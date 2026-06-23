Путин поручил отпраздновать вековой юбилей Чукотки в 2030 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

«В связи с исполняющимся в 2030 году 100-летием образования Чукотского автономного округа постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2030 году 100-летия образования Чукотского автономного округа», говорится в указе.

Региональным властям рекомендовано включиться в подготовку и проведение юбилейных мероприятий. Дополнительные параметры программы празднования, а также конкретный формат торжеств в документе не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин во время своего первого визита на Чукотку в январе 2024 года отметил важность вопросов региона не только для России, но и для всего мира.

В августе 2025 года президент на встрече с губернатором в Анадыре поддержал строительство волоконно-оптической линии связи на север Чукотки.

Позднее в том же году Путин во время визита во Владивосток заявил о необходимости развития энергетической инфраструктуры Чукотки.