-премьер – министр национального единства Украины Алексей Чернышов находится в служебной командировке и должен вскоре вернуться, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что у Чернышова было два задания – открытие хабов в других странах и проработка вопроса множественного гражданства для украинцев.

    По словам Зеленского, Чернышов выполняет эти поручения и должен вернуться после окончания поездки.

    С 17 июня украинские СМИ распространили информацию, что Чернышов якобы не возвращается на Украину из-за коррупционного скандала. Перед этим НАБУ объявило о раскрытии масштабной коррупционной схемы в строительной сфере и предъявило обвинения пяти бывшим чиновникам министерства, которым ранее руководил Чернышов.

    Ранее на Украине ранее арестовали застройщика Сергея Копистыря, связанного с коррупционной схемой передачи земли в Киеве при участии тогдашнего министра Алексея Чернышова.

    СМИ писали, что вице-премьер Алексей Чернышов и совладелец фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич покинули страну, и оба считались «кошельками» Владимира Зеленского.

    Комментарии (8)
    21 июня 2025, 14:42 • Новости дня
    Минобороны сообщило подробности освобождения села Запорожье в ДНР

    Минобороны сообщило о уходе морпехов ВСУ из Запорожья в ДНР с большими потерями

    Минобороны сообщило подробности освобождения села Запорожье в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены оставить населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения морской пехоты ВСУ понесли большие потери и были вынуждены покинуть село Запорожье в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Министерство обороны России отмечает, что освобождение Запорожья группировкой «Восток» стало важным этапом на пути к полному освобождению территории ДНР.

    Военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады продолжили продвигаться вглубь обороны противника, говорится в сообщении.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Запорожье Донецкой народной республики.

    Комментарии (3)
    21 июня 2025, 15:55 • Новости дня
    Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре

    Пушилин рассказал о городских боях и резервах ВСУ в Часовом Яре

    Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Часовом Яре продолжаются городские бои, а украинская армия на данном этапе пока сохраняет возможность перебрасывать подкрепления, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил, что городские бои в Часовом Яре продолжаются, украинские военные пока могут перебрасывать резервы, однако это временно, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что противник на этом участке фронта оказывает сопротивление и пользуется возможностью усиливать свои позиции за счет резервов.

    По его оценке, такое положение дел не сохранится надолго, и вскоре ситуация изменится в пользу российских сил.

    Пушилин также добавил, что российские подразделения продолжают продвигаться на краснолиманском направлении, что, по его словам, способствует развитию наступления.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные уничтожили укрепрайон украинских сил в центре Часова Яра и заняли позиции на южных окраинах этого города.

    Пленный рассказал о приказе ВСУ расстреливать эвакуирующихся из Часова Яра жителей.

    Комментарии (2)
    22 июня 2025, 02:05 • Новости дня
    Зеленский предложил союзникам новую схему спонсирования режима
    Зеленский предложил союзникам новую схему спонсирования режима
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с инициативой новой схемы финансовой поддержки украинской оборонной промышленности.

    Владимир Зеленский призвал западных партнеров Украины выделить 0,25% своего ВВП на помощь Киеву в наращивании производства оружия и заявил, что этим летом страна планирует подписать соглашения о начале экспорта технологий производства оружия, передает Reuters.

    Зеленский уточнил, что Украина уже ведет переговоры с Данией, Норвегией, Германией, Канадой, Великобританией и Литвой по вопросу запуска совместного производства оружия. По его словам, в 2025 году Киев привлек 43 млрд долларов для финансирования собственного производства вооружений.

    «Украина является частью европейской безопасности, и мы хотим, чтобы 0,25% ВВП конкретной страны-партнера выделялось на нашу оборонную промышленность и внутреннее производство», – сказал Зеленский.

    Он добавил, что Украина уже обеспечивает около 40% своих оборонных потребностей за счет внутреннего производства, но власти страны стремятся увеличить этот показатель с помощью иностранных инвестиций и новых соглашений о совместном производстве.

    Напомним, на следующей неделе в Гааге должен состояться саммит НАТО, где будут обсуждаться вопросы роста военных расходов, а также предложение генсека альянса Марка Рютте о выделении 5% ВВП на оборону странами-членами НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Япония отменила встречу на высшем уровне с США после того, как администрация Дональда Трампа внезапно приказала Токио тратить больше на оборону, что вызвало гнев у ближайшего азиатского союзника Вашингтона.

    Также президент США заявлял, что страны НАТО должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, но США это требование не касается.

    В этом году суммарные оборонные расходы стран НАТО достигли рекордных 1,303 трлн долларов, при этом более половины этой суммы приходится на США.

