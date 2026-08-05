  • Новость часаРасчеты «Герань-4 Сикер» уничтожили два безэкипажных катера в Черном море
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Бельгия стала фанатом российского СПГ
    Удары по Киеву поразили склады маркетплейса «Розетка» и сети «Эпицентр»
    Defence Security Asia: Индия решила не закупать российские Су-57Э
    Ученые обнаружили на Туринской плащанице ДНК людей, животных и растений
    Зеленский: Киев атаковали баллистические ракеты и 115 беспилотников
    Боец Белуга: Командиры ВСУ лишаются управления из-за уничтожения Starlink
    Боевики двух бригад ВСУ устроили бой в Сумской области из-за дезертирства
    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию
    Русское имя вошло в топ-200 самых популярных в США
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский лезет на Ближний Восток

    Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.

    17 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как один панк десять лет сопротивлялся Украине

    Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.

    6 комментариев
    5 августа 2026, 09:59 • Новости дня

    Китай заверил Европарламент в отсутствии поставок оружия России

    Tекст: Вера Басилая

    Власти КНР официально подтвердили европейским чиновникам свой нейтральный статус в украинском кризисе и приверженность исключительно мирному урегулированию, сообщает Politico.

    Представители Китая в ходе июльских переговоров с делегацией комитета Европарламента по иностранным делам обсудили ситуацию на Украине, передает РИА «Новости». Встреча чиновников состоялась на китайской территории.

    «Китайская сторона заявила, что не является участником конфликта, не поставляет России оружие, а также Китай поддерживает диалог и считает, что Европа должна участвовать в мирных переговорах», – отмечает издание Politico.

    В июне официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь подчеркивал приверженность строгому нейтралитету. Дипломат обращал внимание, что Пекин никогда не передавал летальное вооружение ни одной из сторон противостояния.

    В июне Пекин назвал клеветой заявления Евросоюза о военной поддержке российских сил.

    Годом ранее китайский МИД категорически отверг обвинения в поставках артиллерийских систем Москве.

    При этом европейские дипломаты еще в 2024 году признали отсутствие доказательств передачи вооружений из КНР.

    4 августа 2026, 14:17 • Новости дня
    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС
    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия продолжит добиваться тотального запрета на поставки топлива из РФ. Об этом сообщила представитель ведомства Анна-Кайса Итконен.

    «Цель Еврокомиссии – запретить любую российскую энергию на европейском рынке, и ЕК намерена довести эту задачу до реализации», – приводит ТАСС слова Итконен.

    Чиновница напомнила о действующем эмбарго на нефть, исключение из которого пока составляют лишь Венгрия и Словакия. Брюссель активно работает с этими странами для их перехода на альтернативные источники. При этом отключение венгерской АЭС «Пакш» из-за обмеления рек пока не создает угроз для энергоснабжения региона.

    Одновременно ситуация с запасами газа в Европе остается напряженной. Нетто-закачка топлива в июле упала до минимума за последние шесть лет на фоне сильной жары и снижения импорта СПГ. Отбор из подземных хранилищ впервые за четыре года превысил один млрд кубометров, увеличившись на 55% к прошлому году.

    Суммарная нетто-закачка в середине лета сократилась на 21% и составила всего 8,5 млрд кубометров. К концу июля 2026 года европейские резервуары были заполнены лишь на 56,88%. Это на 16,31 процентного пункта ниже средних значений за последние пять лет.

    В конце прошлого года Еврокомиссия запланировала полностью запретить закупки российской нефти.

    Накануне запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до исторического минимума.

    При этом в июле Бельгия обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет поставок из России.

    Комментарии (12)
    3 августа 2026, 16:34 • Новости дня
    Европа потеряла два летних месяца для наполнения газовых хранилищ

    Летние запасы газа в европейских ПХГ упали до исторического минимума

    Европа потеряла два летних месяца для наполнения газовых хранилищ
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны за июнь и июль смогли увеличить запасы газа в подземных хранилищах лишь до 57,11%, что является минимальным показателем.

    Европа потеряла еще один летний месяц для закачки газа в подземные хранилища к будущему отопительному сезону. За июнь и июль страны нарастили заполненность хранилищ лишь на 16,3 процентного пункта, передает РИА «Новости». Этот уровень запасов оказался минимальным за всю историю наблюдений.

    По итогам газовых суток первого августа запасы в европейских хранилищах составили 57,11%. В прошлом году заполненность была выше на 11,74 процентного пункта и составляла 68,85%. Близко к историческому минимуму заполненность была только в 2021 году, в остальные годы показатель превышал 60%.

