Еврокомиссия предложила ввести пошлины на яхты и бриллианты из США

Еврокомиссия предложила пошлины до 25% на американские яхты и бриллианты

Tекст: Антон Антонов

Согласно информации корреспондента RMF FM в Брюсселе, пошлины затронут такие товары, как яхты, бриллианты, одежда, фруктовые соки и орехи, передает РИА «Новости».

Из предварительного списка товаров исключили бурбон. Это решение было принято после протестов Франции и Италии, которые были обеспокоены обещанием США ввести 200-процентные пошлины на вино, просекко и шампанское из Европы.

Страны ЕС должны проголосовать по этому списку в среду. Тем не менее, Еврокомиссия надеется на переговоры с США и предложила взаимное обнуление ставок на промышленную продукцию, включая автомобили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон ввел пошлины на импорт в отношении более 180 стран, при этом Белый дом заявил, что считает уступки, предложенные Евросоюзом, недостаточными.

Сообщалось, что особое внимание Евросоюз уделяет американскому бурбону, пошлина на который может составить 50%. Также, по данным СМИ, ЕС ответит США пошлинами на мясо, жвачку и туалетную бумагу.