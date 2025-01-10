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    Трамп превратит Мексику в американскую Украину
    Фицо: Словакия получит российский газ альтернативным маршрутом
    Эксперт: Шольц дал Трампу аргумент для роспуска НАТО
    Украина лишила Данию вооружений для защиты Гренландии
    Суд в Нью-Йорке огласил приговор Трампу
    Губернатор Калининградской области ответил на заявления Литвы
    Захарова назвала Науседу «дурилкой картонной» за заявление о «Малой Литве»
    Зурабишвили изготовила дубликат президентского штандарта
    Украинский спецназ захватил итальянского пиццайоло в Купянске
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    5 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    7 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Мигранты разгоняют цены на недвижимость

    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

    24 комментария
    10 января 2025, 17:52 • Новости дня

    Хуситы атаковали авианосец США в Красном море

    Хуситы нанесли ракетный удар по авианосцу USS Harry S Truman в Красном море

    Tекст: Дарья Григоренко

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали авианосец США USS Harry S. Truman и сопровождающие его корабли в Красном море, сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

    Сариа заявил, что за последние 48 часов были проведены несколько операций, включая атаку на авианосец с использованием крылатых ракет и беспилотников. Его выступление транслировал телеканал Al Masirah, подконтрольный хуситам, передает ТАСС.

    Помимо атаки на авианосец, хуситы также совершили нападение на Тель-Авив с использованием беспилотников. Об этом также сообщил Яхья Сариа. Он отметил, что три беспилотника атаковали несколько целей в оккупированном Яффо и успешно достигли своих целей.

    В пятницу Соединенные Штаты провели серию авиаударов по подземным объектам хуситов из движения «Ансар Аллах» на северо-западе Йемена.

    Ранее представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что ракета «Палестина-2» была применена в военной операции против электростанции «Орот Рабин», расположенной на северо-западе Израиля.

    10 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом меры безопасности при праздновании 80-летия Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности по вопросам обеспечения общественной безопасности в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    Глава государства провел первое в 2025 году совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает ТАСС.

    В центре обсуждения были меры по обеспечению безопасности в ходе подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы.

    «Обсудим сегодня дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», – заявил Путин.

    В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и другие высокопоставленные чиновники. Среди участников также были министр иностранных дел Сергей Лавров и руководители силовых ведомств, включая главу Минобороны Андрея Белоусова и директора ФСБ Александра Бортникова.

    Оперативные совещания с Совбезом проводятся регулярно, чаще всего еженедельно. На подобных встречах обсуждаются стратегические и текущие вопросы, связанные с безопасностью страны. Предыдущее совещание с Советом безопасности состоялось 28 декабря 2024 года.

    Ранее в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции Путин рассказал, кого будет рада видеть Россия на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

    Президент также выразил готовность принять всех зарубежных гостей на праздновании 9 мая в Москве, включая премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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    10 января 2025, 06:30 • Новости дня
    Вступивший в ВСУ участник «Танцев» на ТНТ ликвидирован в зоне спецоперации

    В зоне СВО ликвидирован вступивший в ВСУ участник шоу «Танцы» на ТНТ Раков

    Вступивший в ВСУ участник «Танцев» на ТНТ ликвидирован в зоне спецоперации
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский танцор Владимир Раков, известный по участию в танцевальном шоу «Танцы» на ТНТ, ликвидирован в зоне специальной военной операции на Украине, он участвовал в боевых действиях против российских войск в составе вооруженных сил Украины; о его смерти сообщила хореограф Галина Пеха.

    Пеха сообщила, что Раков был ликвидирован 6 января «во время выполнения боевого задания». Он принимал участие в шестом сезоне шоу «Танцы» на российском телеканале ТНТ в 2019 году, дошел до полуфинала, передает РИА «Новости».

    По данным украинских СМИ, Раков служил в стрелковом батальоне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО также были ликвидированы редактор украинского шоу «МастерШеф» Антон Вовк чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец.


