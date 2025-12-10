Лавров призвал ликвидировать украинизацию Арктического совета

Tекст: Елизавета Шишкова

Лавров заявил на правительственном часе в Совете Федерации о необходимости убрать украинизацию из повестки Арктического совета. По словам министра, Россия остается сторонником сохранения этого формата, но настаивает, что организация сможет эффективно работать лишь после исключения вопросов, связанных с Украиной, передает ТАСС.

Лавров отметил: «Мы не зависим от того, что происходит в Арктическом совете, мы за то, чтобы он сохранялся. Но для того, чтобы он функционировал максимально эффективно, надо убрать украинизацию повестки этой структуры».

Кроме того, добавил Лавров, Россия продолжает активное освоение высоких широт, включая развитие Северного морского пути и сотрудничество с Китаем и Индией, вне зависимости от позиций Арктического совета. Министр подчеркнул, что Москва реализует суверенные интересы в регионе при участии дружественных стран.

Как заявлял директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников, после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия осталась единственной страной вне альянса в Арктическом совете, который сейчас работает только в онлайн-формате.

Западные страны стремятся ограничить влияние России в Арктике, что на фоне усиливающихся санкций может сказаться на положении мировой экономики.