  • Новость часаЛавров назвал покушение на генерала Алексеева попыткой Киева сорвать переговоры
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции
    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам
    Политолог объяснил конфликт президента и премьера Эстонии из-за переговоров с Россией
    Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
    Стало известно о тяжелом состоянии генерала Генштаба Алексеева после покушения
    Власти Грузии предложили публично обсудить отказ от интеграции в НАТО и ЕС
    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая
    Польша возмутилась «поучениями» от посла США
    Европа отобрала 90% закачанного к зиме газа из ПХГ
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет Трампа «явное предначертание»

    Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    13 комментариев
    6 февраля 2026, 13:14 • Новости дня

    Путин поздравил актера Заманского со 100-летием

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму актеру Владимиру Заманскому в честь его 100-летия, подчеркнув его заслуги в искусстве.

    Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту РСФСР Владимиру Заманскому по случаю его 100-летия.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, Путин отметил: «Ваш профессиональный, жизненный путь достоин глубокого уважения. Вы мужественно прошли фронтовыми дорогами, а после Великой Отечественной войны посвятили себя искусству, состоялись как талантливый, самобытный, творчески востребованный артист».

    Президент добавил, что работы Заманского сегодня служат примером высокого мастерства и преданного служения выбранному делу. В завершение поздравления Путин пожелал юбиляру крепкого здоровья и бодрости духа.

    Владимир Заманский родился 6 февраля 1926 года в Кременчуге. С 1958 по 1966 год он был актером Московского театра «Современник», где исполнил значимые роли в спектаклях по произведениям Володина, Шварца, Симонова, Хемингуэя и Зорина. В кино Заманский дебютировал в 1959 году, сыграв директора детдома в фильме «Колыбельная». В 1960 году он снялся в выпускной работе Андрея Тарковского «Каток и скрипка», а затем озвучил Криса Кельвина в фильме «Солярис». Особую известность актеру принесла роль Александра Лазарева в военной драме Алексея Германа «Проверка на дорогах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пожелал Никите Михалкову, чтобы у России всегда все складывалось успешно и благополучно.

    5 февраля 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым
    Путин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым.

    Президент России Владимир Путин объявил о начале Года единства народов России, передает ТАСС. Торжественная церемония прошла в Национальном центре «Россия».

    «Год единства народов России объявляю открытым», – заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре «Россия».

    Комментарии (3)
    6 февраля 2026, 10:27 • Новости дня
    ФОМ: Работу Путина положительно оценивают 80% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 77%, 80% опрошенных граждан страны считают, что глава государства работает хорошо, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 77%, а 80% опрошенных положительно оценили его работу, сообщается на сайте ФОМ.

    Работу правительства положительно оценили 55% участников опроса, что на 3 п. п. больше по сравнению с предыдущими результатами. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 57% респондентов, этот показатель также вырос на 3 п. п.

    В части поддержки политических партий, уровень поддержки «Единой России» составил 43%, у КПРФ и ЛДПР – по 9%, у «Справедливой России» – 3%, а у партии «Новые люди» – 4%.

    Исследование проводилось с 30 января по 1 февраля среди 1,5 тыс. жителей страны.

    Комментарии (1)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин пошутил о сложных названиях научных открытий
    Путин пошутил о сложных названиях научных открытий
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время вручения премии в области науки и инноваций, президент России Владимир Путин пошутил о том, что не может выговорить название некоторых научных открытий.

    Профессору МГУ Виктории Ведюшкиной вручался лауреатский значок за исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем, передает ТАСС.

    «Виктория, мне даже не выговорить то, чем вы занимаетесь», – отметил Путин. «Ничего страшного! Главное – что я выговариваю», – ответила Ведюшкина. Президент, смеясь, прикрепил значок к кофте профессора и добавил: «Это правда».

    Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    Глава государства заявил о влиянии научных открытий на будущее России. Он также отметил лидерство России в борьбе с инфекциями.

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин раскритиковал легкомысленное использование антибиотиков

    Путин высказался против легкомысленного использования антибиотиков россиянами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России выразил обеспокоенность ситуацией с частым и нецелесообразным назначением антибиотиков, отметив опасность такого подхода для здоровья населения.