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    9 января 2025, 19:32 • Видео
    У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

    Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

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    10 января 2025, 04:22 • Новости дня
    Президент Литвы заявил о претензиях на Калининград

    Президент Литвы Науседа назвал Калининград исторически литовским городом

    Президент Литвы заявил о претензиях на Калининград
    @ Jussi Nukari/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство переименованием музея в Калининградской области, заявляя, что город исторически литовский и что «Караляучюс никогда не станет Калининградом».

    Науседа заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли». Он призвал сохранить «там последние следы литовской культуры». Поводом для его высказываний стало переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды, передает РИА «Новости».

    Музей литовского поэта XVIII века переименован в Литературный музей с учетом роста числа проходящих в нем мероприятий, связанных с творчеством российских поэтов и писателей, передает ТАСС.

    Науседа заявил, что Калининград якобы является исторически литовским городом, и должен, по его мнению, называться Караляучюсом: «Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом».

    Кенигсберг был освобожден Красной армией 9 апреля 1945 года. По итогам Ялтинской и Потсдамской конференций вошел в состав СССР. В апреле 1946 года была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, затем ее административный центр переименовали в Калининград.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве уже неоднократно возобновлялись призывы пересмотреть статус Калининграда. Кроме того, в 2022 году Литва была готова перекрыть российский транзит в Калининград, но отказалась от этого под давлением Брюсселя.

    Коментарии (43)
    10 января 2025, 02:00 • Новости дня
    Депутат Толмачев предложил певцу Воробьеву вернуться из Лос-Анджелеса в Москву
    Депутат Толмачев предложил певцу Воробьеву вернуться из Лос-Анджелеса в Москву
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российскому певцу и актеру Алексею Воробьеву, которому пришлось эвакуироваться из своего дома в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров, стоит вернуться в Россию, заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Толмачев.

    «Среди кадров из пылающего Лос-Анджелеса было неожиданным увидеть ролики Алексея Воробьева», – приводит слова депутата РИА «Новости».

    По его словам,«голливудское жилье под угрозой, сама «фабрика грез» охвачена огнем». Толмачев считает, что сейчас настало время возвращаться в Москву «У нас свежо во всех смыслах», – заявил он.

    Парламентарий подчеркнул, что в России активно развиваются современные киностудии, а индустрия кино снова набирает обороты. Он добавил, что в России не только безопаснее, но и «перспективы лучше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Воробьев сообщил, что был вынужден эвакуироваться из своего дома в Лос-Анджелесе. В округе Лос-Анджелес бушующие лесные пожары заставили власти эвакуировать почти 180 тыс. человек и ввести предупреждения о возможной эвакуации для еще 200 тыс. жителей.

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    10 января 2025, 03:25 • Новости дня
    Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро

    Spiegel сообщил об отказе Шольца одобрить дополнительный пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро

    Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине дополнительной военной помощи на 3 млрд евро, предложенной главами МИД и Минобороны Германии Анналеной Бербок и Борисом Писториусом, пишет Spiegel со ссылкой на источники.

    Согласно данным Spiegel, в предлагаемую помощь входят системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, гаубицы и боеприпасы. Бербок и Писториусу стремились реализовать проект до выборов в Бундестаг 23 февраля, передает ТАСС.

    Планировалось провести 3 млрд евро через бюджетный комитет как дополнительные расходы, используя схему, ранее уже применявшуюся для помощи Киеву. Ведомство федерального канцлера дало понять, что не поддержит пакет. Аргументом стало нежелание ставить новое правительство перед свершившимся фактом и уверенность в наличии достаточных средств у Германии для продолжения поддержки Украины. В бюджете на 2025 год предусмотрено 4 млрд евро на эти цели.

    По данным Spiegel, в Социал-демократической партии Германии считают, что Шольц не хочет объявлять о новой помощи в разгар предвыборной кампании. Германия остается вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы планирует визит в Москву до досрочных парламентских выборов 23 февраля, однако кабмин ФРГ исключил такую возможность.

    Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus, объясняя это стремлением Германии поддерживать Украину максимально, но с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность.

