МИД заявил о негативном влиянии давления на Россию в Арктике

МИД сообщил о влиянии санкций против России в Арктике на мировую экономику

Tекст: Елизавета Шишкова

Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников отметил, что попытки западных стран сдерживать Россию в Арктике и усиливать санкционное давление на российских экономических операторов, а также их зарубежных партнеров, оказывают отрицательное влияние на глобальную экономику, пишет ТАСС.

Масленников подчеркнул на сессии «Северный морской путь – через 500 лет», что подобные действия создают проблемы для всего мирового сообщества.

Дипломат также рассказал, что МИД России продолжит усилия по нормализации ситуации в Арктическом совете и рассчитывает на поддержку со стороны стран-наблюдателей, которые «вносят конструктивный вклад в проектную деятельность организации». По словам Масленникова, все участники Арктического совета считают необходимым не медлить, а активно работать. Он добавил: «И мы видим, что число желающих сотрудничать с Россией в высоких широтах неизменно растет».

Мировая атомная неделя, в рамках которой прошла дискуссия, организована госкорпорацией «Росатом» и приурочена к 80-летию российской атомной отрасли. Форум проводится впервые и собрал в Москве представителей более 100 стран, включая министров, предпринимателей и ученых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о возможности развития сотрудничества с США в Арктике и космосе.

