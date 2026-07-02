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Набиуллина сообщила о начале обсуждения приватизации оператора карт «Мир»
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе в Петербурге рассказала о перспективах продажи активов оператора карт «Мир».
«Дискуссии сейчас, по сути дела, только начались», – отметила руководитель регулятора, передает РИА «Новости».
В сентябре Центробанк представил доклад с двумя вариантами развития событий. Первый предполагает реализацию миноритарного пакета акций участникам рынка при сохранении контроля за государством. Второй вариант подразумевает выделение отдельных сервисов в самостоятельную компанию с последующей продажей.
По действующему законодательству регулятор обязан сохранить за собой 50% плюс одну акцию, при этом в одни руки можно передать не более 5%. Набиуллина подчеркнула, что продажа части активов до конца года маловероятна из-за необходимости длительных согласований с участниками рынка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России заявил об окончательном уходе международных систем Mastercard и Visa с отечественного рынка.
Росфинмониторинг получил доступ к информации о переводах через системы СБП и «Мир».