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    10 января 2025, 11:18 • Новости дня
    В Совфеде отреагировали на претензии Литвы на Калининград

    Сенатор Климов: Претензии Литвы на Калининград могут привести к очень тяжелым для Вильнюса правовым последствиям

    В Совфеде отреагировали на претензии Литвы на Калининград
    @ Soeren Stache/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сначала Вильнюс пытается перекрывать транзит в Калининградскую область, а теперь на повестке снова появились территориальные претензии. Это ставит вопрос о жизнеспособности тех договоренностей, которые были достигнуты между Литвой и Россией в начале 2000-х годов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал Калининград «исторически литовским городом».

    «Заявление Гитанаса Науседы о Калининграде – это очередной рецидив русофобии литовских деятелей. Впрочем, у подобного рода выступлений могут быть очень тяжелые для Вильнюса правовые последствия», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Он напомнил о переговорах между Россией и Литвой в начале 2000-х годов. Тогда балтийская республика стремилась стать членом НАТО и ЕС, однако препятствием к этому для нее был как раз вопрос Калининградской области. В результате Москва и Вильнюс пришли к соглашению. «Российская сторона давала согласие на вступление Литвы в Североатлантический альянс и затем в Евросоюз, а та в обмен гарантировала транзит пассажиров и грузов в эксклав», – уточнил парламентарий.

    Таким образом, с подписанием соответствующих документов должен был быть положен конец территориальным разногласиям и любым претензиям Вильнюса, добавил Климов. «Литву приняли в НАТО именно потому, что она благодаря соглашениям с Москвой продемонстрировала урегулирование ситуации», – указал спикер.

    Однако, заметил сенатор, Вильнюс сначала стал нарушать условия и пытался перекрывать транзит в Калининградскую область, а теперь в повестке появились и территориальные претензии, что ставит под вопрос жизнеспособность прошлых договоренностей. «Президент должен быть отцом нации. А Науседу трудно назвать таковым. Он скорее губитель своего народа и остатков того, что когда-то было Литовской Советской Социалистической Республикой», – подчеркнул парламентарий.

    Он предостерегает власти Литвы: «Любые попытки реализовать претензии закончатся очень плохо для всех, кто этим займется». «На этом фоне литовскому народу стоило бы задуматься, отвечает ли национальным интересам поведение такого рода деятелей, как Науседа», – заключил Климов.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство переименованием музея в Калининградской области. «Что будет дальше? Сожжение книг? Решение России переименовать музей, посвященный Кристионасу Донелайтису, классику литовской литературы, – это очередная неприемлемая попытка переписать историю», – написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    «Хотя древние жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно ушли, последние следы литовской культуры там необходимо сохранить. Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом!» – высказался он.

    Музей литовского поэта XVIII века в поселке Чистые Пруды Нестеровского района по рекомендации правительства региона был переименован в Литературный музей с учетом роста числа проходящих в нем мероприятий, связанных с творчеством российских поэтов и писателей.

    Стоит отметить: литовские националисты считают, что Калининградская область должна принадлежать Литве. В республике создана целая отрасль исторической мифологии о «Малой Литве», которая якобы была незаконно отторгнута, но когда-нибудь вернется в состав своей «матери».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как укрепляется Калининградская область, отделенная от остальной России не только границами, но и санкциями враждебных государств.

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    9 января 2025, 23:59 • Новости дня
    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации

    Заболевшая пневмонией фон дер Ляйен захотела встретиться с Трампом в Мар-а-Лаго до инаугурации

    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на тяжелую пневмонию, захотела организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, сообщило Bloomberg.

    Встреча должна пройти в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По информации Bloomberg, представители Евросоюза и самого Трампа уже провели предварительные переговоры. Однако, пока неизвестно, удастся ли организовать визит. Организация встречи усложняется тем, что фон дер Ляйен пытается оправиться от тяжелой формы пневмонии. С момента праздников она не вернулась из Германии в Брюссель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сообщалось, что фон дер Ляйен заболела воспалением легких, из-за чего не сможет исполнять свои обязанности в течение первых двух недель января. Трамп вступает в должность 20 января.

