Ростех в 25 раз увеличил поставки боеприпасов в войска

Tекст: Валерия Городецкая

Кроме того, госкорпорация расширила производство всей линейки средств поражения, передает ТАСС. В частности, шестикратно выросло производство снарядов для ствольной артиллерии.

В материалах также говорится, что Ростех наращивает производство авиабомб всех калибров для их применения с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), поскольку этот вид боеприпасов очень востребован. Отмечается, что в прошлом году госкорпорация возобновила производство фугасных авиабомб (ФАБ) 3000, проведена работа по их адаптации к модулю планирования и коррекции.

В этом году Ростех нацелен увеличить выручку до 3 трлн рублей. В прошлом году рост составил 34%, до 2,84 трлн рублей.

Помимо производства оборонной продукции, сотрудники Ростеха восстанавливают технику в зоне специальной военной операции, указывается в материалах. Всего в зоне СВО работают 250 ремонтных бригад численностью около 1 тыс. человек.

Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с гендиректором Ростеха Чемезовым.