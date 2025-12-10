  • Новость часаПутин и президент Индонезии начали переговоры в Кремле
    Попытка Европы дотянуться до «Турецкого потока» провалилась
    Рар объяснил призыв Маска расформировать Еврокомиссию
    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»
    СМИ: Долина 12 лет не платила налог за четырехэтажный дворец в Подмосковье
    Путин принял президента Индонезии в Кремле
    Лавров: Россия готова ответить на враждебность Европы
    Сеул выразил протест из-за полетов военной авиации России и Китая
    Казахстан решил перенаправить нефть в Китай из-за атак Украины
    Названы даты последнего звонка и выпускного в 2026 году
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    6 комментариев
    10 декабря 2025, 13:56 • Новости дня

    Politico: ЕС готов нарушить золотое правило ради активов России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз готов пойти на беспрецедентный шаг ради решения вопроса об изъятии замороженных российских активов, чтобы предоставить Украине кредит, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, ЕС рассматривает возможность продлить предстоящий саммит еще на два дня, чтобы достичь согласия по этому вопросу, несмотря на устоявшееся правило, что саммиты должны длиться не больше одного дня, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается: «Это редкое отступление от золотого правила Кошты, согласно которому хороший саммит – это однодневный саммит». Послы стран Евросоюза на этой неделе работают сверхурочно, чтобы убедить Брюссель поддержать инициативу по изъятию средств российского Центробанка в пользу Киева.

    Особо подчеркивается, что вопрос использования замороженных российских активов в Бельгии требует отдельного решения, чтобы все европейские государства несли одинаковые риски при реализации данной схемы. По данным Politico, если к апрелю не удастся заключить сделку, Украина может остаться без необходимых финансовых средств.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что желание европейских стран завладеть российскими золотовалютными резервами связано с истощением финансовых ресурсов для продолжения боевых действий на Украине.

    Напомним, FT писала, что Евросоюз принимает закон о бессрочной блокировке российских активов. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала изъятие российских активов основным элементом защиты интересов ЕС.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия в случае конфискации добьется возврата активов в виде репараций в натуральной форме.

    9 декабря 2025, 16:57 • Новости дня
    В Петербурге суд наказал клинику за требование к внешности медсестер

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Петербурге привлек к ответственности медклинику за публикацию вакансий с ограничениями по внешности и семейному положению кандидатов.

    Петербургскую медицинскую клинику привлекли к административной ответственности за размещение дискриминационных вакансий. Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила РИА «Новости», что ООО «ОЗ Мед» опубликовало два объявления о поиске медсестры: в одном требовалась одинокая гражданка России в возрасте 45 лет, во втором – девушка приятной внешности.

    Как отметила Лебедева, мировой судья судебного участка № 165 города признала компанию виновной по статье 13.11.1 КоАП РФ. Речь в этой статье идет о распространении информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.

    Суд назначил медклинике два штрафа по 10 тыс. рублей за каждое нарушение. Компания должна выплатить в общей сложности 20 тыс. рублей.

    Лебедева напомнила, что российское законодательство строго запрещает дискриминацию работников по признакам пола, возраста, происхождения, вероисповедания, а также по другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мосгорсуд признал незаконным один из пунктов требований «Аэрофлота» к размеру одежды бортпроводников.

    До этого суд отказал в иске стюардессе Ирине Иерусалимской, оспаривавшей критерии внешности компании.

    Сообщалось, что около 400 стюардесс «Аэрофлота» оказались в группе, которую они в шутку называют «СТС» – «старые, толстые, страшные» – и которую не допускают к работе на международных рейсах.

    Комментарии (15)
    9 декабря 2025, 20:40 • Новости дня
    Белоруссия установила оператора залетевшего из Литвы БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Белоруссии выявили личность человека, который запустил беспилотник из Литвы, и ведут его розыск после падения аппарата.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил телеканалу «Первый информационный», что оператор дрона, залетевшего из Литвы и упавшего на белорусской территории, был установлен по камерам, передает ТАСС. Ведется его поиск.

    «Президент поставил задачу провести детальное расследование этого инцидента. Беспилотник взлетел с территории Литвы. Ну как это можно называть, как не провокацией?» – заявил Вольфович.

