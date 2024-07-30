Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».5 комментариев
В России создали робота для эвакуации раненых и доставки боеприпасов
Чемезов: В России создали робота для эвакуации раненых и доставки боеприпасов
Роботизированное колесное средство, способное доставлять боеприпасы на передовую, транспортировать раненых и перевозить беспилотники, разработано в России, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.
Комплекс призван снизить потери среди личного состава, сообщил Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
По словам главы Ростеха, робот уже проходит испытания в войсках. По их результатам начнется серийный выпуск комплекса.
Ранее Чемезов заявил, что Ростех в 25 раз увеличил поставки боеприпасов в войска.