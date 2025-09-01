Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.8 комментариев
Путин заявил о сохранении особой роли Турции в украинском урегулировании
Президент России Владимир Путин напомнил о трех раундах прямых переговоров на стамбульской площадке, отметив значимость усилий Турции в политико-дипломатическом урегулировании.
Путин выразил уверенность, что Турция сохранит особое значение в разрешении украинского конфликта, сообщает ТАСС. Об этом российский лидер заявил на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Путин подчеркнул: «Признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. На стамбульской площадке с мая этого года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере».
Он добавил, что уверен в востребованности особой роли Турции в дальнейшем урегулировании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин начал переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.