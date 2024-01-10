  • Новость часаРоссийская ПВО сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
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    СМИ: Вашингтон запретил Киеву проводить контрнаступление в 2022 году
    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад
    В Белгороде решили укрепить остановки бетонными блоками
    Ростех решил взять под контроль Климовский патронный завод
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    25 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Первый русский релокант плохо закончил

    «Как сладостно – отчизну ненавидеть. И жадно ждать ее уничтоженья!». Автор этих строк на родине мог бы стать великим ученым и приличным литератором, но закончил свою жизнь в безвестности в захолустном Дублине.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Позиции России на Востоке окрепли

    Оформились условно два альянса с участием восточных игроков – союзный России проект «Шелковый путь – 2» и маршрут «Индия – Ближний Восток – Европа». Первый выглядит куда более крепким и оформленным, чем второй.

    4 комментария
    10 января 2024, 08:47

    Путин впервые приехал на Чукотку

    Президент Владимир Путин с рабочим визитом приехал на Чукотку

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин впервые прилетел с рабочим визитом на Чукотку.

    В наступившем 2024 году это стало первой региональной поездкой для Путина, передает ТАСС.

    Напомним, 15 марта 2023 года Путин назначил и. о. главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова.

    9 января 2024, 17:46
    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Запад предложил Киеву тактику ударов по России для запугивания

    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, потому что сам предложил эту тактику Киеву, чтобы вызвать панику и страх у россиян, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    В интервью журналисту Флавио фон Вицлебену бывший министр указала, что целью таких ударов «у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, или других личностей в Вашингтоне» было вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это не удалось, передает РИА «Новости».

    По ее мнению, Запад хочет с «помощью» Украины осложнить жизнь простых россиян. Кнайсль напомнила, что лозунги «убить как можно больше русских в любой точке мира» звучал из Вашингтона, Брюсселя и Киева, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на Белгород.

    Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, в том числе пять детей. Украинская сторона применила для атаки кассетные боеприпасы РСЗО «Ольха» и чешскую РСЗО Vampire.

    Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    Президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом и пообещал, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется». Газета ВЗГЛЯД писала, как Белгород переживает обстрелы ВСУ.

    Коментарии (38)
    9 января 2024, 13:44
    Рар: Немцы злые, потому что понимают, что «жирные времена» позади

    Германский политолог Рар: Немцы злые, потому что понимают, что «жирные времена» позади

    Рар: Немцы злые, потому что понимают, что «жирные времена» позади
    @ Matthias Koch/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Граждане ФРГ недовольны сокращением субсидий и социальных выплат. Правительство будет подавлять протесты, поскольку договориться с людьми ни у Шольца, ни у оппозиции не выйдет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении с 9 по 12 января общенациональной забастовки.

    «Протесты в Германии набирают силу. Рабочие, крестьяне, служащие выступают против сокращений зарплат в их отраслях. Они недовольны тем, что государство регулярно снижает размеры субсидий, но повышает налоги», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Как выяснилось, в последние годы уровень жизни в ФРГ был значительно выше, чем позволяли реальные средства республики. Теперь же за провальную фискальную политику вынуждены расплачиваться простые люди, которые, будучи избалованными хорошей конъюнктурой нескольких десятилетий, совершенно не готовы расставаться с деньгами», – отмечает он.

    «Все это и приводит к протестам, которые Берлин старается побороть. Власти обвиняют демонстрантов в правом радикализме, запугивают их всевозможными способами. Но изменений в ближайшее время не предвидится. Правительство не собирается отступать – у него нет другого выхода, кроме как продолжать повсюду сокращать средства», – подчеркивает собеседник.

    «Но даже если к власти придет оппозиционная партия ХДС, в стране ничего не изменится. Им также придется ужимать расходы. Немцы потому и злятся, что понимают – «жирные времена» позади. Кого-то удивит, но Украина тут, по сути, ни при чем. Граждан ФРГ волнуют внутренние проблемы, а не внешняя политика», – считает политолог.

    «Это позволяет Шольцу придерживаться линии недопущения сокращения финансовой помощи Киеву. Но и он осознает, что оплачивать конфликт вечно Германия не в состоянии. Канцлер видит, как США отказываются выделять деньги на вооружение ВСУ. В скором времени в немецкой казне на это не будет хватать средств. Оттого Шольц и призывает другие страны ЕС на помощь. Но и они испытывают серьезные трудности», – резюмирует Рар.

