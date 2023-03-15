Путин: Россия как настоящий друг пытается поддержать пострадавшую от землетрясения Сирию Путин назначил Кузнецова и. о. главы Чукотки 15 марта 2023, 21:34 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, сообщила пресс-служба Кремля. Ранее Кузнецов занимал должность первого заместителя председателя правительства ЛНР. Указ о назначении Кузнецова опубликован на сайте Кремля. Путин также подписал указ, согласно которому Роман Копин освобожден от должности главы Чукотки по собственному желанию. Копин возглавлял Чукотский автономный округ с 2008 года. Владислав Кузнецов является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют «школой губернаторов» стартовала в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Путин опробовал тренажер вертолета Ми-171А2 Путин на Улан-Удэнском авиационном заводе опробовал тренажер для пилотов вертолета Ми-171А2

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Появилось видео того, как президент Владимир Путин в ходе поездки на Улан-Удэнский авиационный завод опробовал тренажер для пилотов вертолета Ми-171А2. «Полет» глава государства осуществлял с инструктором. Президент совершил несколько крутых маневров, опробовал режимы полета в разное время суток: днем, вечером и ночью, передает ТАСС. Ми-171А2 – новейшая многоцелевая модель вертолета тяжелого класса. Путин прибыл в Улан-Удэ накануне, где пообщался с сотрудниками авиационного завода. Эксперты: Развитие городов Дальнего Востока стало долгосрочным стратегическим трендом Политологи назвали приоритетом национальной политики озвученный президентом план развития городов Дальнего Востока

Фото: kremlin.ru

Текст: Олег Исайченко

«В истории развитии Дальнего Востока начинается новая глава. Сегодня на совещании с главой государства предложены новые проекты по городам, городским территориям. И это только начало», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Ранее во вторник Владимир Путин провел совещание по реализации программ развития дальневосточных городов. «Также анонсированы различные инфраструктурные проекты для Дальневосточного региона. Я уверен, что дополнительно будут решаться вопросы транспортной связности регионов и всей России. Это придаст экономический импульс для развития страны, и создаст новые рабочие места», – сказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «В 90-е годы и начале 2000-х Дальний Восток был территорией, которая функционировала сама по себе. Потом все стало меняться в лучшую сторону. С этой точки зрения для жителей региона важно создать образ будущего, который имеет обозримую перспективу», – добавил эксперт. «Мы также видим, как в регионе меняется экономическая ситуация. На Дальнем Востоке созданы крупные кластеры, в том числе промышленные. Есть широкая портовая зона, которая призвана увеличить наши торговые контакты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Также развивается авиация и множество других отраслей», – полагает он. «Теперь развитие этих процессов будет выстроено в единую линию. Новые проекты будут вписываться в концепцию развития региона и федеральных целевых программ», – акцентировал Кирьян. «Программа развития Дальнего Востока и нынешний ее этап – это приоритет нашей национальной политики и долгосрочный стратегический тренд. Лучшие практики из дальневосточных регионов тиражируются по всей стране», – пояснила Дарья Кислицына, директор Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований. «В последние годы акцент сделан именно на развитие дальневосточных городов через призму мастер-планов, выработанных при участии местных жителей. Примечательно, что на совещании были рассмотрены мастер-планы не самых крупных, но важных городов региона – Тынды и Северобайкальска», – пояснила собеседница. «Что касается инфраструктурной связанности России – то это лейтмотив нашей государственности. Обход Хабаровска, мост через Лену и другие проекты в текущих геополитических реалиях на фоне «разворота на Восток» приобретают дополнительную важность», – добавила аналитик. При этом пространственная связанность и инфраструктурное развитие регионов является залогом повышения качества жизни граждан. «Когда ты летишь девять часов в другой конец страны, а потом едешь еще три часа на машине, то невольно задумываешься над транспортной связанностью. Уже сделано много, но и предстоит сделать еще больше. В текущих условиях у людей растет запрос на образ будущего. И здесь встает вопрос регионального развития, повышения качества жизни в отдельных городах», – считает Кислицына. Во вторник в ходе совещания по реализации программ развития дальневосточных городов президент России Владимир Путин сообщил о планах построить жилье и социальные объекты на месте объектов ФСИН и Минобороны в центрах городов Дальнего Востока. Путин отметил важность кардинального улучшения ситуации с расселением в современное жилье жителей Дальнего Востока. По его словам, там «сложилась непростая ситуация». «Сегодня в нашей повестке дня еще пять мастер-планов. Речь идет о проектах развития Читы, Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций, Тынды и Северобайкальска», – сказал президент. По его словам, в Чите и Улан-Удэ стоит острая проблема загрязнения воздуха. Кроме того, требуется большая работа в модернизации электро- и теплоснабжения. На развитие Петропавловска-Камчатского до 2030 года будет направлено почти 150 млрд рублей. По 11 объектам уже определены земельные участки и инвесторы. Президент поручил утвердить планы комплексного социально-экономического развития пяти городов до 1 сентября 2023 года. Мастер-планы должны включать не только градостроительные решения, но и базироваться на запросах бизнеса и жителей. В ходе совещания президент заявил о том, что качество жизни людей в дальневосточных регионах нужно кардинально повысить, «создать комфортную и безопасную городскую среду, решить инфраструктурные, экологические проблемы». По его словам, на Дальнем Востоке нужно «придать дополнительный импульс деловым инициативам, открыть новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и самореализации граждан». «Ключевая, базовая задача здесь – сделать этот регион по-настоящему современным, притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса», – сказал глава государства. Новости СМИ2 Путин назвал обстановку в новых регионах России сложной 15 марта 2023, 15:11 Текст: Кристина Цыцура

