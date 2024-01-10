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    28 комментариев
    10 января 2024, 12:45

    Путин заявил о важности Чукотки для всего мира

    Путин заявил о важности Чукотки для всего мира
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вопросы Чукотки важны не только для всей страны, но и для всего мира, заявил президент Владимир Путин, общаясь с жителями Анадыря.

    «Чукотка на слуху у всей страны. И не только потому, что это самый восточный регион России, но и потому, что здесь сосредоточены полезные ископаемые в больших количествах, здесь очень много вопросов, связанных с обеспечением безопасности страны, с развитием логистических маршрутов», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что эти маршруты важны для всей страны и для всего мира, и уточнил, что один из них – это Северный морской путь. В регионе сосредоточено множество вопросов, представляющих «огромный интерес для Российской Федерации в целом», подчеркнул глава государства.

    На обсуждении в Архангельске отмечалась важность отдельных населенных пунктов Чукотки, часть из них вписана сразу в несколько программ развития и по Арктике, и по Дальнему Востоку.

    «С губернатором [Чукотки Владиславом Кузнецовым] мы поговорим отдельно и по цифрам, и по всем вопросам жизнедеятельности региона», – подчеркнул Путин.

    Также президент в ходе встрече с жителями Анадыря отмечал, что лучше всего наблюдать жизнь региона своими глазами, чем в докладах.

    10 января 2024, 08:47
    Путин впервые приехал на Чукотку

    Президент Владимир Путин с рабочим визитом приехал на Чукотку

    Путин впервые приехал на Чукотку
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин впервые прилетел с рабочим визитом на Чукотку.

    В наступившем 2024 году это стало первой региональной поездкой для Путина, передает ТАСС.

    Напомним, 15 марта 2023 года Путин назначил и. о. главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова.

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    9 января 2024, 17:39
    Путин побеседовал с девочкой, мечту которой исполнил в рамках акции «Елка желаний»

    Путин побеседовал с девочкой, мечту которой о поездке на Байкал он исполнил

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с восьмилетней Кристиной Син из Южно-Сахалинска, мечту которой о путешествии на Байкал он исполнил в рамках акции «Елка желаний».

    Благодаря участию в акции «Елка желаний» Кристина провела несколько дней на Байкале со своими родителями. Для них провели экскурсии по самому озеру и окрестным тематическим музеям, познакомили с местными традициями, передает ТАСС.

    «Кристина, добрый день. Узнаешь меня?» – начал беседу российский лидер, передает РИА «Новости».

    В ходе разговора Путин спросил у Кристины о впечатлениях от поездки. Девочка рассказала, что побывала в музее и с помощью виртуальной реальности погружалась на дно Байкала. Глава государства сказал, что тоже посещал музей и погружался на дно Байкала, но только в реальности. Глава государства делал это в 2009 году на глубоководном аппарате «Мир-1».

    Президент также пообщался с родителями Кристины. Он спросил, все ли им понравилось, и поинтересовался, как развивается их родной город – Южно-Сахалинск. В завершение беседы он пожелал семье Син всего хорошего, а Кристине – успехов в учебе и в спорте.

    Помимо Кристины, российский лидер созвонился и с другими ребятами, чьи желания он исполнил: с Никитой Мирошниченко из Костромской области, который хотел побывать в Эрмитаже, и девочкой Ксюшей, мечтавшей попробовать себя в журналистике.

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    10 января 2024, 11:59
    Стало известно, как Путин добирался от аэропорта до Анадыря

    Президент Владимир Путин добирался на снегоболотоходе от аэропорта до Анадыря

    Стало известно, как Путин добирался от аэропорта до Анадыря
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин передвигался во время своей поездки на Чукотку на снегоболотоходе.

    Отмечается, что от аэропорта до Анадыря глава государства передвигался на этом виде транспорта, который имеет большие колеса со сверхнизким давлением, которые больше, чем у внедорожника, что позволяет им передвигаться по региону в местах, где нет автомобильных дорог, передает ТАСС.

    Напомним, в среду Путин впервые приехал на Чукотку и уже посетил круглогодичный тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство Макатровых».

    Коментарии (7)
    9 января 2024, 16:35
    Песков обозначил сроки выхода предвыборной программы Путина
    Песков обозначил сроки выхода предвыборной программы Путина
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предвыборная программа российского лидера Владимира Путина будет обнародована своевременно в предусмотренные законом сроки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Она должна быть опубликована в установленные законом сроки», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как скоро будет готова предвыборная программа и будет ли это единый документ, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что «это тема [предвыборного] штаба» Путина.

    Ранее сообщалось, что на данный момент уже собрано более 1,3 млн подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году.