    Ранее профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении с 9 по 12 января общенациональной забастовки. За это проголосовали 97% членов организации. Целью акции является повышение заработной платы на 555 евро в месяц, а также введение 35-часовой рабочей недели для сотрудников, трудящихся посменно.

    Напомним, немецкие фермеры в знак протеста против планов правительства сократить субсидии заблокировали автобаны A4, A13, A14 и A17 в федеральных землях Саксония и Мекленбург – Передняя Померания. Из-за перекрытий оказались отрезанными Котбус и район Бранденбург-ан-дер-Хафель. Баварская полиция заявляла об около 5,5 тыс. направляющихся в Мюнхен из различных частей региона тракторов.

    В Берлине протестующие выстроились у Бранденбургских ворот. У демонстрантов были плакаты с надписями: «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю», «Мир пахотным полям, война военному бюджету» и «Прекратить санкции и уничтожение среднего класса».

    В Ольденбурге водитель легковушки совершил наезд на протестующего, пытаясь объехать забастовку фермеров по тротуару и велосипедной дорожке, и скрылся, сообщили в городской полиции. В результате пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

    Работа одного из заводов немецкого концерна Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене ранее была временно остановлена из-за забастовки фермеров, так как протестующие перекрыли все подъезды. Представитель компании заявлял, что предприятие возобновит работу 9 января.

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    9 января 2024, 15:03
    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле

    Губернатор Клычков: Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле

    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле
    @ Сергей Шахиджанян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На объект топливно-энергетического комплекса в Орле упали два беспилотника, возгорание локализовано, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что возгорание после падения беспилотников оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь, на месте работают оперативные службы.

    Ранее российская система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области.

    Коментарии (76)
    9 января 2024, 21:46
    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS

    CTV: Закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS не поставили на Украину

    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, так и не поставлен Киеву, сообщил телеканал CTV.

    В Минобороны Канады отчитались, что Вашингтону еще в марте прошлого года было переведено 406 млн долларов, а правительство США якобы подписало контракт на его производство с компанией Raytheon. Между тем в Raytheon заявили, что у нее нет никакого договора ни с властями США, ни с правительством Канады на производство этих ЗРК, передает ТАСС.

    Между тем президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил главу правительства Канады Джастина Трюдо за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.

    Коментарии (14)
    9 января 2024, 21:54
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилась фотография, на которой демонстрируется боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

    Как сообщает «Российская газета», российские подразделения войсковой ПВО применяют в ходе специальной военной операции выполненные на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М» зенитные ракетные комплексы «Гибка-С».

    Отмечается, что информация об использовании таких ЗРК появилась в конце лета прошлого года, но фото появилось только сейчас. ЗРК «Гибка-С» основан на комплексе управляемого вооружения «Гибка».

    Коментарии (15)
    9 января 2024, 10:36
    Глава Минобороны Украины заявил о многомиллиардной коррупции в ВСУ

    Глава Минобороны Украины Умеров заявил о выявленных нарушениях на 10 млрд гривен

    Глава Минобороны Украины заявил о многомиллиардной коррупции в ВСУ
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внутренний аудит Минобороны Украины выявил совершенные за короткий срок нарушения более чем на 10 млрд гривен (263 млн долларов), заявил глава ведомства Рустем Умеров.

    По его словам, в ходе внутреннего аудита Минобороны обновленная генеральная инспекция обнаружила много совершенных ранее нарушений – более чем на 10 млрд гривен за последние четыре месяца, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк заявила, что Минобороны и власти Украины не могут обеспечить армию страны всем необходимым.

    Коментарии (33)
    9 января 2024, 20:38
    Суд в Москве отпустил оскорблявшего славянских девушек таджикского блогера

    Суд в Москве не стал арестовывать подозреваемого в экстремизме блогера Джумабоя

    Суд в Москве отпустил оскорблявшего славянских девушек таджикского блогера
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Симоновский районный суд Москвы отказался заключать под стражу блогера из Таджикистана Раджабзода Джумабоя, подозреваемого в экстремизме.

    Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства органов следствия об аресте Джумабоя и распорядился освободить блогера из-под стражи в зале суда, сообщили в пресс-службе инстанции, передает ТАСС.

    Блогера задержали в воскресенье, в отношении него открыто уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» из-за видеороликов, в которых он высмеивал девушек славянской внешности.

    Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, который бросил двухмесячного ребенка в сугроб.

    Коментарии (61)
    9 января 2024, 14:57
    Прекращено действие соглашения России и Казахстана об узле «Балхаш»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соглашение по использованию узла «Балхаш» в российской системе предупреждения о ракетном нападении, подписанное Москвой и Астаной в 2014 году, утратило силу.

    Действие соглашения между Россией и Казахстаном об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла «Балхаш» в российской системе предупреждения о ракетном нападении прекращено 16 декабря 2023 года, следует из сообщения российского МИД, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации, передает РИА «Новости».

    В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации этого соглашения. В документе отмечалось, что узел «Балхаш» включает радиолокационную станцию (РЛС) «Днепр», которая используется в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

    В Минобороны пояснили, что узел стал избыточным после введения в строй четырех новых станций РЛС в России.

    Коментарии (0)
    9 января 2024, 09:02
    После массового отключения отопления задержан замглавы Подольска

    В Подмосковье после отключения отопления задержали начальника котельной и замглавы Подольска

    После массового отключения отопления задержан замглавы Подольска
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник котельной, гендиректор Климовского специализированного патронного завода, а также замглавы администрации Подольска задержаны после массового отключения отопления, сообщили в пресс-службе СК.

    Согласно сообщению пресс-службы СК, в рамках расследования дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, задержаны начальник котельной и гендиректор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», передает ТАСС.

    Там добавили, что также было возбуждено  дело по факту превышения полномочий с причинением тяжких последствий, по которому задержан замглавы администрации городского округа Подольска.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин заслушал доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о перебоях с теплоснабжением.

    Напомним, режим ЧС локального характера решили ввести в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск.

    Коментарии (33)
    9 января 2024, 19:52
    В Одессе беспилотник уничтожил британский ветрогенератор

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Одесской области Украины рухнул ветрогенератор, в министерстве энергетики страны заявили, что причиной ЧП стали упавшие обломки беспилотника.

    По данным издания «Страна», поврежденный ветрогенератор, предположительно, принадлежит британской компании. Оборудование не подлежит восстановлению.

    Отмечается, что ранее причиной падения конструкции называли сильный ветер.

    Ранее украинская энергокомпания «Укрэнерго» призвала украинцев экономить свет на фоне значительного роста потребления электроэнергии.

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    9 января 2024, 10:58
    Выступившего в одном носке солиста группы «Щенки» задержали в Пулково

    Выступившего в ночном клубе MOD в Петербурге в одном носке солиста группы «Щенки» Максима Тесли обвинили в хулиганстве

    Выступившего в одном носке солиста группы «Щенки» задержали в Пулково
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Выступившего в одном носке на концерте в ночном клубе MOD в Петербурге солиста группы «Щенки» Максима Тесли задержали в аэропорту Пулково, сообщили представители правоохранительных органов.

    В частности, полиция Калининского района возбудила дело по факту мелкого хулиганства, гражданина задержали в аэропорту Пулково, когда он пытался вылететь в Екатеринбург, а после – в Казахстан, передает РИА «Новости».

    По информации правоохранителей, лидера «Щенков» поместили в камеру для административно задержанных. С утра с ним проводятся процессуальные действия.

    Известно, что выступление группы «Щенки» обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она указала на то, что певец исполнял песни сомнительного содержания в одном носке.

    «Интересно, как на это отреагируют правоохранительные органы северной столицы», – заметила Мизулина.

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале сообщил, что готовит обращение для возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ в отношении солиста.

    По информации Telegram-канала Sota, Тесли не в первый раз выступал в таком виде. По словам фанатов грцппы, солист выступал так и до того, как рэпер Vacio (Николай Васильев) пришел в одном носке на «почти голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в московском «Мутаборе».

    Тем временем арестованному после «голой» вечеринки рэперу Vacio вручили повестку.

    Напомним, суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой, блогера оштрафовали на 100 тыс. рублей. Участвовавшего в мероприятии рэпера Vacio отправили под арест на 15 суток по статье о мелком хулиганстве, в субботу его повторно арестовали.

    Коментарии (8)
    9 января 2024, 14:37
    В Тюмени группа молодых людей избила участника СВО из-за замечания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тюменские полицейские разбираются в обстоятельствах потасовки, в ходе которой, предположительно, пострадал ветеран специальной военной операции.

    В комментарии под видео драки, опубликованном в Telegram-канале «ЧС Тюмень», супруга пострадавшего пояснила, что ее муж, участник спецоперации, вышел из машины и сделал замечание шумевшей и хамившей прохожим компании, а в ответ был избит, передает РИА «Новости».

    В управлении МВД по Тюменской области сообщили, что по факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и участники конфликта устанавливаются. По информации регионального департамента здравоохранения, пострадавший госпитализирован, он находится в состоянии средней степени тяжести.

    В декабре в Петербурге задержали подозреваемых в избиении участника СВО.

    Коментарии (22)
    9 января 2024, 14:47
    Премьер-министром Франции назначили открытого гея

    BFMTV: Новым премьер-министром Франции стал открытый гей Габриэль Атталь

    Премьер-министром Франции назначили открытого гея
    @ Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Габриэль Атталь назначен новым премьер-министром Франции, сообщил телеканал BFMTV.

    По его данным, соответствующее решение принял президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС. 34-летний Атталь до настоящего времени являлся министром образования.

    Ставший новым премьером Франции Габриэль Атталь примкнул к партии Макрона сразу после ее создания, еще в 2016 году (тогда ему было 27 лет). Позднее Атталь стал пресс-секретарем партии президента, а первое назначение в правительство получил, когда ему было 29, передает РИА «Новости».

    Атталь не скрывает своей нетрадиционной ориентации, состоит в отношениях с главой президентской партии «Возрождение», членом которой до сих пор является.

    Напомним, в понедельник глава государства отправил в отставку Элизабет Борн, которая занимала пост премьера с мая 2022 года.

    Коментарии (33)
    9 января 2024, 20:25
    СК попросили вернуть Чебурашку из США

    «Союзмультфильм» потребовал проверить права компании из США на Чебурашку

    СК попросили вернуть Чебурашку из США
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в Следственный комитет для проверки законности заключенных с американской компанией «ЛяРубин» контрактов, которые касаются прав на бренд «Чебурашка».

    Отмечается, что, согласно условиям договора с японской компанией Terebi Tokyo burodobando Kabushikigaisha (TV TOKYO Communications Corporation), ею получена лицензия на мультфильмы и персонажей, в том числе и на самого Чебурашку, передает ТАСС.

    Уточняется, что за передачу прав на «Чебурашку» японская компания заплатила 30 тыс. долларов и далее обязалась начислять роялти от публичного показа мультфильмов в кинотеатрах. При этом выплат процентов от рекламы и продажи сувениров студия так и не получила.

    Скандал начался после того, как TV TOKYO Communications Corporation передало сублицензию на бренд «Чебурашка» американской компании без согласования с «Союзмультфильмом».

    Ранее «ЛяРубин» пыталась доказать право владения правами на персонажей анимационных фильмов студии «Экран» — Кота Леопольда и Крошку Енота.

    Коментарии (11)
    9 января 2024, 11:30
    Стало известно о вероятном избрании Иванишвили президентом Грузии
    Стало известно о вероятном избрании Иванишвили президентом Грузии
    @ Yi Gaochao/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Вернувшийся в политику миллиардер и меценат Бидзина Иванишвили, ставший почетным председателем «Грузинской мечты», в конце 2024 года может быть избран президентом Грузии, сообщил оппозиционный телеканал «Пирвели» («Первый»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Для Бидзины Иванишвили такое развитие событий означает приобретение им серьезного политического иммунитета на ближайшие пять лет», – заявил политолог Гия Хухашвили, в прошлом – советник миллиардера.

    По его словам, в этом случае не исключено расширение полномочий президента.

    По Конституции Грузии, в конце 2024 года президента выберет коллегия выборщиков, состоящая из депутатов парламента Грузии и представителей местных властей. В настоящее время политические силы Грузии обсуждают возможность сохранения всенародных выборов президента.

    Кроме того, телеканал обращает внимание на изменение устава правящей партии: отныне кандидатуру премьер-министра будет представлять ее почетный председатель.

    По данным «Привели», Бидзина Иванишвили может сменить нынешнего премьер-министра Ираклия Гарибашвили на мэра Тбилиси Каху Каладзе, что якобы будет полезно перед выборами в парламент в октябре 2024 года.

    «Грузинская мечта» эти сообщения пока не комментировала.

    Коментарии (9)
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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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