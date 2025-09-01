Путин заявил о сохранении особой роли Турции в украинском урегулировании

Tекст: Ольга Иванова

Путин выразил уверенность, что Турция сохранит особое значение в разрешении украинского конфликта, сообщает ТАСС. Об этом российский лидер заявил на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Путин подчеркнул: «Признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. На стамбульской площадке с мая этого года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере».

Он добавил, что уверен в востребованности особой роли Турции в дальнейшем урегулировании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин начал переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.