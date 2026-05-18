Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.5 комментариев
Министр обороны Японии отверг обвинения в отходе от пацифизма
Министр обороны Японии Коидзуми отверг обвинения в отходе от пацифизма
Япония не отказывается от курса мирного государства, несмотря на пересмотр правил экспорта оборонной продукции, заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в ходе парламентских дебатов.
Япония не отказывается от курса мирного государства на фоне пересмотра правил экспорта оборонной продукции, заявил министр обороны страны Синдзиро Коидзуми в ходе парламентских дебатов.
«Послевоенный мирный путь Японии никак не изменится и в будущей оборонной политике», – подчеркнул глава японского оборонного ведомства. Он также отверг критику о том, что смягчение правил может привести к неограниченным зарубежным поставкам военной продукции, передает РИА «Новости».
По словам Коидзуми, Токио сможет передавать оборонное оборудование только 17 странам из 193 государств-членов ООН, с которыми заключены соответствующие соглашения. Министр добавил, что Япония остается сдержанной по сравнению с соседями и сама закупает за рубежом истребители и ракеты.
В апреле японское правительство пересмотрело принципы передачи оборонной продукции и технологий за рубеж. Это стало очередным шагом к расширению возможностей экспорта вооружений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле правительство Японии отменило часть ограничений на экспорт вооружений.
Позже министр обороны Синдзиро Коидзуми пригрозил приостановкой поставок деталей оружия странам-агрессорам.
На этом фоне японские власти начали изучение вопроса передачи Филиппинам противокорабельных ракет.