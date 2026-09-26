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Памфилова объяснила, почему называет прошедшие выборы самыми тяжелыми
Памфилова объяснила тяжесть прошедших выборов гибелью коллег
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что прошедшие выборы стали самыми сложными в истории из-за трагической гибели членов комиссий в результате атак ВСУ.
«Почему я говорю, что эта кампания и для меня лично, и для моих коллег была самой тяжелой – не только физически, но и морально – потому что постоянное чувство ответственности за своих коллег. Потому что я как никто знаю, в каких условиях им приходится проводить выборы. Но это был их осознанный выбор», – заявила она «Вестям».
В результате атак дронов погибли члены избиркомов в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и Белгородской области.
Памфилова подчеркнула, что сотрудники избирательной системы жертвовали жизнями ради возможности граждан проголосовать.
В Кремле охарактеризовали действия украинской стороны как саботаж и попытку сорвать голосование. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что украинские спецслужбы угрожали жителям Донбасса и Новороссии уголовной ответственностью.
Всего ударами ВСУ были повреждены более 70 зданий избиркомов, погиб 41 человек, ранены 338.
Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник атаковал избирательную комиссию в Самарской области. Посол Мирошник сообщал, что ВСУ атаковали десятки избиркомов во время выборов. ВСУ ударили по зданию школы с избирательным участком в Запорожской области.