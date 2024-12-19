Путин: Контракта по поставкам газа через Украину не будет

Tекст: Елизавета Шишкова

«Украина отказалась от продления контракта, транзитного контракта. Это же не мы отказались, это Украина отказывается. Украина отказалась от продления контракта, хотя получала от нас там где-то 700-800 млн долларов по году за контракт. Сейчас возникают вопросы, что с этим делать, но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям», – сказал Путин, сообщает ТАСС.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина может существовать только при поддержке западных партнеров, что делает ее зависимой от их помощи.

«Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям. С одной стороны, «клюет у них с руки», потому что только при поддержке со стороны Запада, в том числе из Европы, она может существовать, не только воевать – существовать! И в то же время создает им проблемы, перекрывая поставки нашего относительно дешевого газа в Европу», – сказал он.

Он также заявил о намерении России наращивать свою долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

«Этот продукт будет востребован на мировых рынках. Мы будем продолжать это делать и будем увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ», – отметил Путин.