    Основной период закачки газа приходится на лето. У Европы остается один летний и два осенних месяца, чтобы нарастить запасы до целевого уровня в 80%. «Газпром» ранее прогнозировал, что уровень заполненности к первому октября будет ниже 75% при текущих темпах закачки, что создаст риски для газоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, июльская нетто-закачка газа в европейские хранилища достигла шестилетнего минимума.

    Компания «Газпром» спрогнозировала дефицит ресурсов в зимний период в Европе.

    Европейский союз понизил необходимый уровень заполнения газовых хранилищ до 80%.

    Комментарии (7)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    СВР: Европейские лидеры отрицают перспективы вступления Украины в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не планирует реальную интеграцию Украины из-за высоких экономических рисков и намерен использовать украинцев как пушечное мясо в противостоянии с Россией, сообщили в СВР.

    Внутренние дискуссии в Брюсселе показывают категорическое неприятие идеи полноценного членства Украины в объединении. У европейских стран отсутствуют необходимые ресурсы для удовлетворения завышенных запросов украинской стороны, следует из сообщения на сайте СВР.

    По данным СВР, европейские чиновники продолжают обманывать население Украины, предлагая предвступительные переговоры лишь в качестве отвлекающего маневра.

    «Евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как пушечное мясо в противостоянии с Россией», – подчеркнули в СВР.

    Украинские дипломаты осознают реальное положение дел и регулярно докладывают об этом руководству. Однако киевские власти вынуждены подыгрывать европейцам, поскольку их выживание полностью зависит от западного финансирования и поставок вооружений. Обе стороны используют территорию страны для испытания передовых военных технологий.

    Министр по делам Европы Австрии Клаудия Бауэр отвергла призыв к ускоренному принятию Украины в состав Евросоюза.

    Европейский союз отложил вступление Киева в объединение на фоне политического кризиса.

    Служба внешней разведки оценила перспективы евроинтеграции страны хуже молдавских.

    Комментарии (5)
    3 августа 2026, 00:56 • Новости дня
    На выезде из Белоруссии в Литву и Польшу скопилось более 3 тыс. машин

    Tекст: Антон Антонов

    На выезде из Белоруссии в Литву и Польшу скопились многокилометровые очереди автотранспорта, более 3 тыс. машин, свидетельствуют данные Госпогранкомитета Белоруссии.

    Общая протяженность очередей на выезд из Белоруссии в страны ЕС за сутки заметно увеличилась и превысила 3 тыс. единиц автотранспорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Госпогранкомитета на 20.00 мск.

    Неделей ранее, 26 июля, в очередях на границе стояло около 2,3 тыс. машин.

    На латвийском направлении в пункте пропуска «Григоровщина» на выезд в Латвию ожидают один легковой автомобиль и 63 фуры, при этом число грузовиков в течение воскресенья почти не менялось.

    На белорусско-литовской границе фиксируются самые крупные скопления транспорта. В пункте пропуска «Каменный Лог» на выезд в Литву стоят 350 легковых автомобилей и 150 фур, причем к вечеру воскресенья очереди там продолжили расти. В пункте «Бенякони» ожидают 220 легковых автомобилей и 160 фур, здесь длина очередей в течение дня оставалась примерно на одном уровне.

    На границе с Польшей в пункте «Брузги» скопились 400 легковых машин, в «Берестовице» – 155 легковых и 150 грузовых автомобилей. В «Бресте» очереди достигли 810 легковых автомобилей и 30 автобусов, а в «Козловичах» выезда ждут 550 фур, причем рост очередей на этих двух пунктах ускорился.

    Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в пятницу заявил, что «латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам». В последнее время на этом направлении работал только один пункт пропуска из двух, так как Латвия еще в сентябре 2023 года приостановила работу второго пункта для предотвращения угроз нелегальной миграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусская сторона сообщала, что продолжает обслуживать пункт пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией в штатном режиме.

    Госпогранкомитет Белоруссии заявил о полном прекращении движения через этот пункт по решению латвийской стороны.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 14:28 • Новости дня
    Европейские биржевые цены на газ резко замедлили падение

    Снижение газовых котировок в Европе замедлилось на отметке ниже 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Сентябрьские фьючерсы на крупнейшем европейском хабе отыграли утреннее падение, закрепившись на уровне чуть ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Европейские газовые котировки на первых торгах августа продемонстрировали замедление спада примерно до 2%, передает РИА «Новости». Показатель остается на уровне ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Сентябрьские фьючерсы по индексу нидерландского центра TTF начали сессию с отметки 666,7 доллара, потеряв более 5%. К середине дня стоимость топлива восстановилась до 690,5 доллара, сократив отставание от расчетной цены предыдущего дня.

