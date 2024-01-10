Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Путин рассказал про впечатления о Чукотке
Президент Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря рассказал, что лучше наблюдать жизнь региона своими глазами, чем в докладах.
«Лучше один раз увидеть, чем один раз услышать. По бумагам и так все ясно, но когда смотришь своими глазами, некоторые вещи приобретают другое звучание. Прилететь в аэропорт, переехать в город по зимнику – начинаешь понимать, что это такое и как люди здесь живут», – цитирует Путина ТАСС.
Напомним, президент добирался в аэропорт Анадыря на снегоболотоходе.