    Президент России Владимир Путин выступил с критикой по поводу необоснованного использования антибиотиков. Глава государства отметил, что такие препараты применяют даже тогда, когда в этом нет необходимости.

    Во время неформального общения с молодыми учеными после вручения премий в области науки и инноваций Путин подчеркнул, что антибиотики назначаются слишком часто и без достаточных оснований, передает ТАСС.

    «Потому что антибиотики применяют где надо и где не надо, – заметил Путин. – Самое простое – это человек закашлял – сразу», – заявил президент. Он также обратил внимание на то, что подобное отношение может привести к развитию устойчивости бактерий к лекарствам, что представляет серьезную угрозу для системы здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на церемонии Путин пошутил, что не может выговорить название некоторых научных открытий. Там же он отметил, что Россия занимает ведущие позиции в борьбе с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.

    Кроме того, президент подчеркнул, что будущее страны, ее развитие и процветание зависят во многом от великих научных открытий.


    Комментарии (5)
    5 февраля 2026, 15:04 • Новости дня
    Писатель Лукьяненко: Путин своевременно поддержал русский язык

    Писатель-фантаст, член Общественной палаты России Сергей Лукьяненко охарактеризовал поручения президента Владимира Путина по поддержке русского языка как «очень своевременные и важные».

    По его словам, русский язык служит основой культурного кода и обеспечивает общение между представителями всех народов страны.

    «Язык является основой культурного кода народа, государства. И в нашем многонациональном государстве русский язык – это не просто один из языков, это язык, который действительно позволяет общаться представителям всех наших народов, национальностей», – подчеркнул Лукьяненко.

    По его словам, именно через русский язык страна контактирует с другими государствами и мировой цивилизацией. «Русский язык  это наш основной стержень, наша основная опора при общении ко всему, что существует вообще в мировой цивилизации», – сказал Лукьяненко.

    Лукьяненко отметил особую значимость изучения литературы с детских лет. «Можно заучивать сколько угодно правил, можно писать какие-то домашние задания и диктанты, но я уверен, что основная базовая грамотность, естественная для любого человека, она закладывается только с чтением книг. И это та грамотность, которая живет уже где-то в подсознании человека, которая позволяет свободно общаться, позволяет пользоваться языком, не задумываясь о каких-то схемах, правилах», – подчеркнул писатель.

    Он обратил внимание на необходимость изменить отношение к изучению языка, чтобы оно не сводилось к механическому заучиванию правил. Лукьяненко выразил надежду, что поручение будет реализовано, и «мы получим на выходе поколение людей, которые думают по-русски, не просто говорят, а думают по-русски, мыслят по-русски и поддерживают все то, что заложено в русской культуре, обогащая ее одновременной культурой… других народов, которым они принадлежат».

    В рамках президентских поручений в вузах появится новая дисциплина «Русский язык как государственный», что, по задумке, должно повысить эффективность преподавания и унифицировать образовательные стандарты. Кроме того, планируется повысить качество подготовки учителей за счет увеличения учебных часов по русскому языку и литературе. Также будет развиваться цифровой образовательный контент для изучения языка и литературы, появятся открытые лекции.

    Государство намерено стимулировать интерес детей к чтению, в том числе через всероссийский интернет-конкурс «Читаем всей семьей», который пройдет в 2026 году. Запланировано издание переводов классических произведений народов России на русский язык. Реализация всех поручений рассчитана на 2026–2027 годы.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 16:20 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии в графике Путина разговора с Макроном

    Tекст: Дарья Григоренко

    На этой неделе телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном не запланирован, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос о возможном контакте между двумя лидерами Песков ответил кратко: «Нет», передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что Кремль не станет ни опровергать, ни подтверждать сообщения о визите дипломатического советника президента Франции Макрона Эммануэля Бонна в Москву.

    В четверг французский источник сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона работой на публику. Песков отметил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий пока не приходится.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 15:57 • Новости дня
    Путин отметил, что бойцы СВО зовут друг друга братьями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время церемонии открытия Года единства народов России президент Владимир Путин отметил, что бойцы на линии фронта называют друг друга братьями, несмотря на этнические и религиозные различия.