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    10 января 2025, 14:38 • Новости дня
    Украинский спецназ захватил итальянского пиццайоло в Купянске

    ВСУ задержали итальянского пиццайоло Джанни Ченни в Харьковской области

    Украинский спецназ захватил итальянского пиццайоло в Купянске
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянского мастера по выпечке пиццы Джанни Ченни захватили украинские спецслужбы в районе Купянска, где он находился в качестве российского добровольца, пишет Today.it.

    Итальянский пиццайоло был захвачен украинским спецназом в районе Купянска Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Захват произошел примерно 7-8 августа, вероятно, в ходе операции разведслужб.

    Ченни, родившийся 19 августа 1973 года в Неаполе, ранее стал российским добровольцем.

    Портал опубликовал фотографию документа Джанни Ченни, который они называют военным билетом. Также согласно этому документу, у Ченни есть жена и двое детей.

    Ранее военный из Франции назвал причины вступления в ряды добровольцев в Донбассе.

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    10 января 2025, 14:22 • Новости дня
    Чешский хоккеист Недоманский назвал русских «примитивной нацией»
    Чешский хоккеист Недоманский назвал русских «примитивной нацией»
    @ RUDI BLAHA/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чемпион мира по хоккею 1972 года из Чехии Вацлав Недоманский заявил, что считает русских «примитивной нацией».

    Недоманский отметил, что за исключением некоторых гениальных личностей, таких как писатели или композиторы, он считает русских «примитивной нацией», пишет Idnes, передает RT.

    «Когда я играл против русских, немногие из них были психически здоровы», – заявил хоккеист. Недоманский добавил, что некоторые чешские спортсмены поддерживали дружеские отношения с советскими коллегами. Однако сам он никогда не стремился к общению с ними и не поддерживал такие связи.

    Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что желает скорейшего возвращения сборной России к соревнованиям. IIHF объявила, что в начале февраля будет решено, смогут ли сборные России и Белоруссии участвовать в чемпионате мира 2026 года.

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    10 января 2025, 09:42 • Новости дня
    Захарова нашла «бородатый фейк» о Ленине в докладе ЕС

    Захарова обвинила ЕС в использовании фейковой цитаты Ленина в докладе Ниинисте

    Захарова нашла «бородатый фейк» о Ленине в докладе ЕС
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова обвинила Европейский союз в использовании фейковых цитат Владимира Ленина в официальном докладе, который подготовил экс-президент Финляндии Саули Ниинисте.

    В своем Telegram-канале она разоблачила использование фейковой цитаты Владимира Ленина в документе ЕС. Захарова отметила, что в предисловии к докладу, подготовленному бывшим финским президентом Саули Ниинисте, была приведена цитата, приписываемая Ленину: «Прощупывайте землю штыками: если он колет грязь – продолжайте, если наткнетесь на сталь – остановитесь».

    Захарова назвала эту цитату «бородатым фейком», который, по ее мнению, был введен в текст для усиления эффекта. Она подчеркнула, что подобные неточности не являются редкостью в докладах ЕС, и вспомнила, что Ниинисте неоднократно использовал фейковые заявления и цитаты.

    В качестве примера дипломат привела случай 2014 года, когда Саули Ниинисте «придумал» русскую пословицу «казак забирает все, что плохо лежит».

    Захарова выразила недоумение, почему в тексте был использован этот вымысел, и обратила внимание на частое использование фейков в политической деятельности экс-президента Финляндии.

    Напомним, в НАТО решили создать стратегию для противодействия «гибридным атакам» России. Финляндия с начала года стала председателем оборонного сотрудничества стран Северной Европы, ее председательство в NORDEFCO продлится до конца 2025 года.

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    10 января 2025, 14:43 • Новости дня
    В Судане начались протесты из-за введения напечатанных в России денег

    Reuters: Жители Судана возмутились из-за введения напечатанных в России денег

    В Судане начались протесты из-за введения напечатанных в России денег
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Введение новых банкнот в Судане вызвало протесты из-за сложностей с обменом в подконтрольных Силам быстрого реагирования районах, где доступность банков ограничена, сообщили СМИ.

