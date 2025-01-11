Хуситы пообещали скорый ответ на атаку Британии, США и Израиля

Tекст: Евгения Караваева

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах», более известное как хуситы, сделало заявление о намерении ответить военными действиями на совместную атаку Великобритании, Израиля и США, передает ТАСС.

Член политбюро радикальной организации Хузам аль-Асад заявил о планировании ударов по Израилю и морским силам западных стран. Он подчеркнул, что хуситы не будут организовывать медийные акции, а дадут ответ реальными действиями, используя ракеты и беспилотники.

Аль-Асад отметил, что хуситы находятся в состоянии открытого противостояния с США, Британией и Израилем и планируют операции на территории Израиля. Эти заявления последовали после того, как 10 января упомянутые страны нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. По словам аль-Асада, ответные меры будут направлены на морские силы Британии и США, а также на территории в Израиле.

Также стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по командному центру вооруженного крыла ХАМАС в городе Джабалия на севере сектора Газа. По информации армейской пресс-службы Израиля, штаб радикалов находился в здании бывшей школы и использовался для планирования атак на Израиль. В израильской армии заверили, что перед ударом были предприняты меры для минимизации риска причинения вреда мирному населению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате израильского авиаудара по автомобилю в Хан-Юнисе на юге Газы погибли пять человек, а также ранения получили семь человек после ударов по жилым домам в зоне Аль-Маваси и палаточному лагерю в Дейр-эль-Балахе.

Соединенные Штаты провели серию авиаударов по подземным объектам хуситов из движения «Ансар Аллах» на северо-западе Йемена.

А хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали авианосец США USS Harry S. Truman и сопровождающие его корабли в Красном море.