    Он также добавил, что маршрут дрона был заложен с намерением вызвать политическую напряженность, так как беспилотник пересек воздушные пространства нескольких стран, а на борту находились агитационные материалы. По мнению Вольфовича, действия организаторов могли стать поводом для политического скандала между Белоруссией и Польшей, но Минск не заинтересован в обострении отношений с соседями.

    Вольфович отметил, что белорусские спецслужбы продолжают расследование. Литовское руководство было уведомлено через дипломатические каналы, однако ответа не последовало. По словам госсекретаря, расследование невозможно завершить без содействия литовских властей и конструктивного взаимодействия спецслужб двух стран. Он предположил, что отсутствие ответа связано с тем, что ситуация выгодна Литве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков назвал действия Литвы провокацией ради получения дополнительных средств от Евросоюза.

    А пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт осудила действия Литвы после инцидента с беспилотником на границе и сравнила это со «стрельбой между ног».

    Начальник Генерального штаба и первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко заявил, что обстановка вокруг Белоруссии сейчас еще сложнее, чем в июне 1941 года.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 15:44 • Новости дня
    Российский бизнес подал иск к ЕС на 53 млрд евро

    @ Christian Ohde/mageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бизнесмены, попавшие под европейские санкции, подали в суды ЕС иски на сумму 53 млрд евро, пишет Le Soir.

    По данным Le Soir, эти обращения основаны на применении механизма урегулирования инвестиционных споров (ISDS), который служит для защиты иностранных инвесторов от принудительного изъятия активов государством, передает «Фонтанка».

    Издание отмечает, что использование ISDS увеличивает шансы на взыскание компенсации, даже если дело связано с введением санкций. В настоящее время в судах Евросоюза рассматриваются 28 дел, из которых 24 поданы именно в арбитражном порядке в рамках ISDS.

    Все иски относятся к вопросам блокировки частных активов, однако заявленная сумма уже получила макроэкономическое значение. Сумма требований составляет более 53 млрд евро, что превышает четверть всех замороженных в ЕС суверенных резервов Банка России, составляющих примерно 210 млрд евро.

    Ранее глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС».

    Комментарии (5)
    9 декабря 2025, 14:48 • Новости дня
    Дробницкий назвал единственный путь для Трампа победить «либеральный зоопарк» в Европе

    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После обнародования новой Стратегии нацбезопасности США ключевой вопрос заключается в том, удастся ли ее воплотить в жизнь. Все силы американского политического мейнстрима и глобального евроатлантического либерализма будут брошены на то, чтобы документ остался на бумаге, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп заявил о движении Европы в плохом направлении.

    «У идеологического раскола между США и Европой долгая история. Так, в XIX веке Америка считала европейские страны вырожденными, коррумпированными и погрязшими во многих грехах и неприятностях. Тогда же впервые появился лозунг «Америка прежде всего» (America First)», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он указал, что Дональд Трамп в ходе своего первого президентского срока пытался направить Штаты на этот курс американской исключительности. «Возрождение идеологии America First требовало отстранения от Западной Европы как одного из идеологических центров современного империализма. Другое дело, что каждый раз и глобально-либеральный политический мейнстрим внутри Штатов, и союзники по НАТО мешали реализации задумки политика», – уточнил собеседник.

    «После возвращения Трампа в Белый дом напряжение возросло: неприязнь к Европе, недовольство странами континента проявлялось открыто», – добавил эксперт, напомнив мюнхенскую речь вице-президента США Джей Ди Вэнса, где он резко раскритиковал руководства европейских государств. Поэтому содержание Стратегии нацбезопасности США относительно Европы – вовсе не неожиданность, это новое издание американского консерватизма, отметил Дробницкий.

    Политолог допускает, что разработкой документа занимались люди, не связанные с секретариатом Белого дома, иначе бы текст «слили в прессу» задолго до официальной публикации. «В Стратегии сформулирован целый ряд тезисов, который отвечает позиции «Америка прежде всего». Так, Европа в документе представлена как некий либеральный зоопарк. Старый свет ушел куда-то не туда. На этом фоне США будут заниматься прежде всего собой и Западным полушарием», – указал собеседник.

