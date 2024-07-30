Кремль анонсировал встречу Путина с гендиректором Ростеха Чемезовым

Эксперт назвал беспрецедентными масштабы жилищного строительства в ДНР

Малькевич: В Донбассе идет самая масштабная стройка нашего времени

Tекст: Олег Исайченко

«Обеспечение безопасной и комфортной жизни в Донбассе – это приоритет России. Поэтому в регионе, несмотря на боевые действия, идет самая масштабная стройка нашего времени, вся инфраструктура создается почти с нуля», – рассказал Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета Общественной палаты по интеграции новых субъектов РФ.

По его словам, Донбасс для президента России – зона личной ответственности. «Путин всегда на связи с регионом, следя за восстановлением целых городов, строительством и ремонтом социальных учреждений, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Я только в этом году был в ДНР раз десять и лично вижу беспрецедентные темпы строительства», – сказал он.

«Важнейшая задача на будущее – это устранение военных угроз, а также экономическая интеграция и развитие Донбасса. У региона огромные перспективы, серьезный потенциал в промышленности и сельском хозяйстве», – отметил собеседник. Он также добавил, что в этом году ожидается 30% рост отчислений региона в федеральный бюджет.

«При этом Россия всегда помогала Донбассу начиная с 2014 года. Сегодня идет активная работа по интеграции ДНР в правовое, социальное и экономическое пространство страны. В целом же восстановление новых регионов – это яркий символ созидательного характера народа России», – подчеркнул Малькевич.

В понедельник президент Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, обсудив социально-экономическое развитие региона, уровень жизни в котором нужно повысить до среднероссийских показателей к 2030 году.

«Интеграционные процессы продолжаются, и есть уже определенные достижения. И характерно об этом могут говорить поступления в бюджет – как налоговые, так и неналоговые. Если за прошлый год 54 млрд поступило в бюджет – и это в два раза превысило наши планы на начало года, – сегодня можно говорить, что уже за первое полугодие в бюджет поступило практически 33 млрд», – сказал Пушилин. По его словам, это дает основание рассчитывать, что к концу года республика выйдет на более 70 млрд поступлений в бюджет, что на на 30% больше, чем в прошлом году.

«Что касается строительства. Сейчас это, скажем так, локомотив в развитии нашей экономики – объективно, потому что стройка развернута очень серьезная. Мы все-таки делаем акцент на строительство коммерческого жилья и за внебюджетные средства. Соответственно, ваше решение по двухпроцентной льготной ипотеке приносит свои результаты», – сообщил он Путину. Глава региона рассказал, что если раньше инвесторы с опаской заходили в регион, то теперь среди них наблюдается конкуренция за новые площадки на территории Донецка, Макеевки, Енакиево. «Нам приходится выбирать, смотреть, сравнивать проекты», – пояснил Пушилин.

В то же время Путин обратил внимание на аварийное жилье и водоснабжение в ДНР, так как почти треть жилья в ДНР является аварийным. Это связано не только с боевыми действиями, но и с тем, что жилой фонд находился десятилетиями без ремонта. «На эти темы вас прошу обратить внимание и обращаю всегда внимание правительства», – подчеркнул глава государства.