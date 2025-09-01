  • Новость часаФСБ показала задержание тамбовчанина за связь со спецслужбами Украины
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Политическое украинство не может быть цивилизованным

    Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    1 сентября 2025, 10:50 • Новости дня

    Путин заявил о сохранении особой роли Турции в украинском урегулировании

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин напомнил о трех раундах прямых переговоров на стамбульской площадке, отметив значимость усилий Турции в политико-дипломатическом урегулировании.

    Путин выразил уверенность, что Турция сохранит особое значение в разрешении украинского конфликта, сообщает ТАСС. Об этом российский лидер заявил на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    Путин подчеркнул: «Признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. На стамбульской площадке с мая этого года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере».

    Он добавил, что уверен в востребованности особой роли Турции в дальнейшем урегулировании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин начал переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.

    31 августа 2025, 18:32 • Новости дня
    Песков сообщил о возможной встрече Путина и Алиева в рамках ШОС

    Tекст: Ольга Иванова

    В кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае президенты России и Азербайджана могут провести переговоры уже в понедельник.

    Возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева на полях саммита ШОС в Китае допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Он сообщил журналистам, что пока встреча не состоялась, однако надеется на возможность провести беседу завтра.

    Песков заявил: «Нет, пока не было. Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра на полях заседания ШОС пересечься. По крайней мере, такая возможность у них будет».

    Саммит ШОС проходит в Тяньцзине, где лидеры обсуждают вопросы региональной безопасности и сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует провести встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время пребывания в Тяньцзине.

    Президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    1 сентября 2025, 05:11 • Новости дня
    Зеленский сообщил о первых показаниях подозреваемого в убийстве Парубия
    Зеленский сообщил о первых показаниях подозреваемого в убийстве Парубия
    @ Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что ранее задержанный по подозрению в убийстве экс-главы СНБО Андрея Парубия дал первые показания.

    «Только что говорил с генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого», пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

    По его словам, следственные действия по установлению обстоятельств убийства в активной фазе. Кроме того, Зеленский поблагодарил правоохранителей за слаженную эффективную работу.

    Напомним, ранее предполагаемого убийцу экс-главы СНБО Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. Киллер, который застрелил  Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки. Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Украинский филиал запрещенной в России американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    31 августа 2025, 14:25 • Новости дня
    Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Тяньцзине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

    Путин прибыл в Международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» накануне открытия саммита, передает РИА «Новости». Торжественный прием для глав делегаций проведет председатель КНР Си Цзиньпин. Официальная программа стартует 1 сентября с приветствия лидеров государств – членов ШОС.

    В дальнейшем в рамках заседания Совета глав государств-членов планируется обсудить итоги работы организации за 2024-2025 годы, модернизацию, развитие сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также актуальные международные вопросы. На утверждение лидеров будет вынесено около двадцати документов.

    На саммит приглашены лидеры всех государств – членов ШОС, партнерских и наблюдающих стран, включая Монголию, Азербайджан, Армению, Египет, Камбоджу, Мальдивы, Мьянму, Непал, Турцию и Туркменистан, а также представители ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

    В понедельник программа продолжится встречей «ШОС плюс» с участием широкой группы партнеров, гостей и международных объединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР.

    Путин заявил, что во время переговоров с Си Цзиньпином в Пекине будут обсуждаться все вопросы двусторонней повестки. Стороны планируют уделить внимание развитию стратегического партнерства между Россией и Китаем. Лидеры двух стран также намерены рассмотреть актуальные международные и региональные вопросы.

    Программа визита главы российского государства рассчитана на четыре дня.

    31 августа 2025, 12:06 • Новости дня
    Сухогруз получил повреждения после подрыва на мине у Одессы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Одессы сухогруз получил серьезные повреждения и начал тонуть после предположительного подрыва на мине, подробности о судне пока неизвестны.

    Судно получило значительные повреждения и стало тонуть вблизи Одессы, передает ТАСС. По информации украинского издания «Страна», сухогруз, предположительно, подорвался на морской мине. На опубликованных кадрах видно, что судно имеет сильный дифферент на корму. Название и принадлежность сухогруза не раскрываются.

    Официальные комментарии от властей на данный момент отсутствуют. Это уже не первый случай инцидентов с минами в этом районе: ранее в августе взрыв двух мин на пляже Одесской области привел к гибели трех человек. С 2022 года украинские военные активно устанавливали мины в Черном море, после штормов дрейфующие боеприпасы неоднократно обнаруживали даже у турецкого побережья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мина взорвалась рядом с пляжем в Одессе. Страны НАТО приняли решение разминировать Черное море.

