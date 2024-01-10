Путин рассказал про впечатления о Чукотке

Путин побеседовал с девочкой, мечту которой исполнил в рамках акции «Елка желаний»

Путин побеседовал с девочкой, мечту которой о поездке на Байкал он исполнил

Tекст: Валерия Городецкая

Благодаря участию в акции «Елка желаний» Кристина провела несколько дней на Байкале со своими родителями. Для них провели экскурсии по самому озеру и окрестным тематическим музеям, познакомили с местными традициями, передает ТАСС.

«Кристина, добрый день. Узнаешь меня?» – начал беседу российский лидер, передает РИА «Новости».

В ходе разговора Путин спросил у Кристины о впечатлениях от поездки. Девочка рассказала, что побывала в музее и с помощью виртуальной реальности погружалась на дно Байкала. Глава государства сказал, что тоже посещал музей и погружался на дно Байкала, но только в реальности. Глава государства делал это в 2009 году на глубоководном аппарате «Мир-1».

Президент также пообщался с родителями Кристины. Он спросил, все ли им понравилось, и поинтересовался, как развивается их родной город – Южно-Сахалинск. В завершение беседы он пожелал семье Син всего хорошего, а Кристине – успехов в учебе и в спорте.

Помимо Кристины, российский лидер созвонился и с другими ребятами, чьи желания он исполнил: с Никитой Мирошниченко из Костромской области, который хотел побывать в Эрмитаже, и девочкой Ксюшей, мечтавшей попробовать себя в журналистике.