    Комментарии (4)
    21 июня 2025, 13:30 • Новости дня
    В Тульской области объявили ракетную опасность

    Власти Тульской области объявили ракетную опасность

    В Тульской области объявили ракетную опасность
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Тульской области объявлена ракетная опасность, сообщает министерство региональной безопасности региона.

    В Telegram-канале ведомства указано, что тревога была объявлена в 13.05. Гражданам рекомендовано укрыться в подземных пространствах, на нижних этажах зданий, в помещениях без окон с несущими стенами или в защитных сооружениях. Тем, кто находится на улице или в транспорте, советуют направиться в ближайшее безопасное место и сохранять спокойствие.

    Местные власти регулярно информируют население о подобных случаях и напоминают о необходимости оперативно реагировать на сигналы тревоги.

    За минувшие сутки система ПВО сбила четыре бомбы JDAM и 97 дронов ВСУ.

    Комментарии (5)
    21 июня 2025, 12:24 • Новости дня
    Группировка «Восток» освободила Запорожье в ДНР

    Минобороны: Группировка «Восток» освободила Запорожье в ДНР

    Группировка «Восток» освободила Запорожье в ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате успешного наступления подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Запорожье Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны России сообщается, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили углубленное продвижение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье в ДНР.

    На прошлой неделе российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР.

    До этого группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

    Комментарии (0)
    21 июня 2025, 20:28 • Новости дня
    Зеленский дал секретное поручение СБУ после заявления Путина на ПМЭФ

    Зеленский объявил «месяц особых действий» для давления на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил СБУ провести ряд мер для усиления давления на Россию, а также анонсировал санкционные и кадровые шаги.

    Владимир Зеленский объявил о начале месяца особых действий, направленных на усиление давления на Россию. По его словам, первым шагом станет проведение «новых международных мероприятий» для введения более ощутимых санкций против Москвы, передает «Газета.Ru».

    Также планируется активизация санкционной работы внутри Украины против граждан, сотрудничающих с Россией или ведущих там бизнес. Глава киевского режима отметил, что ресурсы на развитие всех типов дронов будут увеличены.

    Также он добавил, что ожидаются кадровые перестановки, включая изменения в дипломатическом корпусе.

    Кроме того, Зеленский сообщил о переданных главе СБУ «секретных поручениях» и анонсировал отдельные решения Совета национальной безопасности и обороны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы являются одним народом, а вся Украина «наша».

    Также Путин отметил, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Президент России предупредил, что использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов.

    Комментарии (43)
    21 июня 2025, 23:18 • Новости дня
    NYT сообщила о 19 км между ВС России и Сумами

    NYT: Российским войскам осталось 19,3 км до центра Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Газета NYT сообщила, что российское наступление на севере Украины привело к тому, что до центра Сумской области ВС России осталась пара десятков километров.

    «Российское наступление на севере Украины привело к тому, что российские войска оказались примерно в 12 милях (19,3 км) от центра этого города», – пишет New York Times (NYT).

    Издание напомнило, что российский президент Владимир Путин заявил об отсутствии у России «цели захватить Сумы».

    «Но я не исключаю этого в принципе.<...> Куда бы ни ступила нога российского солдата, это наше место», – цитирует NYP президента России на пленарной сессии ПМЭФ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию.

    Комментарии (0)
    21 июня 2025, 22:40 • Новости дня
    Мединский рассказал о важном помощнике в переговорах с Украиной

    Tекст: Ирма Каплан

    Историческое образование оказалось полезным в переговорах между Россией и Украиной, признался помощник президента России и глава российской делегации в переговорном процессе по украинскому конфликту Владимир Мединский в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир».

    «Вообще хорошее образование помогает. И хорошее знание истории тоже помогает», – сказал Мединский в интервью.

    Он добавил, что за многие десятилетия менялось множество вещей, но люди оставались прежними.

    «Те же страсти, желания, эмоции, обиды, амбиции, недостатки – все то же самое. Поэтому зная историю о том, как это было при схожих обстоятельствах, можно с некоторой долей вероятности предположить, как могут складываться события, исходя из человеческой природы и закона повторения», – поделился Мединский.

    Говоря о двойной роли в ходе переговоров, когда он является одновременно и участником исторических событий, и историком, он заметил, что это «весьма поучительно… Интересно».

    Мединский отметил, что мы живем в «учебнике истории», поэтому сейчас как никогда важен системный подход к изучению истории.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября 2025 года в образовательных учреждениях России появятся новые учебники по истории для 5-9-х классов, заявил один из авторов, председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента России Владимир Мединский.

    До этого Мединский обещал включить план Трампа в новые учебники по истории России.