    «На этом фоне неудивительно, что Стратегия вызвала раздражение у европейских политиков. Ключевой вопрос теперь заключается в том, удастся ли ее воплотить в жизнь. Для этого американскому лидеру потребуются соответствующие законодательные акты, а также лояльные действия государственного аппарата. Однако ничего из вышеуказанного на сегодняшний день не наблюдается», – рассуждает аналитик.

    «Более того, все силы американского политического мейнстрима и глобального евроатлантического либерализма будут брошены на то, чтобы документ остался всего лишь на сайте Белого дома», – прогнозирует Дробницкий. В этой связи американист упомянул представленный Палатой представителей законопроект об оборонном бюджете, приоритеты которого противоречат описанному в Стратегии.

    «Что будет делать администрация Трампа? Наложит ли она вето на проект бюджета и преодолеет ли тогда его Конгресс?», – задается вопросами собеседник. По его оценкам, речь пойдет не только о законодательных баталиях. Администрацию Трампа попытаются раскачать и через историю с лодкой в Карибском море.

    Впрочем, у команды президента США есть варианты «встречного наступления». В этом смысле коррупционные скандалы неспроста гремят в Европе. Речь идет и о воровстве на Украине, и о делах против бывшей главы евродипломатии Федерики Могерини и экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино. «Я думаю, что это не последние скандалы», – добавил политолог.

    «Обе стороны – консерваторы и либералы – пытаются победить. Но ни одна из них не может системно переиграть другую. Примирить их тоже невозможно: одержать верх может только один, другой же должен отступить или быть убран с политической арены. Поэтому и стоит ожидать новых порций «грязного белья», – прогнозирует аналитик.

    «Повторю, глобальные либеральные элиты пойдут на что угодно, чтобы ни в коем случае Стратегия не стала претворяться в жизнь. Если Трамп хочет переломить ситуацию, то ему следует воспользоваться опытом Гарри Трумэна и перейти к репрессиям. До сих пор президент США действовал мягко, и его попытки кого-то «прижать», заканчивались фиаско», – напомнил он.

    «Другими словами, пока Трамп не перейдет к действиям, ничего не сдвинется. Более того, никакие разборки с Европой, никакие мирные процессы на Украине не имеют шанса на успех, пока глава Белого дома не начнет репрессии внутри Штатов, потому что подавляющее большинство политического класса и федерального госаппарата не лояльны ему и против того, что написано в Стратегии», – заключил Дробницкий.

    Ранее Дональд Трамп выразил беспокойство из-за политического курса, которого придерживаются страны ЕС. «Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась», – сказал президент США.

    На минувшей неделе ЕС оштрафовал соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в России) на 120 млн евро, обвинив ее в нарушении закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Основная претензия Брюсселя – «синяя галочка» верификации, вводящая в заблуждение аудиторию соцсети, поскольку ее может получить абсолютно любой человек всего лишь за семь евро в месяц.

    Произошедшее вызвало значительное негодование у американского руководства. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что штраф со стороны ЕК является не просто атакой на Х, но «нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ Штатов». Илон Маск призвал упразднить ЕС и вернуть полный суверенитет его странам-участницам. По его оценке, это поможет национальным правительствам «лучше представлять интересы собственных народов».

    Интересно, что конфликт из-за X произошел на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между Вашингтоном и Брюсселем. Так, издание Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности США содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    Европейские страны в Стратегии представлены как приходящие в упадок державы, которые утратили суверенитет в пользу Евросоюза, а их правительства обвиняются в подавлении демократических процессов. В свою очередь ЕС «подрывает политическую свободу и суверенитет», сказано в документе.

    Европе грозит «цивилизационное стирание» из-за миграции. «В долгосрочной перспективе более чем вероятно, что не позднее чем через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут большинством неевропейцев. Таким образом, остается открытым вопрос, будут ли они рассматривать свое место в мире или свой союз с Соединенными Штатами так же, как те, кто подписал Хартию НАТО», – говорится в документе.

