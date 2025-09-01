Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.8 комментариев
Путин обсудил с Эрдоганом вопросы Ближнего Востока и Закавказья
Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, во время которых были затронуты важные региональные темы и российско-турецкое сотрудничество.
Путин и Эрдоган обсудили ряд актуальных международных тем, сообщило агентство ТАСС.
В ходе переговоров президенты уделили особое внимание ситуации на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Закавказье. Путин подчеркнул, что между двумя странами отлажено взаимодействие по этим вопросам, а контакты носят доверительный и конструктивный характер.
Путин заявил: «В центре нашего внимания также представляющие общий интерес темы, такие как Ближний Восток, Северная Африка, Закавказье. Российско-турецкое взаимодействие по всем этим направлениям хорошо отлажено, носит конкретный, полезный и, я бы сказал, доверительный характер».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.