Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.8 комментариев
Путин сообщил о рекордном потоке российских туристов в Турцию
Путин: Туристы из России заняли первое место по числу посетивших Турцию в 2024 году
В течение 2024 года свыше 6,7 млн туристов из России выбрали Турцию для отдыха, что на 6,3% превысило прошлогодние показатели, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.
Россияне заняли первое место среди иностранных туристов, посетивших Турцию в 2024 году, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что в этом году страну посетили свыше 6,7 млн граждан России, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Он отметил, что был установлен новый исторический рекорд по числу российских гостей в Турции.
Президент России также отдельно поблагодарил турецкого лидера за работу по созданию комфортных условий для россиян. «Вы создаете такие условия для того, чтобы наши граждане чувствовали себя в Турции как дома, чувствовали себя в безопасности, и вокруг них создается благоприятная атмосфера», – заявил Путин.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин начал переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.
Путин обсудил с Эрдоганом вопросы Ближнего Востока и Закавказья.
Путин заявил о сохранении особой роли Турции в украинском урегулировании.