    Одним из приоритетов США в отношениях с Европой в Стратегии указана необходимость обеспечить самостоятельность Европы, чтобы она могла действовать как «группа объединенных суверенных государств, в том числе берущих на себя основную ответственность за свою обороноспособность». Целью политики Вашингтона в регионе названо «поощрение в европейских странах сопротивления их нынешней траектории развития».

    Новая Стратегия США фиксирует кардинальные изменения в трансатлантических отношениях при Трампе, говорят эксперты The Guardian. Неудивительно, что Европа оказалась страшно возмущена позицией Вашингтона. Так, глава Евросовета Антониу Кошта, комментируя Стратегию, заявил, что в Евросоюзе не должны допустить вмешательства во внутренние дела извне. «США не могут решать вместо европейских граждан, какие стороны являются хорошими, а какие – плохими», – приводит его слова «Интерфакс».

    Комментарии (3)
    9 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы СПЧ Валерия Фадеева о пересмотре порядка приема в образовательные учреждения детей соотечественников, вернувшихся из-за рубежа, если для ребенка русский язык является родным.

    Путин отметил, что основной задачей должна стать помощь детям в адаптации и освоении учебных предметов, если такая поддержка необходима, а не проведение дополнительных экзаменов. Глава государства также поручил внести коррективы в ранее утвержденные нормативные документы.

    «Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. <...> Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    В ноябре переехавшая из Казахстана в Тобольск 12-летняя Таисия Блаженская записала обращение из-за невозможности учиться в российской школе.

    Ранее в Москве Олю, переехавшую с Латвии, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка.

    В октябре в Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

    Комментарии (21)
    9 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна выполнит все поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине.

    На заседании Совета по правам человека глава государства подчеркнул, что работа по достижению целей спецоперации будет завершена, передает ТАСС.

    «Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», – сказал Путин.

    В ноябре на совещании с Совбезом Путин заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в колонке для газеты ВЗГЛЯД, расчеты на «договорнячок» по Украине провалились. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Цели СВО будут решены дипломатическим путем, если позволят обстоятельства, или военным.

    Комментарии (9)
    9 декабря 2025, 18:24 • Новости дня
    Япония отвергла сообщения об отказе использовать замороженные российские активы

    @ Ina Hesmer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра финансов Японии по международным делам Ацуси Мимура опроверг сведения о том, что Токио отказывается использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, пишет Reuters.

    «Это полная ложь», – приводит Reuters слова Мимуры, который прокомментировал публикацию Politico о якобы отказе Японии привлечь около 30 млрд долларов в виде замороженных средств на ее территории для выдачи кредита Украине по предложению ЕС, передает РИА «Новости».

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова предупредила Японию о последствиях передачи активов России.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что в случае конфискации активов Россия будет добиваться их возврата в виде репараций в натуральной форме.

    Комментарии (5)
    9 декабря 2025, 20:20 • Новости дня
    @ Francis Kokoroko/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Associated Press обвинило российских военных в Мали в жестокости, основываясь исключительно на обрывочных свидетельствах и домыслах. Так аналитики оценили расследование агентства, в котором фигурируют неизвестные «белые мужчины в масках», допускавшие жестокость в отношении местных жителей. В то же время в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявляют, что нет достаточных данных для определения, какая из вооруженных группировок в Мали стоит за этими преступлениями.

    AP опубликовало материал о том, что бойцы Африканского корпуса России якобы участвуют в расправах над мирными жителями. В качестве доказательств приводятся анонимные рассказы 34 малийских беженцев, прибывших в Мавританию. По словам авторов этого расследования, их собеседники описывали «белых мужчин», «белых мужчин в масках» или «людей, говоривших на непонятном языке». Отдельные беженцы утверждали, что слышали от нападавших слово «pes» (пес – прим. ВЗГЛЯД), интерпретированное AP как русское оскорбление.

    Российское иформационное агентство «Африканская инициатива» отмечает, что доказательства AP выглядят неубедительно: «Если «pes» – главное доказательство причастности российских специалистов, то у нас для авторов Associated Press плохие новости: так и школьник из Техаса может сыграть русского в триллере». Похожие по звучанию слова есть во многих славянских языках.