    Как передает Reuters, в районах, подконтрольных Силам быстрого реагирования (RSF), жители столкнулись с трудностями в обмене старых банкнот на новые из-за недостатка банков и отсутствия у многих граждан удостоверений личности, пишет РБК.

    Отмечается, что правила, введенные армией, требуют от граждан сдачи старых банкнот в банки и открытия счета для получения новых купюр номиналом в 500 и 1000 суданских фунтов. Ограниченная доступность банковских учреждений и отсутствие у людей документов усложняют процесс обмена, вызывая недовольство.

    Министр финансов Судана Джибриль Ибрагим заявил, что денежная реформа увеличила банковские депозиты, что позволяет армии финансировать военные расходы. Однако в районах, контролируемых RSF, жители не могут обменять деньги из-за отсутствия идентификационных документов и смартфонов для онлайн-банкинга.

    Недовольство также выразили и жители Порт-Судана. «Когда в будущем вам понадобятся наличные, они вам их не дадут. Вы можете потратить целый день, чтобы получить 50 тыс. суданских фунтов (около 20 долларов) или 100 тыс. (около 40 долларов)», – рассказал торговец рыбой Али Мониб.

    Reuters сообщает, что новые банкноты были напечатаны в России.

    Ранее и.о. замглавы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж заявил, что российское влияние в Африке может позволить Москве сыграть ключевую роль в завершении конфликта в Судане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт в Судане обострился в 2023 году, когда между отрядами Сил быстрого реагирования и армией начались столкновения. Конфликт разгорелся на почве разногласий между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем, главой СБР Мухаммедом Хамданом Даклу. Также конфликту способствовал раскола внутри военных элит, их борьба за власть и доступ к золотым рудникам.

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    9 января 2025, 21:32 • Новости дня
    Скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

    Актер «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Хропов скончался в Петербурге на 61-м году жизни

    Скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей»
    @ kinopoisk.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге на 61-м году жизни скончался известный актер театра и кино Анатолий Хропов, участвовавший в более чем 100 кинопроектах, включая сериалы «Папины дочки» и «Улицы разбитых фонарей».

    Как передает ТАСС, актер Анатолий Хропов, известный по ролям в сериалах «Папины дочки» и «Улицы разбитых фонарей», умер в Петербурге на 61-м году жизни. Сообщение о его смерти появилось на странице театральной мастерской «АСБ». В нем говорится: «Печальная новость. В ночь с 5 на 6 января от нас ушел талантливый артист и замечательный человек Анатолий Хропов».

    Прощание с актером состоится 11 января в городском крематории в 12:50 по московскому времени. Анатолий Хропов родился 30 сентября 1964 года и окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1989 году. За свою карьеру он снялся в более чем ста кинопроектах, включая такие сериалы, как «Бандитский Петербург» и «Морские дьяволы».

    Кроме работы в кино, Хропов играл в нескольких театрах, таких как театр «Особняк» и Театр комедии имени Н.П. Акимова. Он также был мастером дубляжа, подарив свой голос Филиппу Сеймуру Хоффману в фильмах «Самый опасный человек» и «Голодные игры».

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    9 января 2025, 20:08 • Новости дня
    Захарова предложила Зеленскому тушить пожары в Калифорнии

    Захарова в шутку предложила Зеленскому помочь США в тушении пожаров в Калифорнии

    Захарова предложила Зеленскому тушить пожары в Калифорнии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Мария Захарова в ироничной форме предложила Владимиру Зеленскому оказать помощь США в тушении калифорнийских пожаров, намекая на прежние обещания Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет Газета.ru, в своем Telegram-канале предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому вмешаться в ситуацию с пожарами в Калифорнии и помочь США в их ликвидации.

