Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Стало известно, как Путин добирался от аэропорта до Анадыря
Президент Владимир Путин добирался на снегоболотоходе от аэропорта до Анадыря
Президент Владимир Путин передвигался во время своей поездки на Чукотку на снегоболотоходе.
Отмечается, что от аэропорта до Анадыря глава государства передвигался на этом виде транспорта, который имеет большие колеса со сверхнизким давлением, которые больше, чем у внедорожника, что позволяет им передвигаться по региону в местах, где нет автомобильных дорог, передает ТАСС.
Напомним, в среду Путин впервые приехал на Чукотку и уже посетил круглогодичный тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство Макатровых».