    Возникают вопросы и к авторам расследования Associated Press. Так, одна из авторов материала – журналистка Кейтлин Келли – ранее работала на телеканал France24, принадлежащий французскому государству. При этом Франция в последние годы утратила значительное влияние в Мали и Сахеле, откуда ее военные были вынуждены уйти. Эта параллель, по мнению критиков, ставит под сомнение нейтральность публикации, особенно на фоне недавних заявлений Парижа о намерении усилить свое присутствие в странах региона.

    При этом отмечается, что в публикации AP есть слова представителей управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, что «трудно определить, кто является виновником», поскольку в регионе действует множество вооруженных группировок, в том числе связанных с террористическими организациями. Но американское агентство лишь вскользь отмечает этот факт и затем приводит несколько мнений экспертов американских организаций, таких как ACLED, созданного во времена холодной войны American Enterprise Institute, а также UC Berkeley Human Rights Center.

    При этом мнений независимых специалистов в материале нет. «Кого уважаемые журналисты решили обойти стороной? Только навскидку: можно было опросить африканские исследовательские центры, малийских аналитиков, независимых экспертов по Сахелю. Но зачем это делать, когда можно позвонить старому знакомому в Беркли?» – отмечает российское издание. В расследовании AP также отсутствуют проверяемые доказательства: геолокационные данные, визуальные подтверждения, документы или свидетели, чьи личности установлены.

    Согласно публикации Associated Press, российское подразделение «Африканский корпус» якобы проводит в Мали тактику «выжженной земли». AP также возлагает на Москву прямую ответственность за происходящее в регионе и обвиняет власти России и Мали в том, что они якобы блокируют доступ независимых наблюдателей в зону конфликта.

    Комментарии (10)
    9 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Звонки из-за рубежа решили промаркировать для защиты от мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России подготовило второй пакет мер для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников, сообщил журналистам вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    По словам Григоренко, в новый пакет вошли около 20 инициатив, главная цель которых – борьба с киберпреступностью, передает ТАСС.

    «Правительство подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью», – заявил он.

    Среди предлагаемых нововведений – запрет на международные входящие звонки без специального согласия абонента. Кроме того, такие вызовы должны будут маркироваться.

    Одной из важных инициатив станет введение специальных детских сим-карт. Это позволит родителям ограничивать доступ детей к нежелательному контенту, при этом для активации ограничений не потребуется дополнительное заявление.

    В июне в МВД сообщили о резком росте кибермошенничества против детей.

    Ранее МВД предупредило о новых фишинговых атаках через Telegram-каналы. Также россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фото в сообщениях.

    Комментарии (7)
    9 декабря 2025, 22:22 • Новости дня
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия, Британия, Латвия – так выглядит тройка наиболее недружественных по отношению к России правительств в ноябре, согласно ежемесячному «Рейтингу недружественных правительств», составленному редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом враждебность государств коллективного Запада к Москве в сравнении с октябрем выросла, однако есть и позитивные тенденции: Вашингтон и Прага постепенно переосмысляют диалог с Москвой.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за ноябрь, страны ЕС и НАТО стали относиться к России более враждебно. На это указывают ряд действий европейских государств: среди них запрет на выдачу новых многоразовых виз для граждан РФ, подписание антироссийской резолюции в ООН и продолжение поддержки Украины.

    Первую строчку в рейтинге заняла Германия с показателем в 85 баллов. Ее позиция объясняется серией недружественных военно-политических действий: поставка комплексов Patriot Украине, увеличение финансовой поддержки Киева, а также участие в военных учениях НАТО Freezing Winds в Финском заливе.

    Лидер рейтинга в октябре, Британия, пустилась на второе место, набрав 80 очков. Тем не менее страна сохранила главенство в сфере санкционного давления на Россию. В ноябре Лондон ввел ограничения в отношении нескольких компаний РФ, а также активно призывал к передаче замороженных активов Украине.

    Тройку лидеров замыкает Латвия (75 баллов). Эта прибалтийская страна направила ВСУ 21 БТР, а также передавала деньги в пользу инициативы по закупке вооружений для Киева PURL. Четвертое место разделили Франция и Швеция. Оба государства в ноябре договорились с Украиной о поставках истребителей Rafale и Gripen.