    Резкий рост стоимости энергоносителей начался второго марта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение за время конфликта зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара из-за сокращения поставок Катаром.

    По итогам июля средние значения подскочили на 19%. При этом исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа стоимость природного газа на европейском рынке упала на 4% до 676 долларов за тысячу кубометров.

    В конце июля котировки газовых фьючерсов показали незначительное снижение вблизи отметки 690 долларов.

    Ранее цены на топливо опустились ниже психологической отметки в 700 долларов на фоне ослабления геополитической напряженности.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 09:51 • Новости дня
    Газовые котировки в Европе упали ниже психологической отметки в 700 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В начале августа стоимость природного газа на европейском рынке упала на 4%, опустившись до 676 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе на первых торгах нового месяца снижаются на 4%, до 676 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 666,7 доллара, потеряв 5,2%. По состоянию на 9.30 мск показатель составляет 675,5 доллара.

    Стоимость энергоносителя начала расти 2 марта, после старта ударов США и Израиля по Ирану. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров.

    Максимального значения в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта, когда Катар резко сократил выпуск сжиженного природного газа. За апрель цены снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь упали на 6%. По итогам июля средние биржевые цены подскочили на 19%.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля биржевые цены на газ в Европе вновь преодолели отметку в 700 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее сентябрьские фьючерсы по индексу хаба TTF опускались до 695 долларов.

    Перед этим котировки августовских контрактов на лондонской площадке ICE прибавили в стоимости более двух процентов.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 14:45 • Новости дня
    В Сеуте развернули временный морг из-за наплыва мигрантов

    Pais: В Сеуте оборудовали временный морг на 200 мест для мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    После массового прорыва нелегалов из Марокко власти испанского анклава экстренно переоборудовали бывший военный госпиталь для размещения 200 тел погибших.

    В испанском анклаве Сеута оборудовали временный морг на 200 мест из-за массового притока мигрантов, передает РИА «Новости».

    Помещение развернули в бывшем военном госпитале, куда продолжают поступать тела погибших при попытке проникнуть на территорию.

    «Временный морг, развернутый в бывшем военном госпитале Сеуты после массового наплыва мигрантов в прошлый четверг и уже оборудованный для размещения до 200 тел, продолжает принимать тела погибших», – сообщает испанское издание Pais. Отмечается, что среди умерших много подростков. По данным радиостанции Cadena SER, число жертв достигло 90 человек.

    Для обеспечения безопасности в городе работают около трех тысяч сотрудников силовых структур и военных. Гражданская гвардия продолжает поиск и идентификацию тел. В конце июля мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщал, что за сутки в анклав проникли около 60 тыс. человек, что привело к беспорядкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Позже испанский канал RTVE сообщил о 67 погибших нелегалах. Министерство внутренних дел Марокко назвало причиной миграционного кризиса дезинформацию.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 10:31 • Новости дня
    Жители Эстонии раскритиковали идею забрать у церкви храм Александра Невского

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Эстонии выступили против инициативы руководства страны отобрать у Эстонской православной христианской церкви ее главный собор в Таллине.

    Жители Эстонии активно обсуждают намерение властей расторгнуть договор о безвозмездном пользовании собором Александра Невского, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МВД Эстонии Игорь Таро предложил изъять храм у церкви, а в обществе зазвучали идеи о его продаже, переносе, превращении в музей или даже сносе.

    «Церковь никогда не должна быть частью политики. Тем более пешкой в чьих-то играх за власть», – написала одна из пользовательниц в соцсети. Многие комментаторы подчеркивают, что здание является неизменным историческим фактом и призывают не вмешивать религию в политические процессы. Депутат парламента Варро Вооглайд назвал скандал искусственным, связав его с предстоящими выборами.

    В Сети также напомнили о значимости русской культуры для эстонской элиты начала XX века. Отмечается, что основатели Эстонской Республики получали образование в Петербурге, и их родным языком часто был русский. Комментаторы возмущены вмешательством государства в дела церкви, подчеркивая, что храм принадлежит верующим.

    Собор Александра Невского, рассчитанный на 1,5 тыс. человек, был построен в Таллине в 1900 году. В межвоенный период парламент Эстонии уже обсуждал его снос, но из-за протестов верующих проект отклонили. В 1995 году храм внесли в регистр памятников культуры страны.