Обстановка в новых российских регионах остается сложной, нужно укреплять прокуратуру там за счет опытных работников, опираясь на местные кадры, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры. Он напомнил, что Генеральная прокуратура стала одним из первых государственных органов, приступивших к созданию своих структур в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ведомство запустило механизм подбора и подготовки кадров. «Обстановка в этих регионах остается, как всем нам известно, сложной, поэтому необходимо укреплять местные органы прокуратуры за счет опытных, решительных сотрудников, способных оперативно оказывать правовую помощь, эффективно защищать законные интересы граждан», – передает ТАСС слова Путина. Глава страны подчеркнул, что «обязательно нужно опираться на местные кадры». «На людей, которые делом доказали и свою принципиальность, и высокий профессионализм, и преданность нашему общему Отечеству», – пояснил президент. Песков опроверг сообщения о начале переговоров Путина и Асада Песков назвал неправдой сообщения СМИ о якобы начале переговоров Путина и Асада 15 марта 2023, 13:50 Текст: Антон Никитин

Сообщения прессы о якобы начале переговоров президентов России и Сирийской Арабской Республики Владимира Путина и Башара Асада не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Песков в комментарии РИА «Новости» назвал эти сообщения неправдой. Между тем близкая к сирийскому правительству газета Al Watan сообщает, что переговоры глав государств ожидаются в 15.00 мск, передает ТАСС. Асад прилетел в Москву во вторник. Утром в среду он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В Кремле ранее подтверждали, что переговоры Путина и Асада запланированы на среду. Новости СМИ2 Путин попросил прокуроров вести сопровождение модернизации предприятий ОПК Путин: Россия значительно наращивает выпуск вооружений, это нужно сейчас и в будущем 15 марта 2023, 15:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия активно наращивает мощности для дополнительного выпуска вооружений: это важно для страны сейчас и пригодится в будущем, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. «Прокуроры должны вести надзорное сопровождение модернизации предприятий ОПК, в том числе наращивания мощностей для выпуска дополнительного объема вооружений. Работа здесь идет масштабная, большая. Она нам сейчас крайне нужна и в будущем пригодится. Ничего избыточного здесь мы не делаем. Но то, что делаем, должно делаться в высшей степени эффективно», – передает ТАСС слова Путина. По его словам, прокуроры должны особо следить «за четкой реализацией всех заданий гособоронзаказа, эффективным использованием бюджетных ресурсов». «Их мы выделяем в достаточном объеме. Их много. Мы делаем это очень аккуратно, не в ущерб другим направлениям нашей деятельности. Но те средства, которые выделяются, должны тратиться рационально и в строгом соответствии с законом», – подчеркнул Путин. Напомним, президент Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия, заявил, что дефицит сотрудников оборонно-промышленного комплекса мешает выполнять гособоронзаказ, но Россия будет преодолевать эти проблемы. Кремль опроверг контакты на высшем уровне с США на фоне инцидента с беспилотником Песков: После инцидента с американским БПЛА контактов России и США на высшем уровне не было 15 марта 2023, 14:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Российско-американских контактов на высшем уровне после инцидента с беспилотником США над Черным морем не было, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что главе российского государства Владимиру Путину доложено о ситуации с аппаратом. По словам Пескова, контактов на высшем уровне не было, передает ТАСС. При этом он удивился вопросу, докладывали ли Путину об инциденте: «он по меньшей мере странный: как вы себе представляете, что главе государства, Верховному главнокомандующему об инциденте не доложено?». «Конечно, такого не может быть, конечно же, докладывали», – констатировал Песков. Ранее в США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны России сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки. Новости СМИ2 Путин: Россия как настоящий друг пытается поддержать пострадавшую от землетрясения Сирию 15 марта 2023, 17:42 Текст: Ольга Иванова