    Комментарии (0)
    21 июня 2025, 22:53 • Новости дня
    Военный ВСУ погиб при подрыве купленного в интернете скутера

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб после подрыва скутера, который был приобретен через интернет и оказался заминированным, сообщило украинское издание «Страна».

    Военнослужащий ВСУ погиб при подрыве скутера, купленного через интернет, передает ТАСС .

    По информации издания «Страна», военные на Украине приобрели транспортное средство через онлайн-сервис, однако оно оказалось заминированным и взорвалось.

    Инцидент произошел в Харьковской области. В настоящее время расследованием занимается Служба безопасности Украины, однако официальных комментариев от полиции и СБУ пока не было.

    Случаи с неконтролируемым оборотом оружия на Украине участились. После начала раздачи оружия населению в феврале 2022 года число неучтенного оружия, по данным МВД Украины, достигло от 2 до 5 млн единиц к февралю 2024 года.

    Ранее инженерные подразделения группировки «Север» обнаружили взрывное устройство в детском самокате в одном из населенных пунктов Курской области.

    Комментарии (0)
    21 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Эксперт: Россия показывает рост экономики при переходе к справедливому миропорядку

    Политолог Данилин: Россия показала способность развиваться без указки глобалистских центров

    Эксперт: Россия показывает рост экономики при переходе к справедливому миропорядку
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российская экономика показывает рост, причем не за счет сырьевых доходов. Это происходит на фоне стагнации на Западе и становления нового мироустройства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. О структурных изменениях в российской экономике и о новом миропорядке президент России Владимир Путин говорил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «Российская экономика становится довольно привлекательной для инвестиций. Петербургский международный экономический форум показывает, что партнерство и проекты со странами Глобального Юга активно развиваются, особенно с учетом того, что Запад решил отрезать себя от России», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, то, что Россия снята с ресурсной иглы, уже замечают иностранцы. «Нефтяной и газовый экспорт, конечно, важнейшая составляющая российского бюджета, но есть и другие локомотивы роста – это торговля сельхозпродукцией и вооружениями, это машиностроение. Экономика развивается, появляются инновационные производства. Это очень важно» – поясняет эксперт,

    Данилин отмечает, что в российской экономике еще остаются проблемы, «но при этом она показывает высокий рост». «В прошлом году он составил почти 4,3 %,  несмотря на санкции и внешнее давление. Очевидно, что Россия справляется. За последние четыре года рост экономики составил 12,7 %, а в Европе по большой части стагнация. Попытки подорвать российскую экономику не достигли успеха. Мы частично заместили импорт. Все это очень правильно», – подчеркнул спикер.

    Данилин особо отметил, что в ответах на вопросы президент России Владимир Путин не стал присваивать себе заслуги в создании новой системы международных отношений, а констатировал неизбежность и естественность формирования нового многополярного мира.

    «Тенденциям развития мирового порядка никуда не деться. Даже вице-президент США Джей Ди Вэнс признает, что эпоха однополярности и гегемонии Соединенных Штатов уходит в прошлое. Важно на фоне этого транзита обеспечить более справедливый миропорядок, чтобы это происходило не через конфронтацию, а через сотрудничество», – считает эксперт.

    По мнению Данилина, искренними были выступления остальных спикеров пленарного заседания. «Выступление шейха Бахрейна Насера бен Хамада Аль Халифы было очень показательным. Он сказал, что президентом России можно только гордиться. Это правда: в Италии и Германии до сих пор висят портреты Путина в качестве примера того, как страна может выбирать свой собственный и суверенный путь развития, несмотря на внешнее давление. Мы можем развиваться самостоятельно, а не по указке глобалистских центров», – добавил Данилин.

    В пятницу президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Тема этого года – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

    Президент отметил, что наращивание ненефтегазового экспорта – это только часть задач в сфере внешней торговли. По его словам, России нужно «концентрироваться на производстве более технологичных, сложных товаров и услуг, с большой степенью автоматизации, с высокой добавленной стоимостью, что будет также способствовать улучшению качества занятости в нашей стране». Говоря о структуре экономического роста, президент отметил, что вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику уже не является определяющим.

    В ходе ответов на вопросы, президент России коснулся и геополитики. Он заявил, что новый миропорядок возникает естественным образом. «Это все равно что восход солнца. От этого никуда не деться. А мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для этого процесса, с тем чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран, – сказал Путин. –  Мы очень рассчитываем на то, что все страны это будут осознавать и в конце концов поймут, как я уже сказал, что такой способ – способ найти решение – лучше, чем способ давления и чем на самом деле тот неоколониальный по сути своей миропорядок, в котором жило человечество на протяжении многих-многих столетий, если не тысячелетий».