    Он отметил, что бойцы, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, обращаются друг к другу как к братьям, даже если принадлежат к разным этническим и религиозным группам, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул: «И вот такое единство является самым мощным и самым сильным. То же самое происходит и сегодня, когда наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу «брат». И это очень дорогого стоит. Вот это и подчеркивает наше непобедимое единство».

    Глава государства также отметил, что народ России всегда объединяло желание сохранить свои традиции, культуру и общую землю. По его словам, именно такое отношение к единству лежит в основе сплоченности российского общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Национальном центре «Россия» стартовал Год единства народов России, на церемонии собрались представители более чем 160 народов и 89 регионов. Мероприятие проходит в рамках марафона «Россия - семья семей», организованного российским обществом «Знание». Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия.

    Герои России на марафоне «Знание» рассказали о значении единства в защите Родины.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин принял участие в в церемонии открытия Года единства народов России
    Путин принял участие в в церемонии открытия Года единства народов России
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Национальном центре «Россия» стартовал Год единства народов России – на церемонии собрались люди более чем из 160 народов и 89 регионов. Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия.

    Путин принял участие в церемонии открытия Года единства народов России, сообщает ТАСС. Мероприятие состоялось в Национальном центре «Россия», где также проходит просветительский марафон «Россия – семья семей», организованный Российским обществом «Знание».

    В ходе марафона основное внимание уделяется общности истории, культуры и ценностей народов страны, единству и преемственности традиций. Особое место занимает обсуждение современных примеров сплочения народов в служении Отечеству.

    На площадке собрались более 4 тыс. участников, представляющих свыше 160 народов России, а также школьники, студенты и иностранные гости. Благодаря телемосту к церемонии смогли присоединиться участники из 89 регионов страны.

    Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 21:18 • Новости дня
    Эксперт: Русский народ является стержнем межнационального единства России

    Политолог Данилин: Основы межнационального единства были заложены на заре российской государственности

    Эксперт: Русский народ является стержнем межнационального единства России
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Русский народ объединил множество этносов нашей страны в единую сильную державу. Именно в умении разных народов жить и работать вместе, уважая культуру и традиции друг друга, заключается сила российского общества, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг в Национальном центре «Россия» президент Владимир Путин дал старт Году единства народов.

    «Старт Года единства народов, что крайне символично, был дан в Национальном центре «Россия» – месте, которое посвящено общим достижениям, культуре и ценностям нашей страны. Несмотря на относительно короткую историю, он уже заслужил репутацию визитной карточки государства, где каждый может познакомиться с достижениями нашей страны и культурой населяющих ее народов», – сказал гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин.

    «Примечательно, что в этот важный день Владимир Путин вновь подчеркнул основополагающую роль русского народа в единении этносов на огромном пространстве – от Черного моря до Тихого океана. Исторически масштаб этой работы поражает: народы нашей страны сумели поставить во главу угла то, что их объединяет, а не разделяет», – пояснил он.

    «Русский народ в этой конструкции играет роль стержня, без которого вся структура не устоит. Еще во времена Руси наша история была историей собирания земель славянских племен. То есть уже на заре государственности были заложены основы будущего межнационального единства», – добавил собеседник.

    «При этом ведущая роль русского народа не означает пренебрежения другими этносами. Наоборот, именно умение уважать иные культуры и находить в них точки соприкосновения стало одним из оснований исторического успеха России. Несмотря на внешние различия, нас объединяет общий набор базовых ценностей. В этом и заключается преимущество нашей культурной модели перед западной: русские при встрече с другими народами ищут пути совместного созидания, а не подавления «чужаков» ради собственной выгоды», – акцентировал эксперт.

    «Это хорошо видно на примере СВО. Интересы России плечом к плечу отстаивают представители разных этносов. Как метко сказал Владимир Путин, в окопах татары, чеченцы, якуты и русские называют друг друга братьями. В этом и заключается сила нашего общества, которое напоминает большую и разнообразную семью», – заключил Данилин.

