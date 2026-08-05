Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.0 комментариев
Ростех адаптировал гражданский хирургический комплекс для нужд военной медицины
«Росэл» адаптировал хирургический комплекс «Алькор» для полевых госпиталей
Российские инженеры доработали многофункциональный гражданский комплекс для нужд фронта, чтобы военные хирурги могли проводить сложные операции через минимальные проколы, значительно ускоряя восстановление раненых.
Специалисты предприятия перепрофилировали оборудование под задачи военных врачей, передает Ростех.
Главным преимуществом аппарата стала его малоинвазивность, благодаря которой время хирургического вмешательства значительно сокращается. Это помогает ускорить процесс восстановления раненых бойцов.
В одном мобильном блоке разработчики объединили сразу несколько жизненно важных инструментов. Устройство радиоволновой хирургии способно делать точные разрезы и мгновенно запаивать поврежденные сосуды для предотвращения кровопотери.
Встроенная функция ультразвукового исследования позволяет медикам наблюдать за внутренними органами в реальном времени. Кроме того, комплекс оснастили мощным эвакуатором дыма, который надежно защищает дыхательные пути врачей от вредных аэрозолей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны начало применять сухую плазму крови на поле боя.
Российские военные медики разработали сеть подземных госпиталей в зоне спецоперации.
Госкорпорация Ростех создала специального робота для эвакуации раненых бойцов.