Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Лидера российской рок-группы «Монгол Шуудан» внесли в базу «Миротворца»
Лидера рок-группы «Монгол Шуудан» Скородеда внесли в базу «Миротворца»
Лидер российской рок-группы «Монгол Шуудан» Валерий Скородед попал в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» из-за выступлений в Крыму и Донбассе.
Музыканта внесли в базу украинского сайта из-за его концертов в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, передает РИА «Новости». Авторы ресурса обвиняют артиста в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке России и ее Вооруженных сил.
Украинский сайт «Миротворец» известен публикациями личных данных журналистов, ополченцев, деятелей культуры и других граждан, которых авторы ресурса называют «изменниками родины». В базу сайта неоднократно попадали несовершеннолетние и граждане других стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в базу «Миротворца» внесли четверых участников команды КВН «Союз».
В прошлом месяце базу украинского сайта пополнила жена Евгения Петросяна.
В этот же реестр включили дочь губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.