    1 сентября 2025, 07:50 • Новости дня
    Путин на заседании Совета ШОС высказался об украинском кризисе
    Путин на заседании Совета ШОС высказался об украинском кризисе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин, выступая на 25-м заседании Совета глав государств – членов ШОС, обозначил причины украинского кризиса и выразил надежду на «дорогу к миру» благодаря саммиту на Аляске.

    Украинский кризис возник не в результате «нападения России на Украину», а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.

    Затем, по его словам, возникли попытки с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и людей, которые этот переворот не приняли.

    «Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России», – приводит слова Путина ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия и предложения Китая, Индии, других стратегических партнеров, призванных содействовать урегулированию украинского кризиса.

    «Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», – добавил президент.

    Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем участвуют главы более чем 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин, и представители 10 международных организаций.

    Напомним, в своей речи Путин заявил о верности принципов Устава ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл к международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян» в Тяньцзине на черном автомобиле Aurus с китайскими номерами и успел обменяться репликами с господином Си и премьером Индии Нарендрой Моди.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Путина устроили торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    1 сентября 2025, 00:25 • Новости дня
    Глава МВД Украины заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия

    Tекст: Ирма Каплан

    Предполагаемого убийцу экс-главы СНБО Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области, написал в Telegram-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, через 24 часа после убийства правоохранители вышли на след стрелка, а через 36 часов его задержали. Больше деталей он пообещал позже от полиции.

    «Много деталей сейчас не будет. Лишь скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега», – написал он.

    Клименко добавил, что через 24 часа после убийства правоохранители вышли на след стрелка, а через 36 часов его задержали. Больше деталей он пообещал позже от полиции.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил информацию со ссылкой на министра внутренних дел и главу Службы безопасности.

    «Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия», – передает ТАСС.

    Напомним, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. Киллер, который застрелил Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки. Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Украинский филиал запрещенной в России американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    1 сентября 2025, 09:34 • Новости дня
    Песков объяснил использование китайских номеров на автомобиле Путина в Китае
    Песков объяснил использование китайских номеров на автомобиле Путина в Китае
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе визита в Китай президент России Владимир Путин использует автомобиль «Аурус», оснащенный местными регистрационными знаками, что соответствует установленным требованиям.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал использование китайских номеров на автомобиле Владимира Путина во время официального визита в Китай, сообщает «Комсомольская правда». Песков подчеркнул, что такой порядок является «обычной практикой» для иностранных делегаций.

    Он заявил: «В Китае – всегда только с китайскими номерами». По его словам, это правило распространяется на все официальные визиты, вне зависимости от страны происхождения автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров на саммите ШОС автомобиль российской марки «Аурус».

    1 сентября 2025, 09:53 • Новости дня
    Полиция Украины опубликовала фото подозреваемого в убийстве Парубия

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские правоохранители обнародовали снимок, на котором видно задержание мужчины по делу об убийстве экс-главы СНБО Украины Андрея Парубия.

    Снимок был опубликован украинской полицией, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

    На фото зафиксирован момент задержания подозреваемого в доме.

    Напомним, ранее предполагаемого убийцу экс-главы СНБО Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 30 августа во Львове был убит бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. Киллер, который застрелил  Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки. Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

    Украинский филиал запрещенной в России американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

    31 августа 2025, 19:42 • Новости дня
    Украина запретила хасидам сентябрьское паломничество в Умань

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти приняли решение не допускать паломников-хасидов в Умань осенью по причине сохраняющихся ограничений на массовые мероприятия в условиях военного положения.

    Как сообщает израильское издание Maariv со ссылкой на источники, Украина не позволит хасидам провести традиционное массовое паломничество в Умань в сентябре. Решение объясняется продолжающимся с 2022 года запретом на массовые собрания из-за войны и вопросами безопасности, пишет Maariv. Несмотря на это, прошлые годы показывали, что десятки тысяч хасидов все же приезжали на Украину, несмотря на официальные предупреждения.

    По информации портала i24, Киев выразил недовольство позицией Израиля по российскому вопросу и предъявил дополнительные требования. В частности, украинская сторона настаивает, чтобы Израиль предоставил финансовую поддержку и направил полицейских, если паломничество все же состоится.