Москва как настоящий друг Дамаска старается поддержать страну после разрушительного землетрясения, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом. Путин выразил сожаление в связи с тем, что сирийский народ «столкнулся с еще одной очень серьезной проблемой, с катастрофой – землетрясением», передает ТАСС. «Это, конечно, усугубляет ситуацию. Но мы как настоящие друзья пытаемся вас поддержать», – отметил Путин. Напомним, в Кремле начались переговоры Путина и Асада. Ранее представители Российского Красного Креста (РКК) – старейшей гуманитарной организации России – прибыли в Сирию для оказания гуманитарной и медицинской помощи и психосоциальной поддержки пострадавшим от землетрясения. В Кремле начались переговоры Путина и Асада 15 марта 2023, 17:15 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Переговоры начались в Кремле, сообщает ТАСС. Асад прилетел в Москву во вторник. Утром в среду он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В Кремле ранее подтверждали, что переговоры Путина и Асада запланированы на среду. Лидеры двух стран обсудят вопросы развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии. Новости СМИ2 Кремль: Путин проведет совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя 17 марта 15 марта 2023, 15:19 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин на этой неделе проведет несколько мероприятий в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, в пятницу Путин проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя в режиме видеоконференции. Также в сам день воссоединения, 18 марта, в субботу пройдет еще одна видеоконференция, передает ТАСС. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма». В Кремле исключили возможность «возвращения» Крыма Украине, а опрошенные американским телеканалом NBC жители Крыма заявили, что готовы защищать полуостров в случае попытки нападения Украины. Путин заявил о вкладе России в успешную борьбу Сирии с терроризмом Путин: Сирия достигла успехов в борьбе с терроризмом благодаря России 15 марта 2023, 17:34 Текст: Елизавета Шишкова

Совместные усилия России и Сирии внесли большой вклад в международную борьбу с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом в Кремле. Он отметил, что Москва и Дамаск находятся в постоянном контакте, двусторонние отношения развиваются, передает ТАСС. Благодаря общим усилиям и решающему вкладу российских Вооруженных сил в Сирии достигнуты существенные результаты в борьбе с международным терроризмом, подчеркнул Путин. Асад прилетел в Москву во вторник. Утром в среду он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Новости СМИ2 Путин рассказал о росте товарооборота России и Сирии Путин рассказал о росте товарооборота России и Сирии в 2022 году 15 марта 2023, 17:29 Текст: Ольга Иванова

Объем торговли между Россией и Сирией по итогам прошлого года увеличился на 7%, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом. «Несмотря ни на что, наши отношения развиваются, в том числе и в экономической сфере. За прошлый год зафиксирован семипроцентный рост товарооборота», – цитирует его ТАСС. Ранее сообщалось, что в Кремле начались переговоры Путина и Асада. Путин призвал прокуроров уделить особое внимание защите прав военных 15 марта 2023, 14:51 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Генеральной прокуратуры призвал прокуроров в текущем году особое внимание уделить защите прав военнослужащих и их семей. «Особое значение имеет защита прокурорами основополагающих прав военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей», – отметил он.