    В четверг в Национальном центре «Россия» состоялась церемония открытия Года единства народов. Событие прошло в рамках просветительского марафона «Россия – семья семей», на площадке которого собрались более 4 тыс. участников, представляющих свыше 160 национальностей, проживающих на территории РФ.

    Путин отметил, что единство российского общества возникло «на основе различных, живших отдельно друг от друга славянских этносов». «Русский народ еще молодой народ, пассионарный, устремленный в будущее. Но постепенно на таких же основах складывалась и наша многонациональная страна Россия, когда в нее вливались разные народы», – заявил он.

    По словам президента, на протяжении веков ценности этносов, населяющих территорию федерации, становились общими. И это единство позволяло государству выстоять перед лицом врагов, таких как Наполеон или Гитлер. «На нас двигались разноплеменные армии. Они тоже были объединены, но их объединение было основано на совершенно других принципах», – добавил президент. – «Их объединяло желание наживы, желание оттяпать у нас что-то, завоевать, разрушить, захватить. А нас объединяло стремление все сохранить – нашу общую землю, наши семьи, нашу культуру, наши традиции. Такое единство является самым мощным и самым сильным».

    Глава государства отметил, что бойцы СВО, общаясь на линии фронта, «несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу: «Брат!». «Это и подчеркивает наше непобедимое единство. Это именно то, что лежит в основе наших достижений в самых разных областях и наших победах», – заключил Путин.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 15:17 • Новости дня
    Путин: Надежность и долговечность России позволяет уверенно смотреть в будущее

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в сложных условиях проявляет надежность и долговечность, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым.

    Президент отметил, что благодаря этим качествам Россия способна уверенно смотреть в будущее и развиваться, при этом вклад в успех вносили многие поколения и специалисты из различных сфер деятельности, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении Путин подчеркнул, что научные достижения российских ученых позволяют стране не копировать чужое, а самостоятельно задавать тенденции в развитии технологий будущего. «Именно такие масштабные заделы в знаниях позволяют не догонять, не копировать чужое, а самим задавать тенденции в развитии технологий будущего», – сказал он.

    Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    Глава государства заявил о влиянии научных открытий на будущее России. Он также отметил лидерство России в борьбе с инфекциями.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин заявил о единстве базовых ценностей народов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на внешние различия в ценностях народов России, в основе лежат общие базовые принципы, заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре «Россия».

    Путин отметил, что многонациональная Россия формировалась разными путями, однако неизменным оставалось уважение к народам, входившим в ее состав, передает ТАСС.

    «Полное уважение к их культуре и к их традициям, к их духовным ценностям. Именно поэтому на протяжении веков ценности-то у нас и становились общими», – сказал он.

    Глава государства добавил, что внешние отличия ценностей народов России являются важной особенностью и это необходимо поддерживать. Однако, по его словам, именно общность базовых ценностей способствует сплоченности и единству страны.

    В четверг Кремль анонсировал выступление Путина на открытии Года единства народов России.

    Ранее Путин отмечал, что в стране придается особое значение поддержке культур народов и укреплению национального единства в условиях спецоперации.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 16:45 • Новости дня
    Путин: Лауреатам премии для молодых ученых присущ дух первопроходцев

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения премий в области науки и инноваций для молодых ученых отметил, что лауреатам присущ дух первопроходцев.

    «Всем нашим лауреатам присущ дух первопроходцев», – отметил Путин, добавив, что ученые не боятся вопросов, на которые пока нет ответов, передает ТАСС.

    «Вы не боитесь вопросов, на которые пока нет ответов, но вы ищете эти ответы и находите их, ищете и находите решения и нацелены на достижение задач национального, мирового масштаба», – добавил глава государства.

    В четверг Путин заявил, что Россия в сложных условиях проявляет надежность и долговечность. Глава государства заявил о влиянии научных открытий на будущее России. Он также отметил лидерство России в борьбе с инфекциями.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин заявил о лидерстве России в борьбе с инфекциями

    Путин: Россия является лидером в борьбе с устойчивыми к антибиотикам инфекциями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия занимает ведущие позиции в противодействии бактериальным инфекциям, устойчивым к антибиотикам, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения премий главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год.

