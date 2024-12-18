Вашингтон обнаружил угрозу Америке в экспорте своего газа в Европу

Tекст: Евгений Поздняков

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США может привести к подорожанию энергии и увеличению загрязнения в прибрежных районах. В исследовании, проведенном администрацией Джо Байдена, отмечается, что наращивание поставок спровоцирует рост внутренних цен на газ более чем на 30% к 2050 году.

Это, в свою очередь, приведет к трудностям в развитии американского производства. По данным авторов доклада, общие затраты на электроэнергию для промышленного сектора увеличатся на 125 млрд долларов в течение следующих 30 лет. Не меньшие проблемы ожидаются и в экологической сфере.

Так, объемы выбросов от газовой отрасли к 2050 году могут достигнуть отметки в 1,5 гигатонн в год. Данная цифра составляет около четверти от общего количества загрязнения атмосферы в Штатах на текущий момент. При этом траты на ликвидацию проблем от столь масштабной угрозы обойдутся Белому дому в 170 млрд долларов.

Кроме того, «бесконтрольный экспорт СПГ» создаст давление и на социальную политику США. В документе указывается, что к городам, в которых будут открываться новые мощности по добыче газа, устремится колоссальный поток трудовых мигрантов, что осложнит работу коммунальных и правоохранительных структур.

Одновременно с публикацией доклада в американской прессе появилось открытое письмо министра энергетики Штатов Дженнифер Грэнхолм, сообщает The New York Times. В нем она призвала «будущие администрации» внимательно изучить результаты исследования и предпринимать какие-либо действия исходя из полученных данных.

Она также рассказала, что только за последние пять лет экспорт американского СПГ вырос в три раза, а уже к 2030 году ожидается удвоение текущих показателей. Однако ни в документе администрации Байдена, ни в словах Грэнхолм не прозвучало прямого отказа от наращивания уровня добычи энергоресурса.

Но даже такие мягкие формулировки вызвали негодование со стороны Американской газовой ассоциации, пишет в другом материале The New York Times. Так, по их данным, в исследовании содержатся «вопиющие ошибки». Важно отметить, что в Штатах нет единого мнения по поводу пользы или вреда наращивания добычи СПГ.

Также в США был опубликован другой резонансный доклад фирмы S&P Global, сообщает Politico. В нем вице-президент по энергетическому консалтингу компании Эрик Эйберг отмечает, что регулярные поставки сжиженного газа позволили увеличить ВВП Штатов на 400 млрд долларов, а также обеспечить ежегодный прирост более 270 тыс. рабочих мест в год.

Агентство опровергает опасения демократов по поводу подорожания внутренних цен на газ. По данным S&P Global, в случае если половина из отложенных проектов по добыче газа будет реализована, средние расходы американских семей увеличатся лишь на 11 долларов в год. Если же правительство примет решение об окончательном закрытии инициатив, импортеры смогут закрыть 85% потребностей за счет угля и нефти из других государств.

Проблема с развитием газового сектора давно обсуждается в США.

Еще в начале этого года Джо Байден приостановил выдачу разрешений на новые контракты экспорта СПГ, напоминает The Wall Street Journal. Издание назвало данное решение «победой климатического лобби», а республиканцы критиковали этот шаг как создание преимуществ для России.

При этом, несмотря на санкции, позиции Москвы на энергетических рынках Европы за последнее время действительно окрепли. Если в 2022 году на волне отказа стран – участниц ЕС от сотрудничества с РФ доля американских поставок СПГ государствам Старого Света равнялась 41%, то на текущий момент этот показатель упал до 36%, сообщает ресурс Eurostat.

В то же время доля России по данному направлению увеличилась с 12% до 20% на 2022 и 2024 годы соответственно. При этом доля поставок природного газа с момента начала СВО остается стабильной. За время спецоперации данный показатель снизился лишь на 2%.

«США пересаживали Европу на американский СПГ еще до 2022 года.

В Штатах политики часто выступают лоббистами интересов крупного бизнеса. Поэтому с середины 2010-х годов обе партии стали пытаться «освобождать» рынок ЕС от российского присутствия. Это обеспечивало стабильный приток клиентов местным энергетическим компаниям», – считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

«Важно понимать систему работы этого сектора американской экономики. Поставки в страны Старого Света осуществляются не фирмами Штатов. Эту роль берут на себя международные корпорации, имеющие зачастую европейские «корни». Компании США лишь продают возможности сжижения газа на собственных мощностях», – отмечает он.

