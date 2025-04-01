Поставки бурбона и черных ящиков из США в ЕС оказались под угрозой

Планы ЕС ввести пошлины на товары из США поставили под угрозу импорт бурбона и черных ящиков в Европу

Tекст: Антон Антонов

По данным Евростата, 99% импорта бурбона (американского виски) в сосудах объемом более 2 л и 97% бурбона в сосудах до 2 л зависят от США. Импорт других видов виски составляет 69% от общего объема. В прошлом году ЕС потратил 129 млн евро на крупные емкости бурбона и 217,9 млн евро на меньшие объемы, передает РИА «Новости».

Кроме того, 88% закупаемых черных ящиков для самолетов идут из США (32,2 млн евро в 2024 году). Импорт самолетов и других летательных аппаратов с массой более 15 тонн из США составил 73% (10,9 млрд евро). При этом именно у Штатов ЕС покупали только истребители.

На США приходится 68% импорта прутков из легированной стали, 67% яхт и байдарок, 67% водки в емкостях до 2 л, 65% одноковшовых погрузчиков на гусеничном ходу и 62% некоторых видов рома. Среди товаров, которые могут попасть под пошлины, также оказались зеркала заднего вида для транспортных средств (60%).

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей в США, причем новые пошлины могут лишить Европу статуса глобального экспортного хаба. США ввели в отношении всех поставок стали и алюминия в страну пошлины в размере 25%.