    Официального подтверждения запрета со стороны Киева пока нет. Отдельно власти Молдавии, через которую проходит основной маршрут паломников, потребовали от Израиля гарантий и оплаты временного авиационного терминала, а также обеспечения полиции на маршруте и в самолетах. Сумму расходов оценивают примерно в 8 млн шекелей, которые, по данным СМИ, Израиль должен перечислить до 3 сентября, иначе въезд хасидам будет закрыт.

    Ранее у города Яворов во Львовской области Украины отказались обслуживать хасидов на автозаправочной станции.

    1 сентября 2025, 08:40 • Новости дня
    Путин и Моди вместе отправились на переговоры на «Аурусе»
    Путин и Моди вместе отправились на переговоры на «Аурусе»
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки «Аурус».

    Журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин опубликовал кадры поездки в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    На кадрах видно, что Путин и Моди садятся в один «Аурус».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    31 августа 2025, 15:08 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу перед фотографированием
    Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу перед фотографированием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Перед началом официальной фотосессии на саммите ШОС лидеры России и Китая обменялись рукопожатием и провели краткую беседу.

    Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС, пишет РИА «Новости». В рамках торжественного приема для глав делегаций лидеры России и Китая поприветствовали друг друга рукопожатием. На встрече Си Цзиньпина сопровождала его супруга Пэн Лиюань.

    Перед началом совместного фотографирования глав делегаций Путин и Си Цзиньпин коротко пообщались «на ногах». О содержании разговора не сообщается.

    В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР.

    31 августа 2025, 18:05 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Запорожской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В селе Великая Знаменка на Украине был нанесен удар по машине скорой помощи с использованием беспилотника, автомобиль полностью уничтожен огнем, пострадавших нет.

    Инцидент произошел в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, передает РИА «Новости». Минздрав России сообщил, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал автомобиль скорой помощи на подстанции. В результате удара машина полностью сгорела, однако никто не пострадал.

    В Минздраве подчеркнули: «Уверены, что ответственные за целенаправленные атаки на объекты здравоохранения не останутся безнаказанными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела села Густомой в Курской области оказались повреждены социальные объекты и частное имущество. Жертв и пострадавших не зарегистрировали.

    31 августа 2025, 14:53 • Новости дня
    Путина на саммите ШОС встретили песней «Калинка-малинка»
    Путина на саммите ШОС встретили песней «Калинка-малинка»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    На саммите ШОС в Китае для президента РФ Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка», сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале журналиста, видно, как Владимир Путин проходит по красной дорожке, а оркестр исполняет мелодию. Зарубин подчеркнул: «Путин обратил внимание на китайских музыкантов».

    В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР.

    31 августа 2025, 13:18 • Новости дня
    Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине

    Мерц: Россию надо «вынудить» остановить конфликт на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с очередными критическими заявлениями в адрес России.

    Как пишет Sky News, в своей речи Мерц подчеркнул, что конфликт не завершится, пока Запад не предпримет совместные усилия для того, чтобы Россия, по его словам, не смогла продолжать «эту войну» ни по экономическим, ни, возможно, по военным причинам, передает РИА «Новости».

    Ранее Мерц, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее назвал Россию «хищником у дверей» Европы, заявил, что Германия уже вовлечена в конфликт с Россией из-за якобы предпринимаемых Москвой попыток дестабилизировать ФРГ.

    Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза отмечают значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции.

    1 сентября 2025, 01:17 • Новости дня
    Польша выдворила украинца, обещавшего жечь дома за блокировку соцпомощи

    Tекст: Ирма Каплан

    Гражданин Украины, разместивший в Tik-Tok видео с угрозами поджогов домов польских жителей, был задержан и отправлен на Украину с запретом на въезд в Польшу и Шенгенскую зону на десять лет, сообщил глава МВД республики Марчин Кервиньский.

    К посту Кервиньского в соцсети Х добавлено видео с моментом депортации украинца на одном из погранпереходов на границе Польши и Украины, передает ТАСС.

    К такому финалу привели действия пользователя Tik-Tok под ником stepan3336, который 29 августа опубликовал видео с угрозами в случае прекращения выплат украинцам пособия на детей.

    На записи он заявил: «Будут гореть дома», если польские власти отменят программу помощи «800 плюс» для украинских граждан. В тот же день мужчину задержала полиция.

    До этого, 25 августа, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о продлении социальной помощи для украинских беженцев, объяснив решение необходимостью ограничить выплаты для неработающих граждан Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Польши принудительно вернули на Украину 15 человек, запретив им повторный въезд на срок до десяти лет, сообщил  Государственный пограничный комитет республики.

