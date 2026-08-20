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    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Лучше бы ГКЧП победил

    СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

    42 комментария
    20 августа 2026, 00:33 • Новости дня

    Госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов

    Госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские финансовые обязательства достигли рекордных значений, преодолев рубеж в 40 трлн долларов на фоне приближения к установленному законом потолку заимствований.

    «Данные «Долг к пенни» содержат информацию об общей сумме непогашенного государственного долга и публикуются ежедневно. «Долг к пенни» включает  внутриправительственные активы и долг, находящийся в распоряжении населения, в том числе ценные бумаги, выпущенные Казначейством США», – указано в документе Минфина США с указанием суммы задолженности.

    По состоянию на 18 августа, госдолг США составил 40 трлн 47 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Основная часть обязательств приходится на ценные бумаги, находящиеся у населения и различных организаций. Показатель оценивается более чем в 32 трлн 265 млрд долларов. Внутриправительственные долги при этом превышают семь трлн 781 млрд долларов.

    Текущее значение госдолга США приблизилось к законодательно утвержденному лимиту. Максимальный предел государственных заимствований установлен на уровне 41 трлн 103 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бюджетное управление Конгресса США в январе 2025 года опубликовало прогноз роста госдолга страны до более чем 52 трлн долларов к 2035 году, при этом в июле Конгресс США запланировал рост госдолга до 56,2 трлн долларов к 2036 году. В августе стало известно, что госдолг США за полтора месяца вырос на 500 млрд долларов.

    17 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    Спрогнозировано закрытие 2 тыс. отделений банков в России

    «Известия»: В России к концу года могут закрыться более 2000 отделений банков

    Tекст: Вера Басилая

    До конца года число закрытых дополнительных офисов кредитных организаций в России может достигнуть 2000 отделений.

    Российские банки с января по август текущего года ликвидировали 1370 дополнительных офисов, а к концу года этот показатель может достичь 2000 отделений, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. В последние годы столь высоких темпов сокращения сети не наблюдалось.

    «Для сравнения: наиболее масштабное сокращение банковской сети пришлось на 2021 и 2022 годы, когда кредитные организации ликвидировали 1588 и 1631 офис соответственно. Однако уже за неполный 2026 год объем закрытий приблизился к этим значениям», – отмечают авторы публикации.

    С начала года финансовые учреждения в среднем ежемесячно закрывали около 196 отделений, что вдвое превышает показатели прошлого года. Эксперты связывают тенденцию с изменением потребительских привычек и развитием цифровых платформ, из-за чего содержание офлайн-сетей становится экономически нецелесообразным.

    В первом квартале текущего года российские банки закрыли 483 дополнительных офиса.

    Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский заявил о переизбытке кредитных организаций в отечественной экономике.

    По итогам первых месяцев года почти пятая часть финансовых учреждений оказалась убыточной.

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    19 августа 2026, 05:16 • Новости дня
    В ЦБ объяснили, как завести кошелек для цифровых рублей

    Бакина: Кошелек цифрового рубля можно будет открыть через приложения банков

    В ЦБ объяснили, как завести кошелек для цифровых рублей
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    С 1 сентября россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля в мобильном приложении крупнейших банков, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    «Это можно сделать через мобильное приложение любого банка, клиентом которого вы являетесь. Но надо убедиться, что он подключен к платформе цифрового рубля Банка России. Это можно уточнить в вашем банке», – пояснила Бакина в интервью РИА «Новости».

    На первом этапе кошельки будут доступны в 12 крупнейших российских банках и нескольких кредитных организациях, признанных значимыми на рынке платежных услуг. В их приложениях на главной странице появится кнопка с логотипом цифрового рубля, который Бакина охарактеризовала как яркий и легко узнаваемый.

    К системно значимым банкам отнесены Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ, «Юникредит банк», Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ и «Дом.РФ». На рынке платежных услуг значимыми признаны «Россия», «Санкт-Петербург», «Цифра банк», ТКБ, «Русский стандарт», «Ак Барс банк», «Яндекс банк», «Озон банк» и НКО «Мобильная карта».

