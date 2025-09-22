Россия выдала Казахстану фигуранта дела о хищениях денег на электростанцию

Tекст: Вера Басилая

Руководитель строительной компании, подозреваемый в хищении более 8,5 млрд тенге (15,7 млн долларов), выделенных на строительство электростанции в Казахстане, был задержан в России и экстрадирован на родину, передает ТАСС.

В Генеральной прокуратуре Казахстана рассказали, что с 2020 по 2022 год подозреваемый, действуя с группой лиц, заключал фиктивные договоры и переводил деньги через аффилированные компании для хищения средств.

Согласно информации ведомства, похищенные средства принадлежали дочерней структуре АО «Самрук-Энерго» и должны были быть вложены в проект ветряной электростанции в Акмолинской области. Отмечается, что «Самрук-Энерго» – крупнейший энергетический холдинг страны, входящий в состав компании «Самрук-Казына», которой управляют власти Казахстана.

Имя задержанного, которого экстрадировали из России в феврале, не уточняется. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания в Казахстане, и ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Ранее в мае по этому делу были осуждены другие участники схемы: бывший депутат маслихата Елена Беленцева и юрист Данияр Мергенбаев получили по восемь с половиной лет заключения.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана, фигуранты сфальсифицировали договор на строительство станции через компанию «Олимп транс сервис», после чего обналичили похищенные средства. Для возмещения ущерба у Беленцевой и Мергенбаева арестовали имущество, включая базу отдыха, а бывшую депутат лишили госнаграды – ордена «Курмет».

Ранее спецслужбы Казахстана, России и Киргизии провели две совместные операции по ликвидации международных наркоканалов.




