Володин: Россия может быть только сильной без коврижек Запада

Tекст: Вера Басилая

Россия может быть только сильной и суверенной страной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, передает ТАСС.

По его словам, любые «коврижки» и аплодисменты Запада приводят только к проблемам, что, по мнению Володина, наглядно показал пример Украины.

Володин напомнил о девяностых годах, когда Запад хвалил демократические перемены в России. Тогда, по его словам, у Государственной думы почти не было реальных полномочий, а разговоры о демократии не сопровождались укреплением независимости страны.

Спикер отметил, что Россия выстраивает свои отношения с другими странами на принципах взаимного уважения и равенства, а граждане России должны сами решать свою судьбу.

В завершение Володин напомнил, что Россия никогда не была врагом для Европы, а наоборот, способствовала ее развитию, поставляя дешевые энергоресурсы и помогая сделать европейскую экономику более конкурентоспособной.

Он добавил, что нынешние заявления о российской угрозе в Европе – попытка некоторых европейских политиков удержаться у власти, и, по его мнению, если таких политиков сменят, ситуация улучшится.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия обрела суверенитет во всех смыслах этого слова благодаря спецоперации.

По словам Путина, Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию в качестве оправдания собственных ошибок.

