Стало известно о запуске цифровой платформы для школ России

Tекст: Дмитрий Зубарев

О запуске многофункционального цифрового сервиса для взаимодействия учителей, учеников и родителей сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, передает ТАСС. Новый сервис обеспечит защищенное общение между всеми участниками образовательного процесса, а также объединит пользователей, бизнес и государство на одной платформе.

Как отметил Горелкин, «в России появится единая цифровая платформа, объединяющая пользователей, бизнес и государство, для этого сегодня были внесены соответствующие поправки в законодательство. Важнейший пункт, который близок мне не только как законодателю, но и как родителю, – это интеграция образовательных сервисов для защищенного взаимодействия учителей, учеников и родителей».

Глава думского комитета Сергей Боярский уточнил, что на цифровую платформу будут перенесены образовательные чаты и сервисы, что позволит повысить удобство и безопасность коммуникации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жителям новых регионов России вместе с получением паспорта гарантировали доступ к ключевым цифровым государственным сервисам.