    Путин подчеркнул, что ученый Артем Исаев ищет альтернативные способы борьбы с такими инфекциями, исследуя вирусы, которые в природе являются «естественными врагами болезнетворных патогенных бактерий, уничтожают и подавляют их», передает РИА «Новости».

    По словам президента, речь идет не просто об альтернативном, а о принципиально новом подходе к лечению бактериальных заболеваний.

    Президент отметил, что подобные исследования сейчас активно ведутся во всем мире, и выразил удовлетворение, что Россия не только не уступает, но и занимает одну из лидирующих позиций в этой важной области.

    Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    Глава государства заявил о влиянии научных открытий на будущее России.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 12:57 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина с председателем ОБСЕ не планируется

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, который в настоящее время находится в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул: «Его визави является министр иностранных дел Лавров. Вы знаете, что сейчас идут переговоры, идет встреча у них. Каких-либо контактов с главой государства не предусмотрено», передает ТАСС.

    Ранее действующий председатель ОБСЕ и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

    Накануне в столицу России прибыли руководитель МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ для продолжения диалога по украинскому вопросу.

    А в четверг стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров намерен обозначить позицию России по инструментам ОБСЕ для оценки экологического ущерба на Украине и указать на недопустимость использования инструментов так называемой второй корзины ОБСЕ.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 12:46 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в пятницу планирует провести совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание планируется провести во второй половине дня, указал Песков, передает ТАСС.

    Ранее Путин проводил совещание с СБ России в конце января.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Поповку в Сумской области
    Bloomberg: Танкеры с российской нефтью направились в Восточную Азию
    ЕС решил восстановить партнерство с Турцией ради Украины
    Нетаньяху пообещал предотвратить наращивание военной мощи Египтом
    Politico: Поражение лейбористов в Манчестере приведет к отставке Стармера
    TWZ рассказало о применении Украиной самолетов Ан-28 для борьбы с российскими дронами
    Казахский комик Сабуров пытался отмыть заработанные в России деньги

    ЕС не устоял перед российским мирным атомом

    На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. Брюссель выдавил российскую нефть и в процессе выдворения российского газа, но российский атом, наоборот, получил зеленый свет. Агентство МАГАТЭ, которое следит за атомной энергией в мире, назвало день старта стройки АЭС в Венгрии великим для всего мира. Почему Росатому дали такой карт-бланш? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    Домыслы о работе Эпштейна на разведку опровергаются его патологией

    Западные СМИ и даже некоторые политики утверждают, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с российской разведкой. Эти спекуляции вполне соответствуют распространенной на Западе абсурдной русофобии и шпиономании – но в реальности Эпштейн был фигурой принципиально другого склада. Причем описанной в русской литературе. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Масленичная неделя 2026 по дням: традиции, приметы, что готовить и как отмечать каждый день

      Масленица – это яркий и сытный народный праздник, знаменующий проводы зимы и встречу весны. Его история уходит корнями в дохристианскую эпоху, а с принятием христианства он обрел новый смысл – подготовку к Великому посту. Дата Масленичной недели каждый год меняется, так как зависит от Пасхи. В 2026 году праздничная неделя будет ранней и продлится с 16 по 22 февраля.

    • Великий пост в 2026 году: даты, что можно есть, что запрещено и как правильно соблюдать

      Великий пост, который в 2026 году начнется 23 февраля, – это важнейшее время в православном календаре. Для верующих это не просто период ограничений в еде, а возможность для глубокого духовного обновления, молитвы и внутренней работы. Однако тем, кто впервые решится на этот путь или только начинает знакомиться с церковными традициями, часто бывает непросто разобраться. С чего начать? Что можно и нельзя есть? Как правильно соблюдать пост, чтобы это пошло на пользу и душе, и телу?

    • Правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году: требования, штрафы и изменения

      Перевозка детей в автомобилях до определенного возраста требует соблюдения специальных правил, в том числе установки особого оборудования (кресел). Что говорит на эту тему закон, какие наказания предусмотрены за его нарушение и как выбрать подходящее устройство для перевозки ребенка?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации