Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Силы ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА над четырьмя регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны в понедельник уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя российскими регионами, сообщило Министерство обороны.
Дежурные средства противовоздушной обороны в понедельник перехватили 13 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя российскими регионами, сообщает Минобороны в Max.
Аппараты были уничтожены в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени над территориями Белгородской и Курской областей, Крыма, а также Пермского края.
Ранее российские средства ПВО в течение суток уничтожили семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1 256 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины.
В воскресенье число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 127. В субботу этот показатель достиг 44.