    Присяжный адвокат Артур Князев назвал незаконным ультиматум эстонского МВД к местной православной церкви.

    В Русской православной церкви обвинили Таллин в создании образа полицейского государства.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила принуждение эстонского духовенства к разрыву канонических контактов с Московским патриархатом.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 11:07 • Новости дня
    Власти Испании уволили чиновницу за публикацию реального числа мигрантов

    Испанскую чиновницу уволили за публикацию статистики по мигрантам

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Испании отстранило от должности специалиста пресс-службы из-за раскрытия информации о 49 тыс. прибывших беженцев, что разошлось с официальными сводками.

    Власти Мадрида приняли жесткое решение в отношении работника департамента национальной безопасности, передает РИА «Новости».

    «Канцелярия премьер-министра Испании незамедлительно уволила сотрудницу отдела коммуникаций департамента национальной безопасности (DSN)», – отмечает испанская газета Pais.

    Ранее женщина разместила на ведомственном сайте сообщение о проникновении в Сеуту из Марокко 49 тыс. нелегалов. В тексте это назвали крупнейшим миграционным кризисом с мая 2021 года. При этом официальные данные МВД содержали информацию лишь о 40 тыс. прибывших.

    Спорную публикацию оперативно удалили, а госслужащей сообщили о расторжении контракта по телефону. Она сохранила статус чиновницы, однако осталась без назначения на новую должность, что серьезно ударило по ее доходам.

    В конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентным наплывом людей. Руководство страны направило в регион дополнительные силы правопорядка и армейские подразделения. Мэр города Хуан Хесус Вивас сообщал, что за одни сутки границу пересекли около 60 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов. Для сдерживания массового притока нелегалов власти Испании направили в автономный город более 3 тыс. силовиков.

    Из-за большого числа погибших при попытке проникновения на территорию местная администрация оборудовала временный морг в бывшем военном госпитале.

    Комментарии (2)
    3 августа 2026, 09:49 • Новости дня
    В ЕС захотели запретить европейскую партию ESN

    Rapporteur: В ЕС могут запретить европейскую партию ESN

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе запустили процедуру оценки соблюдения европейских ценностей партией «Европа суверенных наций» (ESN), объединяющей, в частности, немецкую оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» (АДГ), сообщило Rapporteur.

    По данным издания, ЕC начал беспрецедентную процедуру, которая грозит запретом крупной общеевропейской политической партии «Европа суверенных наций» (ESN), объединяющей немецкую «Альтернативу для Германии» (АдГ), французскую Reconquete и итальянскую Futuro Nazionale, передает РИА «Новости».

    Для проверки соблюдения партией ценностей ЕС будет создан независимый комитет с участием бывших высокопоставленных чиновников.

    «Двое бывших высокопоставленных чиновников должны присоединиться к беспрецедентному расследованию вопроса о возможном запрете европейской партии ESN, в которую входит АдГ, за нарушение «ценностей ЕС»… Независимый комитет видных деятелей должен представить надзорному органу рекомендации о дальнейших действиях в связи с возможным запретом ESN», – отмечает издание Rapporteur. В состав комитета Еврокомиссия предложила включить экс-генсека ЕК Александера Итальянера и бывшего еврокомиссара Мартин Райхертс.

    Процедуру инициировал орган APPF, контролирующий соблюдение партиями законодательства ЕС. В случае признания нарушений ESN может лишиться регистрации и права на финансирование из бюджета Европарламента. Это первый случай применения подобного механизма контроля в отношении общеевропейской партии с участием крупной оппозиционной силы Германии.

    В июне прошлого года делегаты Социал-демократической партии Германии поддержали инициативу подготовки запрета «Альтернативы для Германии».

    В феврале 2025 года эта политическая сила заняла второе место на выборах в Бундестаг.

    В начале лета текущего года официальная делегация АдГ посетила Петербургский международный экономический форум.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 03:45 • Новости дня
    Слуцкий объявил об уходе с поста тренера футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа»

    Tекст: Антон Антонов

    Российский тренер Леонид Слуцкий объявил о том, что покидает пост главного тренера футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа», который потерпел третье подряд поражение в чемпионате Китая.

    В воскресенье шанхайский клуб проиграл «Ляонин Тежэнь» со счетом 1:3 в матче 21-го тура и с 19 очками идет на 13-м месте турнирной таблицы, передает РИА «Новости».