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    9 января 2024, 17:54
    Названа доля смотревших новогоднее обращение Путина телезрителей

    Mediascope: Новогоднее обращение Путина смотрели 100% телезрителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля телезрителей, смотревших новогоднее обращение российского лидера Владимира Путина, составила 100%, сообщила исследовательская компания Mediascope.

    По данным компании, доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории), смотревшей обращение Путина, составила 100% на всех телеканалах, передает РИА «Новости».

    Среди телезрителей старше четырех лет, проживающих в городах с населением 100 тыс. человек и более, обращение смотрели 46,6%. Большая часть телезрителей (32,8%) смотрели обращение на Первом канале, 24,7% – на телеканале «Россия 1».

    В Mediascope пояснили, что данные основаны на количестве просмотров телеканалов «Россия 1», Первый, ТНТ, СТС, НТВ, РЕН ТВ, «Пятый канал», «ТВ Центр», «Звезда», «Россия 24», «Домашний», «Пятница», «Карусель», «Россия К», «МУЗ ТВ», «ТВ-3», «Дом кино», «Матч ТВ», «Че», «Спас», «Солнце», «ТНТ 4», «Суббота», «Ю», «СОЛОВЬЕВ LIVE», «2х2» и «СТС LOVE».

    Президент России Владимир Путин 31 декабря обратился к россиянам из Кремля с традиционным новогодним поздравлением.

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    10 января 2024, 12:28
    Путин нашел странным расположение аэропорта в Анадыре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расположение чукотского аэропорта удивило главу государства Владимира Путина, который посетил регион в среду.

    «Добираться [непросто], аэропорт с одной стороны залива, город – с другой. Странновато», – цитирует президента ТАСС.

    Он предположил, что «наверное, был какой-то смысл» при выборе такого места для воздушной гавани.

    При осмотре круглогодичного тепличного комплекса в Анадыре хозяйка теплицы Наталья Макатрова отметила, что жители хотят увидеть мост. Она отметила, что их там проживает 12 тыс. человек.

    Путин отметил, что на Чукотке есть АЭС. Макатрова предположила, что в регионе появятся новые станции, поскольку страна развивает Севморпуть.

    «К этому идем», – заключил президент.

    Напомним, Путин добирался от аэропорта в Анадыре на снегоболотоходе.

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    10 января 2024, 10:24
    Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс на Чукотке

    Президент Владимир Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс на Чукотке

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство Макатровых» на Чукотке.

    По информации РИА «Новости», в многоэтажном тепличном комплексе выращивают овощи в условиях вечной мерзлоты. Теплицы занимают 0,24 га, половина из них введена в работу в этом году.

    На предприятии задействованы два десятка человек. Проект реализовала семья Макатровых.

    В течение года в теплице выращиваются 79 тонн продукции, это примерно 20% от покупаемых в Анадыре овощей.

    Такой тепличный комплекс является уникальным проектом для региона, который целиком входит в арктическую зону.

    В среду на Чукотке стоит ясная морозная погода, снежно. Журналистов кремлевского пула по прилете в Анадырь встречали отечественные снегоболотоходы «Хищник», передает ТАСС.

    Напомним, в среду Путин впервые приехал на Чукотку.

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    9 января 2024, 13:39
    Песков анонсировал общение Путина с девочкой, мечту которой он исполнил

    Песков: Путин примет доклад главы Росприроднадзора и пообщается с девочкой, мечту которой исполнил

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин встретится с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой и, вероятно, пообщается с восьмилетней Кристиной, мечту которой о путешествии на Байкал он исполнил во время акции «Елка желаний», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Российский лидер во вторник работает в Кремле, у него запланированы несколько встреч, в том числе с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой. Она доложит президенту о выполнении федеральных программ и о работе ведомства, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин продолжит заниматься реализацией желаний с «Елки желаний». В частности, восьмилетняя Кристина Син мечтала увидеть Байкал. По просьбе Путина девочке было организовано посещение озера, музеев и других интересных мест в окрестностях Байкала. «Возможно, с этой девочкой Путину сегодня также удастся переговорить, спросить, как ее впечатления», – добавил Песков.

    Напомним, перед Новым годом Путин посетил выставку «Россия» на ВДНХ, где принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Глава государства пообещал исполнить мечты трех детей, которые пожелали попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.

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    10 января 2024, 12:33
    Путин: Ситуация с отпусками после ранения в СВО исправляется

    Президент Владимир Путин заявил об улучшении ситуации с отпусками после ранения в СВО бойцов

    Путин: Ситуация с отпусками после ранения в СВО исправляется
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуация с отпусками после ранения в спецоперации бойцов исправляется, военнослужащие получают эту возможность, заявил глава государства Владимир Путин.

    По его словам, отпуск у бойцов, которые его «не отгуляли», не должен пропадать, у военных должна быть возможность использовать его позднее, передает ТАСС.