    Комментарии (0)
    21 июня 2025, 20:49 • Новости дня
    Российские силовики узнали пароли командующего ВСУ на сумском направлении

    Российские силовики узнали пароли от почты командующего ВСУ на сумском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силовые структуры получили пароли от основной электронной почты нового командующего группировкой ВСУ на сумском направлении, сообщили в силовых структурах.

    По их данным, основной почтовый домен, которым пользовался украинский командующий, был зарегистрирован на российском сервисе, передает ТАСС.

    Сотрудники силовых структур рассказали, что командующего зовут Олег Орестович Апостол, и ранее его пароли включали сочетания «24691991????» и «Qlpnx». Также он использовал на форумах ник «Бэтмен Айнани».

    Уточняется, что настоящая фамилия по отцу – Безушко, а фамилию Апостол он взял у отчима Ореста Владимировича.

    Мать Людмила Олеговна и сестра Наталья Арестовна, согласно данным силовиков, занимаются продажей косметики известной фирмы.

    Также собеседник агентства сообщил, что военные медики и волонтеры штурмовых подразделений ВСУ на сумском направлении жалуются в социальных сетях на невозможность приобрести сильнодействующего обезболивающего препарата в украинских аптеках. Препарат продается только по рецепту, что затрудняет его получение для нужд штурмовых подразделений.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области.

    Президент России Владимир Путин на ПМЭФ отметил, что перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, но такой вариант не исключен.

    Газета ВЗГЛЯД ранее указывала на историческое право Сум на возвращение в Россию.

    Комментарии (2)
    21 июня 2025, 21:05 • Новости дня
    На Украине сообщили о повреждении критического объекта в Херсоне

    В подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден критический объект, начались перебои с водой

    Tекст: Вера Басилая

    Важный объект критической инфраструктуры оказался поврежден в подконтрольном Киеву Херсоне, заявил глава подконтрольной Киеву администрации города Ярослав Шанько.

    Шанько сообщил, что объект критической инфраструктуры был поврежден в Херсоне, по этой причине в некоторых частях Днепровского, Корабельного и Центрального районов возможны перебои с водоснабжением или пониженное давление в трубах, передает ТАСС.

    По словам Шанько, на месте ведутся аварийно-восстановительные работы для устранения последствий повреждения. Также отмечается, что ночью в районах Херсонской области, контролируемых Киевом, один раз объявлялась воздушная тревога, которая продолжалась полтора часа.

    Ранее на территории Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Сумской областей Украины объявили воздушную тревогу.

    В Кременчугском районе Полтавской области Украины после серии взрывов зафиксировали повреждения объектов энергетики.

    Комментарии (0)
    Главное
    США использовали до шести противобункерных бомб при ударе по Ирану
    Иран впервые применил ракеты Kheibar Shekan против Израиля
    Нетаньяху назвал решение Трампа ударить по Ирану «меняющим историю»
    В Пакистане назвали военным преступлением атаку США на Иран
    В Конгрессе США назвали удары Трампа по Ирану поводом для импичмента
    Немецкие политики обратились в прокуратуру из-за «нацистских» слов Мерца
    Ученые: Просмотр видео для взрослых медленно разрушает мозг

    Желание Европы навредить России уперлось в интересы США

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил отказ Евросоюза снижать ценовой потолок на российскую нефть до 45 долларов. По его мнению, против планов ЕС выступили США, которые защищают рентабельность своего нефтяного экспорта. Эксперты считают, что свою роль мог сыграть и конфликт Израиля с Ираном, толкающий вверх нефтяные котировки и делающий снижение потолка бессмысленным. Впрочем, отмечают они, введение потолка изначально было ошибочной идеей. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию

    Москва намерена выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан еще в 90-е годы, когда ФРГ требовалось обслуживать доставшиеся ей от ГДР советские самолеты. Теперь же отношения между странами испортились. Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Москва и вовсе рассматривает ФРГ как соучастницу боевых действий на Украине. Почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него? Подробности

    Перейти в раздел

    Как советские войска взяли первого пленного Великой Отечественной

    Российским историкам удалось пересмотреть представление об одном из знаковых эпизодов начала Великой Отечественной – захвате Красной Армией первого немецкого военнопленного. Почему традиционный взгляд на этот вопрос не может считаться полностью обоснованным, кем на самом деле был первый немец, попавший в руки советских войск – и каким образом все это произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Трамп предал «миротворцев» ради «ястребов»

    Президент Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы «добить» Иран и достать силами Пентагона до тех целей, которые недоступны для Израиля. Еще недавно этот же человек обещал останавливать войны и не применять силу без крайней необходимости. Что же с ним случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации