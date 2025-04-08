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Еврокомиссия предложила ввести пошлины на яхты и бриллианты из США
Еврокомиссия предложила пошлины до 25% на американские яхты и бриллианты
Еврокомиссия предложила ввести пошлины до 25% на ряд американских товаров, включая яхты и бриллианты, но исключила бурбон из-за опасений Франции и Италии, сообщает RMF FM.
Согласно информации корреспондента RMF FM в Брюсселе, пошлины затронут такие товары, как яхты, бриллианты, одежда, фруктовые соки и орехи, передает РИА «Новости».
Из предварительного списка товаров исключили бурбон. Это решение было принято после протестов Франции и Италии, которые были обеспокоены обещанием США ввести 200-процентные пошлины на вино, просекко и шампанское из Европы.
Страны ЕС должны проголосовать по этому списку в среду. Тем не менее, Еврокомиссия надеется на переговоры с США и предложила взаимное обнуление ставок на промышленную продукцию, включая автомобили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон ввел пошлины на импорт в отношении более 180 стран, при этом Белый дом заявил, что считает уступки, предложенные Евросоюзом, недостаточными.
Сообщалось, что особое внимание Евросоюз уделяет американскому бурбону, пошлина на который может составить 50%. Также, по данным СМИ, ЕС ответит США пошлинами на мясо, жвачку и туалетную бумагу.