    Перед стартом нынешнего сезона с «Шанхая» было снято 10 очков по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе. После поражения Слуцкий объявил болельщикам и клубу о своем решении завершить работу в команде.

    «Хочу сказать всем, что сегодня мой последний матч в качестве тренера «Шанхай Шэньхуа», поэтому я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить болельщиков, игроков, тренерский штаб и руководство клуба на всех уровнях. Я также надеюсь, что «Шэньхуа» хорошо выступит в предстоящих матчах и продвинется дальше в Кубке Китая в этом году. Я отдал все силы, но когда понял, что есть вещи, которые я не могу изменить, то почувствовал, что пришло время уйти», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. Под его руководством команда дважды выигрывала Суперкубок Китая и дважды становилась вице-чемпионом страны – в сезонах 2024 и 2025 годов.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 10:15 • Новости дня
    Италия предложила создать центры для нелегалов за пределами Евросоюза

    Corriere della Sera: СМИ: Италия откроет лагеря для нелегалов в Африке

    Tекст: Мария Иванова

    Рим рассчитывает до конца года заключить соглашения с третьими странами для запуска специальных лагерей по возвращению беженцев, пишет Corriere della Sera.

    Инициатива премьер-министра Италии Джорджи Мелони станет одной из главных тем предстоящего заседания Совета ЕС, передает РИА «Новости».

    На фоне кризиса в испанской Сеуте Рим предлагает организовать депортационные лагеря в африканских государствах, финансируя проект за счет европейского бюджета.

    Первые подобные учреждения могут начать работу уже в 2027 году по модели албанского соглашения. Предложение активно поддерживают Дания, Австрия, Нидерланды, Германия и Греция. Наиболее успешные переговоры сейчас ведутся с Руандой и Угандой.

    Ранее Италия пыталась размещать нелегалов в Албании, тратя около 50 млн евро в год на один лагерь. Однако из сотен перевезенных туда людей менее 15% были репатриированы, остальные возвращались обратно по решениям итальянских судов.

    Актуальность проблемы возросла после того, как в конце июля около 60 тыс. человек за сутки проникли в испанскую Сеуту. Для сдерживания потока Мадрид направил в город дополнительные подразделения полиции и армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов в Сеуту.

    Власти Испании направили в этот автономный город более 3 тыс. силовиков для сдерживания мигрантов.

    Группа стран Евросоюза обсудила создание специальных центров депортации беженцев в Руанде и Узбекистане.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 00:42 • Новости дня
    The Economist уличил Зеленского в уклонении от требуемых Евросоюзом реформ

    Economist уличил Зеленского в уклонении от требуемых Евросоюзом реформ

    Tекст: Катерина Туманова

    Киев намеренно затягивает процесс интеграции в европейское сообщество, игнорируя своевременное принятие необходимых антикоррупционных и демократических норм.

    «Барочная лепнина киевского Мариинского дворца выполнена в аквамариново-голубом цвете, а синие папки, врученные Владимиру Зеленскому и Урсуле фон дер Ляйен, главе Еврокомиссии, были всего на несколько тонов темнее. Церемония подписания 15 июля ознаменовала начало нового соглашения, которое предусматривает выделение 10 млрд евро (11,5 млрд долларов) на совместное производство беспилотников и ракет большой дальности. Финансирование является частью кредита Европейского союза на поддержку Украины в размере 90 млрд евро», – пишет Economist, отмечая контраст при реализации других договоренностей Киева, необходимых на пути в ЕС.

    Журнал указывает на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский избегает проведения преобразований, которые требуются для присоединения страны к Европейскому союзу.

    В статье указано, что внешняя привлекательность политиков скрывает реальную картину, далекую от происходящего залах с богатыми интерьерами.

    «Чарующие улыбки лидеров лишь затушевали досадный факт: хотя конечная цель Украины – членство в ЕС, она откровенно медлит с проведением необходимых реформ», – цитирует журнал РИА «Новости».

    Официальные дискуссии по фундаментальным вопросам начались в июне. К ним относятся верховенство закона, демократические институты, борьба с коррупцией и государственное управление. При этом ожидалось, что украинская сторона приступит к внедрению соответствующих стандартов на шесть месяцев раньше.