«Прошу разбираться в каждом конкретном проблемном случае отдельно, незамедлительно реагировать на обращения и жалобы, если такие поступают», — поручил президент. Путин заявил, что все участники СВО должны быть своевременно обеспечены денежным и иными видами довольствия.



«Точно так же – оперативно и в полном объеме – они должны получать медицинскую и социальную помощь, содействие в реабилитации и трудоустройстве, а семьи наших погибших товарищей – всю необходимую поддержку», – добавил президент. Также приоритетными задачами были названы защита трудовых и социальных прав россиян, передает ТАСС. «Говоря о задачах предстоящего периода, отмечу, что на особом контроле органов прокуратуры должны оставаться и вопросы обеспечения трудовых и социальных прав граждан», – подчеркнул Путин. Глава страны напомнил о реализуемой масштабной программе содействия занятости. «Во многом благодаря принятым мерам уровень безработицы в начале этого года сократился до 3,6%. Это самый низкий показатель за все последние десятилетия», – сказал президент. По словам президента, базовым условием развития России как суверенного правового государства является надежная защита прав и свобод граждан, а также укрепление правопорядка. Новости СМИ2 Путин заявил о позитивной динамике в борьбе с терроризмом и криминалом Путин заявил о позитивной динамике в борьбе с терроризмом, криминалом и коррупцией 15 марта 2023, 14:55 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что есть положительные сдвиги в вопросе борьбы с терроризмом, коррупцией и криминалом. «Есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом, в противодействии криминалу и коррупции», – передает ТАСС слова главы страны, сказанные на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры в среду. Ранее в ходе мероприятия Путин призвал прокуроров уделить внимание защите прав военнослужащих и их семей. Путин: Российский бизнес адекватно реагирует на санкционные вызовы 15 марта 2023, 15:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Бизнес и экономика России в целом адекватно реагируют на санкционное давление, заявил президент Владимир Путин, выступая в среду на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России. «Как уже отмечал, в последние годы против нашей страны развязана настоящая санкционная агрессия. Все вы хорошо это знаете. Но российская экономика, отечественный бизнес, предприниматели достойно отвечают на все эти вызовы», – передает ТАСС слова Путина. По его словам, важно, чтобы прокуроры в рамках своей компетенции помогали этой масштабной работе, в том числе содействовали ликвидации избыточных административных барьеров. «На все действия со стороны наших недоброжелателей и противников мы должны ответить одним – расширением экономических свобод. Но, конечно, все должно быть в рамках закона», – сказал он, призвав настроить эту тонкую работу. Ранее президент России Владимир Путин в беседе с работниками Улан-Удэнского авиационного завода назвал важнейшим результатом 2022 года кратное усиление экономического суверенитета страны. Новости СМИ2 Путин заявил о стабильной работе власти в эпоху перемен Путин: В эпоху перемен власти работают стабильно, основываясь на доверии граждан 15 марта 2023, 15:48 Текст: Елизавета Шишкова

Российские власти работают стабильно в эпоху перемен и основываются на доверии граждан, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. «Несмотря на то, что мы живем во времена, в эпоху перемен, работаем мы с вами в условиях достаточно хорошо организованной системы, в стабильной обстановке, в деловой обстановке, основанной на доверии наших людей», – передает его слова ТАСС. По словам Путина, Россия находится на этапе масштабных позитивных перемен, «направленных на укрепление суверенитета страны, ее независимости, будущего России и создание условий для ее уверенного развития». Глава государства подчеркнул: «Доверие людей к власти должно быть оправдано результатами работы и обеспечением справедливости. Это особенно важно для русского человека».