Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.0 комментариев
Экспорт СПГ признали угрозой интересам США
NYT: США рискуют экономикой из-за экспорта сжиженного газа
Выпущенное администрацией Байдена исследование предупреждает, что дальнейший экспорт сжиженного природного газа из США может привести к росту цен на энергию и увеличению загрязнения в прибрежных районах, где строятся терминалы, пишет New York Times.
Администрация Байдена выпустила исследование, которое оценивает экономические и экологические риски увеличения экспорта сжиженного природного газа из США, сообщает The New York Times.
Документ уже вызвал критику со стороны нефтегазовой индустрии, но может поддержать экологические группы, выступающие против строительства новых экспортных терминалов. Исследование может осложнить планы вновь избранного президента Дональда Трампа по одобрению дополнительных терминалов, отмечает издание.
В исследовании Министерства энергетики говорится, что если США продолжат экспортировать сжиженный природный газ, как это делалось в последние годы, это может повысить внутренние цены на энергию и увеличить загрязнение в прибрежных районах, где строятся терминалы. Помимо этого, увеличение экспорта может привести к росту глобальных выбросов парниковых газов.
Впрочем, в документе отмечается, что экспорт также приносит экономические выгоды и улучшает энергетическую безопасность ключевых союзников США, таких как Европа.
Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм подчеркнула, что окончательное решение остается за следующей администрацией, но выразила надежду, что оно будет учитывать данные исследования. В сопроводительном письме она заявила, что сохранение прежнего подхода к экспорту сжиженного природного газа является «несостоятельным и нецелесообразным».
Американская газовая ассоциация подвергла критике исследование за «очевидные проблемы», которые она планирует исправить в течение 60-дневного периода публичных комментариев. Между тем, экологические группы положительно оценили отчет.
США относительно недавно начали экспортировать газ, но с 2016 года построили восемь крупных объектов в Техасе, Луизиане, Мэриленде, Джорджии и Мексике. К 2028 году планируется почти удвоение экспортных мощностей.
Как отмечала ранее представитель МИД Мария Захарова, Россия располагает доказательствами причастности США и Британии к подрыву «Северных потоков».
Она подчеркивала, что администрация президента США Джо Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам расследования журналиста Сеймура Херша по взрывам на «Северных потоках». Также она акцентировала внимание на заявлении капитана датского порта об увиденных американских кораблях перед взрывами, адресовав вопрос западным следователям.