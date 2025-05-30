Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
Стало известно о запуске цифровой платформы для школ России
В России планируется создать единую цифровую платформу, на которой учителя, ученики и родители смогут безопасно общаться и использовать образовательные чаты и сервисы.
О запуске многофункционального цифрового сервиса для взаимодействия учителей, учеников и родителей сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, передает ТАСС. Новый сервис обеспечит защищенное общение между всеми участниками образовательного процесса, а также объединит пользователей, бизнес и государство на одной платформе.
Как отметил Горелкин, «в России появится единая цифровая платформа, объединяющая пользователей, бизнес и государство, для этого сегодня были внесены соответствующие поправки в законодательство. Важнейший пункт, который близок мне не только как законодателю, но и как родителю, – это интеграция образовательных сервисов для защищенного взаимодействия учителей, учеников и родителей».
Глава думского комитета Сергей Боярский уточнил, что на цифровую платформу будут перенесены образовательные чаты и сервисы, что позволит повысить удобство и безопасность коммуникации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жителям новых регионов России вместе с получением паспорта гарантировали доступ к ключевым цифровым государственным сервисам.