    «Ситуация исправляется, и люди получают возможность поехать в отпуск. А если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, он не должен пропадать. И в следующие шесть месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие», – подчеркнул Путин.

    Глава государства заверил, что это правило уже в Минобороны уже реализуется, а с бойцами СВО поддерживается регулярный контакт.

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    10 января 2024, 12:24
    Путин в теплице на Чукотке пошутил, что все съели на праздниках

    Путин осмотрел теплицу с овощами на Чукотке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин осмотрел теплицы с огурцами и помидорами на Чукотке и пошутил, что все овощи съели на праздниках.

    Глава государства осмотрел в Анадыре круглогодичный тепличный комплекс семьи Макатровых.

    «Все съели!» – пошутил Путин, осматривая грядки. Экскурсию для российского лидера провела хозяйка теплицы Наталья Макатрова. Она рассказала, что в новогодние праздники был ажиотажный спрос на огурцы.

    «Раскупается все?» – поинтересовался Путин. Макатрова объяснила, что покупатели «просто вычесали всю теплицу», передает ТАСС.


    Местные овощи стоят вдвое дешевле привозных. «Наш огурец стоит в магазине 500 рублей, помидор – 650 рублей, наш. А привозной – за 1000, 1100, 1200 рублей», – рассказала хозяйка теплицы, пояснив, что такие цены складываются из-за логистики.

    Она продемонстрировала президенту помидоры черри, отметив, что привозные – «как стеклянные».

    «Пахнет вкусно. Хороший помидор», – сказал Путин.

    Напомним, в среду Путин впервые приехал на Чукотку.

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    10 января 2024, 12:36
    Путин рассказал про впечатления о Чукотке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря рассказал, что лучше наблюдать жизнь региона своими глазами, чем в докладах.

    «Лучше один раз увидеть, чем один раз услышать. По бумагам и так все ясно, но когда смотришь своими глазами, некоторые вещи приобретают другое звучание. Прилететь в аэропорт, переехать в город по зимнику – начинаешь понимать, что это такое и как люди здесь живут», – цитирует Путина ТАСС.

    Напомним, президент добирался в аэропорт Анадыря на снегоболотоходе.

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    10 января 2024, 11:51
    Избирательный штаб Путина принял первые партии подписей из всех 89 регионов

    Tекст: Александра Юдина

    В центральный избирательный штаб действующего главы государства Владимира Путина в Москве прибыли подписи в поддержку еще из 12 регионов.

    На предвыборном сайте действующего главы государства указано, что штаб Путина принял первые партии подписей из всех 89 регионов России.

    Так, в среду в штаб были доставлены подписи из Республики Саха (Якутия) и Бурятии, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Нижегородской областей.

    Накануне сообщалось, что в избирательный штаб Путина поступили подписи из 19 регионов России.

    На данный момент уже собрано более 1,3 млн подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году.

    Выборы президента РФ пройдут 15–17 марта 2024 года.

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    10 января 2024, 12:34
    Путин порадовался моде на создание многодетных семей в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин порадовался, что в России входит в моду создавать многодетные семьи.

    «Вы знаете, что радует? Радует не только то, что у вас пять детей, что очень хорошо, и мы вас все поздравляем, радует то, что у нас становится модным иметь много детей», – сказал Путин в ходе встречи с представителями общественности Анадыря, один из которых поделился, что является главой многодетной семьи, передает ТАСС.

    Напомним, ранее Путин поручил оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.

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    10 января 2024, 12:31
    Путин заявил, что бюджетная система России чувствует себя уверенно

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская бюджетная система чувствует себя уверенно, заявил президент Владимир Путин, он сообщил, что ему об этом доложил министр финансов Антон Силуанов.

    «Только что, вот прямо только что закончил разговор с министром финансов, правда, по другим вопросам. Он докладывал о ситуации в целом с финансами по прошлому году, о планах на наступивший 2024 год», – сказал президент на встрече с общественностью в Анадыре, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что бюджетная система страны, согласно докладу главы Минфина, чувствует себя уверенно, спокойно, развивается активно.

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    10 января 2024, 12:57
    Путин рассказал об отмененной из-за непогоды поездке в Якутию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    После поездки на Чукотку президент Владимир Путин рассчитывал посетить Якутию, но этот визит пришлось отложить, заявил глава государства на встрече с общественностью в Анадыре.

    «Вот я собирался сейчас в Якутию лететь, но самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку в Якутию. Но я съезжу все равно», – цитирует президента ТАСС.

    «Вот конкретный сбой из-за транспортной схемы. А с рядовым человеком тем более может это происходить. Сплошь и рядом, особенно на таких расстояниях и в таких зонах», – заключил Путин.

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