    Захарова намекнула на предыдущие обещания украинского президента о помощи. Она напомнила, что ранее Агентство США по международному развитию передало Украине противопожарное оборудование, включая огнетушители и бензопилы. В связи с этим Захарова предложила Зеленскому организовать новую инициативу – «Rain from Ukraine» («Дождь с Украины»), в продолжение прошлой кампании «Grain from Ukraine».

    Она подчеркнула, что, по ее мнению, Зеленский реализовал только одну программу с помощью «англосаксонских ультралибералов» – «Pain from Ukraine» («Боль с Украины»).

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, в округе Лос-Анджелес продолжаются масштабные пожары, уже унесшие жизни пяти человек, площадь возгорания превысила 10 тыс. га, уничтожив более 1 тыс. строений. В частности, стихия стерла дома Джона Гудмена, Билли Кристалла, Юджина Леви, сына действующего президента США Джо Байдена Хантера и Пэрис Хилтон.

    Илон Маск согласился с критикой в адрес властей Калифорнии, которые оказались неспособными эффективно справиться с пожарами в штате.


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    10 января 2025, 12:50 • Новости дня
    Захарова назвала Науседу «дурилкой картонной» за заявление о «Малой Литве»
    Захарова назвала Науседу «дурилкой картонной» за заявление о «Малой Литве»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова резко отреагировала на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, назвавшего Калининград частью «Малой Литвы», призвав литовских политиков учить историю.

    В своем Telegram-канале она подвергла критике президента Литвы за его высказывание о Калининграде как части «Малой Литвы».

    Захарова назвала его «дурилкой картонной», отметив, что президент Литвы отличился «важными историческими фантазиями». Она подчеркнула, что слова Науседы вызывают у нее недоумение.

    Дипломат напомнила, что столица Литвы, Вильнюс, получила свое название благодаря советскому лидеру Иосифу Сталину. Он в 1939 году подписал договор о передаче Литве города Вильно и Виленской области, что стало возможным в результате соглашения о взаимопомощи между СССР и Литвой. Этот исторический факт, по мнению Захаровой, свидетельствует о значении Советского Союза в формировании современной Литвы.

    Также Захарова отметила, что крупный литовский порт на Балтике, ныне известный как Клайпеда, был переименован из Мемеля благодаря подвигу Красной армии, и окончательно стал литовским в 1945 году.

    Дипломат выразила мнение, что литовским политикам стоит изучить историю и уделить внимание соблюдению прав человека в своей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве уже неоднократно возобновлялись призывы пересмотреть статус Калининграда. Кроме того, в 2022 году Литва была готова перекрыть российский транзит в Калининград, но отказалась от этого под давлением Брюсселя.

    В Совфеде заявили, что претензии Литвы на Калининград могут привести к очень тяжелым для Вильнюса правовым последствиям.

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    9 января 2025, 19:52 • Новости дня
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Команда избранного президента США Дональда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями, пишет Financial Times (FT).

    Как пишет FT, команда Трампа пересмотрела свой подход к урегулированию конфликта на Украине, передает РБК. Европейские чиновники, участвующие в переговорах с будущей администрацией США, отмечают, что Трамп и его команда стремятся выглядеть сильными. «Они одержимы силой и желанием выглядеть сильными, поэтому пересматривают подход к Украине», – подчеркнул один из чиновников.

    Несмотря на это, в команде Трампа пока нет четкого плана разрешения конфликта, пишет издание. Однако заявления Трампа о том, что конфликт удастся разрешить за шесть месяцев, указывают на намерение продолжать поддерживать Украину после его инаугурации, отмечается в материале. Это заявление сильно отличается от его предвыборного обещания урегулировать конфликт за сутки.

    Европейские партнеры восприняли слова Трампа как признак того, что его администрация не собирается немедленно отказаться от поддержки Киева, пишет FT. В администрации Трампа также опасаются негативных последствий, если действия на Украине будут сравниваться с «катастрофическим выводом войск из Афганистана» при Джо Байдене.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал несерьезными для России сигналы команды Трампа по Украине, а канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о желании Трампа завершить украинский конфликт.

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