    Оплату в цифровых рублях с сентября начнут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 млн рублей, а затем обязанность распространится на более мелких продавцов. Для платежа покупателю потребуется считать через банковское приложение специальный QR-код, выбрать цифровой рубль в качестве средства оплаты и подтвердить операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бакина заявила о готовности всех системно значимых банков России к работе с цифровым рублем с 1 сентября.

    Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о полной готовности России к массовому внедрению цифрового рубля.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    18 августа 2026, 22:57 • Новости дня
    В ЦБ заявили о готовности банков к запуску цифрового рубля

    Бакина: Системно значимые банки России готовы к запуску цифрового рубля

    Tекст: Антон Антонов

    Все системно значимые банки России готовы к работе с цифровым рублем с 1 сентября, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    Все системно значимые банки России готовы к работе с цифровым рублем с 1 сентября, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    «Сегодня все 12 системно значимых банков, а это более 80% платежного рынка, с 1 сентября готовы дать своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними», – приводит слова Бакиной РИА «Новости».

    Она уточнила, что доступ к цифровому рублю должны обеспечить и банки, признанные значимыми на рынке платежных услуг. Такой статус сейчас имеют еще 9 кредитных организаций, большинство из которых давно участвуют в пилоте и будут готовы к осени. При этом три банка получили статус значимых только в феврале и могут потребовать больше времени для настройки систем, однако ЦБ ожидает завершения их подключения до конца года.

    Бакина подчеркнула, что цифровой рубль является той же национальной валютой, но в новой форме. По ее словам, наличные остаются в виде банкнот и монет, безналичные – на счетах в банках, а цифровой рубль будет храниться в кошельке пользователя на платформе Банка России.

    Сейчас операции с ним доступны только участникам пилота, более широкое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, банки России в целом готовы к внедрению цифрового рубля с 1 сентября.

    Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе в Петербурге заявила о полной готовности России к массовому использованию цифрового.

    Зампред Банка России Зульфия Кахруманова в рамках пилотного проекта получила первую заработную плату в цифровых рублях и расплачивается ими в подключенных к системе торговых предприятиях.

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    17 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения
    Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения, отметив, что оно показало способность стран-участниц объединиться ради защиты своих территорий.

    «Очень рад видеть, как Саудовская Аравия, Турция и Пакистан наконец подписали Мекканское соглашение о совместной обороне. Это показывает, как Ближний Восток объединяется, и страны наконец-то смогут защищать себя более эффективно. Поздравляю великое руководство трех упомянутых стран. Это большой, смелый и важный первый шаг – ух ты!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне. Тогда же был подписан пакт о создании нового военного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предостерег страны Мекканского соглашения от действий против Ирана. Военные эксперты связали решение о создании нового военного союза с утратой доверия Эр-Рияда к Вашингтону.

    Политический аналитик и ВЗГЛЯД разбирались, против кого объединились Турция, Саудовская Аравия и Пакистан.


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    18 августа 2026, 16:43 • Новости дня
    Братьев Ананьевых заочно приговорили к восьми годам за хищение 39 миллиардов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лефортовский суд Москвы вынес заочный приговор бывшим руководителям Промсвязьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым за масштабные финансовые махинации.

    Бывшие председатель совета директоров и председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы заочно приговорены к восьми годам лишения свободы по делу о хищении более 39 млрд рублей, передает РИА «Новости» из зала заседаний Лефортовского районного суда Москвы.

    «Признать Дмитрия Ананьева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Признать Алексея Ананьева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – огласила решение судья.

    Судебное решение было вынесено заочно, поскольку оба фигуранта скрываются от правосудия и в настоящее время находятся в международном розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.

    Ранее собрание кредиторов выставило на торги столичный особняк и подмосковные участки его брата Дмитрия. А весной текущего года суд заочно отправил под стражу крупного должника этой кредитной организации Александра Тер-Аванесова.

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    17 августа 2026, 05:02 • Новости дня
    Мосбиржа сообщила о скором запуске индекса спокойствия для новичков

    Мосбиржа сообщила о скором запуске Индекса спокойствия

    Мосбиржа сообщила о скором запуске индекса спокойствия для новичков
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Мосбиржа осенью представит новый финансовый инструмент, который поможет инвесторам-новичкам безопасно выбирать паевые инвестиционные фонды на основе самых популярных активов, сообщил управляющий директор фондового рынка Владимир Овчаров.