«Соответственно, дальнейшее расширение импорта подразумевает увеличение числа «точек», производящих СПГ. Поэтому в исследовании администрации Джо Байдена имеется своя доля правды. Если американские компании нарастят число заводов, то у них появится возможность выбора – поставлять газ на внутренний или внешний рынок», – акцентирует собеседник.

«Сегодня большая часть объемов СПГ «закрыта» внутри американской экономики.

Это создает огромную конкуренцию, диктующую производителям необходимость поддержания низких цен. В США тысяча кубов газа стоит в районе 100 долларов. Иногда цена падает даже до 40. Это сущие копейки», – говорит эксперт.

«Сложившаяся ситуация благотворно сказывается на сельском хозяйстве страны, а также на американской промышленности. Дешевизна энергоресурсов стала залогом экономического успеха Штатов. Если же число заводов по добыче СПГ вырастет, в стране сформируется предложение экспортного нетбэка (стоимость реализации продукции за вычетом цены доставки до покупателя)», – считает Юшков.

«Компании будут удваивать усилия по выходу на зарубежные рынки в поисках более высоких доходов. На американском рынке образуется дефицит, что вызовет выравнивание импортных цен с внутренними. Соответственно, экономика США лишится колоссального конкурентного преимущества в виде дешевых энергоносителей», – рассуждает он.

«Именно поэтому Байден и пытался запретить выдачу лицензий на добычу газа после 2030 года. Она и так будет расти, поскольку на ближайшие пять лет уже имеются одобренные контракты. Но затормозить увеличение сектора в будущем – действительно одна из принципиальных задач американского правительства», – полагает собеседник.

«Опасения за экологическую ситуацию в данном случае вопрос вторичный. В реальности все обеспокоены возможным падением экономики США.

Поэтому не исключаю, что Дональд Трамп поддержит предложение администрации Джо Байдена. Бесконтрольный экспорт СПГ противоречит его главному лозунгу: «Сделать Америку снова великой», – добавляет эксперт.

«Однако о снижении объемов поставок газа в ЕС речи не идет. Они как минимум сохранятся на текущем уровне, а в будущем даже могут и подрасти. Вопрос стоит лишь о перспективах дальнейшего наращивания мощностей по производству СПГ в самих США. Все понимают, что закупки Евросоюза – важная часть американских доходов», – считает экономист.

«Хотя стоимость доставки газа с другого конца Атлантики для ЕС действительно велика. Поэтому Старый Свет и сохраняет интерес к российским ресурсам. Эта ситуация выгодна и для нас. Зимой поддерживать крупные экспортные партии в Азию сложно. Поставки в Европу становятся дешевле, а цены на газ в обоих регионах примерно одинаковы», – напоминает Юшков.

Иной точки зрения придерживается Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. По его словам, исследование администрации Джо Байдена стало результатом противостояния американских потребителей СПГ и компаний по его добыче.

«Первые выступают против максимизации зарубежных поставок.

Так они пытаются сохранить внутренние цены низкими. Но при Трампе стоит ожидать создание оптимальных условий для работы энергетической сферы США. Скорее всего, рост поставок в Европу все же произойдет. Это понятно даже на основании информации о тех проектах, которые были одобрены до 2030 года. Дополнительные мощности появятся уже в течение ближайших двух-трех лет», – рассказывает он.

«Рост же закупок российского газа со стороны ЕС диктовался тем, что страны ожидали разрыва транзита через Украину. Соответственно, многие пытались перестраховаться. Кроме того, наши ресурсы из-за ценовой конъектуры на рынке имели и неоспоримое преимущество в стоимости», – отмечает Митрахович. Но не стоит забывать о том, что

США приложили максимум усилий для того, чтобы попытаться «убрать» Россию с европейского рынка энергетики,

говорит экономист Иван Лизан. Так, например, американцы стали инициаторами подрыва «Северных потоков», а также авторами множества пакетов санкций, направленных против российской энергетики.

«Вашингтон всегда хотел разорвать торговые отношения между Москвой и Европой. Поэтому Белый дом на протяжении долгих лет поддерживал стремление американских компаний вырвать долю РФ на энергетических рынках ЕС», – отмечает собеседник.

«Но полностью вытолкнуть Россию отсюда практически невозможно. Закупки нашего газа выгодны Евросоюзу из-за низких логистических издержек. Да и стоимость нашего газа ниже, чем американского СПГ. Что касается самого исследования, то Трамп, вероятно, его проигнорирует и продолжит наращивать объемы добычи и экспорта», – заключил Лизан.