Лидера российской рок-группы «Монгол Шуудан» внесли в базу «Миротворца»

Лидера рок-группы «Монгол Шуудан» Скородеда внесли в базу «Миротворца»

Tекст: Валерия Городецкая

Музыканта внесли в базу украинского сайта из-за его концертов в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, передает РИА «Новости». Авторы ресурса обвиняют артиста в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке России и ее Вооруженных сил.

Украинский сайт «Миротворец» известен публикациями личных данных журналистов, ополченцев, деятелей культуры и других граждан, которых авторы ресурса называют «изменниками родины». В базу сайта неоднократно попадали несовершеннолетние и граждане других стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в базу «Миротворца» внесли четверых участников команды КВН «Союз».

В прошлом месяце базу украинского сайта пополнила жена Евгения Петросяна.

В этот же реестр включили дочь губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.