    Авторы материала подчеркивают, что кабинет министров подготовил всего четыре законопроекта, из которых утвердили два. Подобные результаты считаются крайне неудовлетворительными. Местные общественные организации оценили текущий прогресс лишь в 15 баллов из 100  возможных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЕК усомнились в получении Украиной всех заявленных 10 млрд евро из SAFE. СВР: Европейские лидеры отрицают перспективы вступления Украины в ЕС. Европейский союз отложил вступление Киева в объединение на фоне политического кризиса.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 11:30 • Новости дня
    Власти Испании выдворили обратно в Марокко почти всех прорвавшихся мигрантов

    МИД Испании отчитался о возвращении в Марокко проникших в Сеуту мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Почти все из десятков тысяч нелегалов, прорвавших границу испанского анклава Сеута в конце июля, уже депортированы на родину, заявляет испанский МИД.

    Правительство европейского государства справилось с наплывом беженцев, передает РИА «Новости».

    «Практически все, кто пересек границу 30 июля, были возвращены в Марокко», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

    Дипломаты подчеркнули, что незаконное проникновение через анклавы Сеута и Мелилья не дает права оставаться в стране или передвигаться по Европе. В этих городах действует двойная система контроля документов.

    Недавнее решение Верховного суда лишь уточняет процедуры для прибывающих по морю, не меняя иммиграционное законодательство и не препятствуя депортациям. Напомним, 31 июля мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщал, что за сутки границу пересекли около 60 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов из Марокко.

    Из-за системы двойного пограничного контроля нелегалы не добрались до материковой части страны.

    Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес пообещала в обязательном порядке отправить нарушителей обратно на родину.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 09:02 • Новости дня
    Четыре страны ЕС не подписали письмо с критикой миграционной политики Испании

    Politico: Четыре страны ЕС отказались критиковать Испанию за кризис в Сеуте

    Tекст: Мария Иванова

    Ирландия, Франция, Португалия и Люксембург проигнорировали коллективное обращение европейских лидеров, требовавших ужесточить контроль на внешних границах из-за наплыва нелегалов в Сеуту.

    Руководители 22 государств объединения ранее направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призыв повлиять на Мадрид, передает РИА «Новости». Политики выступили за создание единого механизма противодействия легализации незаконных мигрантов.

    Издание Politico раскрыло подробности демарша: «Лишь четыре страны отказались подписать субботнее письмо: Ирландия (которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС), Франция, Португалия и Люксембург». Один из европейских дипломатов пояснил, что текст документа совершенно не демонстрировал солидарность с испанскими властями.

    Массовое проникновение африканцев в автономный город Сеута произошло в конце июля. Мэр анклава Хуан Хесус Вивас сообщал, что всего за сутки границу пересекли около 60 тыс. человек. Для стабилизации обстановки правительству пришлось направить в регион дополнительные силы полиции и армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее 22 государства Евросоюза поддержали совместную инициативу об укреплении внешних границ.

    В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко прорвали заграждения на границе с испанской Сеутой.

    До этого правительство Педро Санчеса запустило программу легализации сотен тысяч африканских беженцев.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России поразили транспортные и распределительные центры в Киеве и области
    После ракетного удара ВС России в Киеве вспыхнули сильные пожары
    В США заявили о невиданной силе ударов армии России
    Российские военные назвали главные недостатки украинского дрона Nemesis
    Захарова сравнила с сюжетами Гоголя сбор средств на подсветку Эйфелевой башни
    Историк: Залужный вернул украинцев в реальность словами о НАТО
    Кардиолог назвал три главные причины ускоренного старения сердца

    Почему Бельгия стала фанатом российского СПГ

    Бельгия в июле закупала СПГ исключительно у России, причем делала это не только для себя, но и для Германии и других соседей. Было бы у России больше СПГ, европейцы скупили бы его весь. Но американские санкции подрезали им возможности. Почему Бельгия стала фанатом российского СПГ, да еще и в преддверии эмбарго ЕК? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия под Харьковом перерезает снабжение ВСУ в Славянске и Краматорске

    Освобождение Белого Колодезя и Устиновки стало очередным этапом продвижения российских войск на Харьковском направлении. Помимо формирования буферной зоны, эти действия открывают возможность усилить давление на важнейшие маршруты снабжения ВСУ в ДНР. Насколько близко российская армия подошла к созданию угрозы для одного из ключевых логистических коридоров украинской группировки? Подробности

    Перейти в раздел

    Соратник Макрона стал объектом для мести США

    Рутинная процедура замены французского посла в Вашингтоне внезапно обернулась дипломатическим скандалом. На какие действия Франции обиделись Соединенные Штаты, как решили наказать официальный Париж – и какие интриги президента Эммануэля Макрона высветились попутно? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации