Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».5 комментариев
Ростех в 25 раз увеличил поставки боеприпасов в войска
Госкорпорация «Ростех» в прошлом году в 25 раз нарастила поставки боеприпасов в войска относительно 2022 года, следует из материалов ко встрече президента Владимира Путина с гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым.
Кроме того, госкорпорация расширила производство всей линейки средств поражения, передает ТАСС. В частности, шестикратно выросло производство снарядов для ствольной артиллерии.
В материалах также говорится, что Ростех наращивает производство авиабомб всех калибров для их применения с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), поскольку этот вид боеприпасов очень востребован. Отмечается, что в прошлом году госкорпорация возобновила производство фугасных авиабомб (ФАБ) 3000, проведена работа по их адаптации к модулю планирования и коррекции.
В этом году Ростех нацелен увеличить выручку до 3 трлн рублей. В прошлом году рост составил 34%, до 2,84 трлн рублей.
Помимо производства оборонной продукции, сотрудники Ростеха восстанавливают технику в зоне специальной военной операции, указывается в материалах. Всего в зоне СВО работают 250 ремонтных бригад численностью около 1 тыс. человек.
Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с гендиректором Ростеха Чемезовым.