    «Мы задумались, как давать рынку коллективных инвестиций прозрачные, понятные, простые бенчмарки, чтобы инвестор, который сегодня пришел на рынок, мог очень быстро определиться и принять решение, в какие инструменты заходить, не беря на себя при этом какой-то существенный риск», – рассказал он РИА «Новости».

    По словам специалиста, площадка сформировала так называемый народный портфель из самых популярных по объему фондов. Изначально было отобрано 25 инструментов, из которых оставили десять лучших по соотношению риска и доходности. Динамика этого портфеля будет отражаться в новом показателе.

    Инструмент позволит гражданам изучать предпочтения других участников торгов и выбирать наиболее оптимальные бумаги для собственных вложений. Пересмотр и публикация данных будут происходить ежеквартально, что в будущем позволит создавать новые финансовые конструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индекс Мосбиржи в июле упал до минимума с октября 2022 года. Эксперт раскрыл идеальную схему хранения сбережений на черный день. Министр финансов Силуанов призвал инвестировать накопления в банковские депозиты ради дохода.


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    18 августа 2026, 14:42 • Новости дня
    Трамп обозначил Ормуз как «новую территорию США» на фото

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разместил в социальной сети изображение карты, на которой участок между Ираном и Оманом обозначен как американская собственность.

    Трамп поделился необычной географической картой в своем официальном аккаунте в социальной сети Truth Social, передает РИА «Новости».

    На представленном изображении запечатлен Ормузский пролив, который географически располагается между Ираном и Оманом. Этот водный участок на картинке специально обведен кругом.

    Свой пост политик сопроводил короткой надписью на английском языке. «New U.S. Territory» («Новая территория США»), – гласит текст над изображением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Дональд Трамп заявил о планах объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

    Несколькими днями ранее глава американского государства сообщил о полном контроле ВМС США над этой водной артерией.

    В середине июля Вашингтон официально объявил о переходе данного маршрута под свое управление.

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    17 августа 2026, 21:41 • Новости дня
    Трамп анонсировал переговоры с Си Цзиньпином в Белом доме 24 сентября

    Tекст: Денис Тельманов

    Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме намечена на 24 сентября и продлится один день.

    Трамп подтвердил планы приема председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме 24 сентября, передают РИА «Новости».

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете он заявил: «К нам приезжает председатель Си где-то 24 сентября. Думаю, именно 24 сентября».

    Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Си Цзиньпин не собирается участвовать в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во время сентябрьской поездки в США.

    По данным источников, китайский лидер ограничится однодневными переговорами с Трампом в Белом доме.

    Те же источники уточняли, что прибытие делегации КНР в США ожидается поздно вечером 23 сентября, а вылет обратно в Китай запланирован на 25 сентября.

    Ранее Трамп также говорил о планах провести встречи с Си Цзиньпином на саммите G20 в декабре и на саммите АТЭС в Китае в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о прибытии председателя КНР Си Цзиньпина в США 24 сентября.

    Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о подготовке к осенней поездке председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила об отсутствии изменений в планах принять Си Цзиньпина в США.

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    18 августа 2026, 05:28 • Новости дня
    Трамп сообщил о согласии Ким Чен Ына на двусторонние переговоры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Белого дома подтвердил готовность северокорейского лидера к диалогу, отметив позитивный характер предстоящего взаимодействия между двумя государствами.

    «Откуда вы знаете, что он не ответил?» – отреагировал глава государства на вопрос журналистов в Белом доме о предполагаемом отсутствии реакции со стороны КНДР, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что обратная связь от северокорейского руководителя была получена.

    «Да, он ответил. Это очень позитивно», – сказал президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американский лидер поручил сократить объем совместных военных учений с Южной Кореей.

    В прошлом году президент США подтвердил намерение организовать личную встречу с главой КНДР.

    Еще в 2024 году команда Дональда Трампа рассматривала возможность прямых переговоров для снижения риска вооруженного конфликта.

