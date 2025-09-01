Путин сообщил о рекордном потоке российских туристов в Турцию

Путин: Туристы из России заняли первое место по числу посетивших Турцию в 2024 году

Tекст: Мария Иванова

Россияне заняли первое место среди иностранных туристов, посетивших Турцию в 2024 году, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что в этом году страну посетили свыше 6,7 млн граждан России, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Он отметил, что был установлен новый исторический рекорд по числу российских гостей в Турции.

Президент России также отдельно поблагодарил турецкого лидера за работу по созданию комфортных условий для россиян. «Вы создаете такие условия для того, чтобы наши граждане чувствовали себя в Турции как дома, чувствовали себя в безопасности, и вокруг них создается благоприятная атмосфера», – заявил Путин.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин начал переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.

Путин обсудил с Эрдоганом вопросы Ближнего Востока и Закавказья.

Путин заявил о сохранении особой роли Турции в украинском урегулировании.