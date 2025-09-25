Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
МИД заявил о негативном влиянии давления на Россию в Арктике
Стремление стран Запада ограничить влияние России в Арктике, сопровождающееся ростом санкций, способно привести к ухудшению положения мировой экономики, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников отметил, что попытки западных стран сдерживать Россию в Арктике и усиливать санкционное давление на российских экономических операторов, а также их зарубежных партнеров, оказывают отрицательное влияние на глобальную экономику, пишет ТАСС.
Масленников подчеркнул на сессии «Северный морской путь – через 500 лет», что подобные действия создают проблемы для всего мирового сообщества.
Дипломат также рассказал, что МИД России продолжит усилия по нормализации ситуации в Арктическом совете и рассчитывает на поддержку со стороны стран-наблюдателей, которые «вносят конструктивный вклад в проектную деятельность организации». По словам Масленникова, все участники Арктического совета считают необходимым не медлить, а активно работать. Он добавил: «И мы видим, что число желающих сотрудничать с Россией в высоких широтах неизменно растет».
Мировая атомная неделя, в рамках которой прошла дискуссия, организована госкорпорацией «Росатом» и приурочена к 80-летию российской атомной отрасли. Форум проводится впервые и собрал в Москве представителей более 100 стран, включая министров, предпринимателей и ученых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о возможности развития сотрудничества с США в Арктике и космосе.