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    19 августа 2026, 04:11 • Новости дня
    Associated Press: Трамп угрожал Оману из-за близости Маската к сделке с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по Оману, потому что недоволен близостью Маската к сделке с Ираном, сообщает Associated Press.

    «Трамп угрожал Оману, потому что он недоволен тем, что тот близок к сделке с Ираном по проливу», – заявили Associated Press два региональных чиновника.

    AP пишет, что американский лидер находится под давлением, так как ранее обещал ослабить Иран и заключить более выгодную ядерную сделку. Однако Тегеран начал использовать контроль над Ормузским проливом в качестве нового инструмента давления.

    Диалог между Вашингтоном и Тегераном полностью остановился. Период в 60 дней после подписания временного соглашения завершился без продления, и Трамп подтвердил отсутствие планов по возобновлению контактов.

    В настоящее время единственные подтвержденные дискуссии о судоходстве в проливе ведутся между Ираном и Оманом. Тегеран заявляет о завершении работы над совместным заявлением, что вызывает сильное раздражение у президента США, говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман договорились о карте морских маршрутов в Ормузском проливе.

    Стороны согласовали создание единого среднего коридора для движения торговых судов.

    Обсуждаемая сделка предусматривает заключение шестидесятидневного временного соглашения.

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    19 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    Путин потребовал сбалансировать финансовое положение нуждающихся в поддержке регионов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству составить список регионов, нуждающихся в поддержке, и разработать механизмы для улучшения их финансового положения.

    Такое заявление глава государства сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, которое было посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, передает РИА «Новости».

    «Прошу правительство определить перечень таких субъектов федерации, предложить набор механизмов, чтобы сбалансировать их финансовое положение. А также совместно с регионами подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления, рассчитанные на срок до пяти лет», – сказал Путин.

    Президент также отметил, что члены правительства страны должны активнее сотрудничать с регионами.

    «Подчеркну, каждый министр, каждый вице-премьер должен предметно сотрудничать с регионами, разбираться с проблемными вопросами на местах, где отдельные направления пока проседают», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала заседание по вопросам структурных изменений в экономике.

    В июле глава государства отметил инициативы по поддержке бюджетов субъектов страны. А весной Министерство финансов предложило перенести срок погашения части задолженности регионов на 2030 год.

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    19 августа 2026, 18:13 • Новости дня
    Минфин предложил поддержать приграничные регионы России

    Силуанов предложил принять дополнительные меры поддержки приграничья

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов выступает за оказание финансовой помощи приграничным территориям, которым приходится нести непредвиденные траты. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    «Предлагаем также принять решение по поддержке приграничных регионов, которым приходится нести сегодня дополнительные расходы, связанные с реагированием на текущую ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства, передает ТАСС.

    Сейчас идет подготовка региональных бюджетов на предстоящие три года. Ведомство продолжит работать с субъектами для обеспечения устойчивости их финансов и выполнения всех обязательств. Кроме того, планируется подготовить меры по ограничению дефицита бюджетов в регионах с высокой долговой нагрузкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца правительство направило полтора миллиарда рублей на компенсацию расходов предприятий в приграничных областях.

    Немногим ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил об особом контроле руководства страны за ситуацией в этих субъектах. До этого президент России Владимир Путин поручил проанализировать меры поддержки жителей приграничья.

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    19 августа 2026, 05:34 • Новости дня
    Сеул узнал о сокращении военных учений с США из поста Трампа в соцсетях

    МИД Южной Кореи: США не предупреждали о сокращении военных учений

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона заранее не проинформировала Сеул о планах досрочно завершить совместные маневры, заявил южнокорейский министр иностранных дел Чо Хён.

    Вашингтон не уведомлял Сеул о намерении сократить продолжительность совместных маневров, заявил глава МИД страны, передает ТАСС.

    «Ни наше правительство, ни представители американского правительства не знали заранее о том, что сказал президент [Соединенных Штатов Дональд] Трамп в Truth Social», – заявил дипломат.

    Комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что маневры Ulchi Freedom Shield завершатся досрочно – 21 августа. Изначально тренировки планировалось проводить с 17 по 27 августа. К участию в них собирались привлечь 18 тыс. военнослужащих.

    Сразу после публикации американского лидера в Сеуле заявляли, что маневры идут по плану. В министерство обороны республики не поступало никаких официальных обращений в связи с высказываниями президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Сеул приступили к проведению ежегодных летних военных маневров Ulchi Freedom Shield.

    Президент США Дональд Трамп поручил сократить объем этих совместных тренировок.

    Позже глава Белого дома заявил о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына к двустороннему диалогу.

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    19 августа 2026, 17:37 • Новости дня
    Доходы бюджетов регионов России с начала года выросли на 6%

    Силуанов: Доходы бюджетов регионов России с начала года выросли на 6%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поступления в казну субъектов страны увеличились на 6% с начала текущего года, достигнув 15 трлн рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

    Минфин сообщил об увеличении доходов региональных бюджетов с начала года до 15 трлн рублей. В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента Владимира Путина глава Минфина Антон Силуанов подтвердил успешное выполнение финансовых планов на местах, передает РИА «Новости».

    «Исполнение бюджетов регионов в текущем году осуществляется в плановом порядке. С начала года доходы региональных бюджетов возросли на 6% и составили более 15 трлн рублей», – сообщил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле министр финансов Антон Силуанов оценил долг российских регионов в 3,5 трлн рублей. В июне глава Минфина отметил рост налоговых поступлений сверх запланированных показателей.

    Месяцем позже президент Владимир Путин заявил об увеличении нефтегазовых и ненефтегазовых доходов страны.

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    19 августа 2026, 22:01 • Новости дня
    Новак назвал главный структурный сдвиг в экономике России

    Новак заявил о переходе экономики России на внутреннее инвестирование

    Tекст: Вера Басилая

    Российская экономика переживает масштабный структурный сдвиг, переходя от внешнего финансирования к активному использованию внутренних источников для инвестиций, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По словам Новака, главным структурным изменением в российской экономике стал переход к финансированию инвестиций преимущественно за счет внутренних ресурсов. Он отметил, что этот процесс позволяет успешно замещать внешние источники, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер уточнил, что доля интеллектуальных активов в структуре инвестиций возросла до 7%. При этом объем бюджетных вложений снизился до 15,4%. Он также добавил, что государственные компании продолжают играть значительную роль: пять крупнейших из них обеспечивают более 15% всех инвестиций, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы.

    Ранее Новак отметил рекордный рост доли дружественных стран во внешней торговле до 84%.

    Президент Владимир Путин заявил о росте инвестиций в основной капитал в России более чем на 40% за пять лет.

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    Литва придумала ограничения против «блуждающих по стране» россиян

    В Литве предложили сократить с 24 до шести часов время, отведенное россиянам на транзитный проезд через территорию республики на автомобилях в Калининградскую область или обратно. Законопроект уже внесен в Сейм, его авторы объясняют инициативу «рисками для национальной безопасности». Какими рычагами располагает Россия в ответ и насколько далеко может зайти Вильнюс в ужесточении транзитного режима? Подробности

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    Россия и Украина обрели разные символы духа

    Во вторник в Москве патриарх Кирилл провел молебен в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского. Останки святого были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля во время противоаварийных работ. В тот же день в Киеве состоялась церемония перезахоронения главы ОУН Евгения Коновальца, которую эксперты сравнили с магическими ритуалами Третьего рейха. По их мнению, сейчас, когда Украина поклоняется костям нацистов, Россия получает поддержку от истинных святых. Подробности

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    Поляки перевоспитывают украинцев кулаками

    «Конец солидарности». Так польские СМИ описывают всплеск насилия в отношении украинцев на территории Польши. Их оскорбляют, бьют, требуют уезжать домой. Полиция говорит о резком росте числа пострадавших, включая женщин и детей. У такого положения дел несколько причин, включая страх поляков за свое будущее. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

      Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

      Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Лучше бы ГКЧП победил

      СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

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    • Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

      Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.

    • Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

      Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

    • Мерц опять пробил дно

      Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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