    Пятыми в рейтинге оказались Литва, Финляндия и Эстония, набравшие по 65 очков. Все перечисленные страны в той или иной мере осуществляли финансовую поддержку ВСУ.

    США стали чуть более дружественными по отношению к России, и как результат потеряли два места в таблице: если в октябре они занимали четвертую строчку, то теперь с результатом в 60 баллов на шестом месте. Их «соседом» стала Испания.

    Больше всего государств расположились на седьмой позиции. Так, по 55 очков набрали Дания, Италия, Канада, Польша и Чехия. Ниже с показателем в 50 баллов идут Нидерланды, Португалия и Словения, отличившиеся в военном плане лишь участием в учениях НАТО. Тем не менее все эти страны выступили соавторами антироссийской резолюции в ООН.

    На девятом месте расположились Ирландия, Болгария и Бельгия (40 очков), все еще препятствующая другим членам ЕС использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Замыкают десятку четыре государства: Румыния, Норвегия, Греция и впервые попавшая в рейтинг Австралия. Все эти страны набрали по 35 баллов.

    Топ-10 главных недоброжелателей России в ноябре покинули Венгрия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия и Хорватия. Наименее же «недружественными» оказались Багамские Острова, Лихтенштейн, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и Тайвань, получившие лишь пять очков.

    Наиболее резкий рост индекса показали страны, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – в частности, Германия, Испания, Латвия и Швеция. Параллельно значительно выросло число правительств, чьи действия были расценены как демонстративно враждебные на дипломатическом уровне: максимальный балл в этой категории теперь присвоен сразу 15 правительствам, что значительно больше показателей октября.

    Комментарии (5)
    9 декабря 2025, 20:19 • Новости дня
    В ФРГ граждан России, Украины и Армении начали судить по обвинению в шпионаже

    DPA: Во Франкфурте-на-Майне начали судить трех мужчин за шпионаж в пользу РФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Германии стартовало судебное разбирательство по обвинению трех мужчин из России, Украины и Армении в работе на российскую спецслужбу и попытке сбора данных, пишут местные СМИ.

    В Германии начался судебный процесс против трех мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу России, передает ТАСС со ссылкой на издание DPA. Фигурантами дела стали граждане России, Украины и Армении. Рассмотрение дела проходит в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне.

    Федеральная прокуратура предъявила официальные обвинения 16 мая, указав, что, по их данным, в начале мая 2024 года гражданин Армении Вардгес И. получил задание от российской спецслужбы – вести наблюдение за человеком, участвовавшим в боевых действиях на стороне украинских вооружённых сил. Для выполнения задачи он, как считают следователи, привлек гражданина Украины Роберта А. и гражданина России Армана С.

    На 19 июня, по версии следствия, обвиняемые назначили встречу с этим человеком в одном из кафе Франкфурта-на-Майне с целью сборa дополнительной информации. Однако предполагаемая жертва вовремя сообщила об этом правоохранителям, и встреча в кафе так и не состоялась. После этого, в этот же день, всех троих задержали, с тех пор они находятся под стражей.

    Адвокат гражданина Армении в ходе заседания отверг выдвинутые обвинения, отметив, что версия следствия не отражает реальную картину событий и не учитывает возможные альтернативные версии произошедшего.

    Ранее прокуратура Польши объявила в международный розыск гражданина России Михаила Миргородского по подозрению в шпионаже.

    До этого французские спецслужбы в Париже задержали гражданку России – вице-президента ассоциации SOS Donbass, которую подозревают в шпионаже в пользу России и ей грозит до 15 лет тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник мэрии Варшавы Томаш Л. обвиняется в том, что на протяжении пяти лет якобы передавал копии официальных документов российской разведке.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 15:30 • Новости дня
    Касперская предложила ограничить использование ИИ в образовании

    @ Polozovsky

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская высказалась за введение запретов на применение искусственного интеллекта в ряде сфер.

    Во время выступления на открытой конференции ИСП РАН, глава правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила, что искусственный интеллект стал «монстром», призвав к существенному ограничению его внедрения во всех областях, способных нанести вред человеку, передает ТАСС. Она особо отметила опасность проникновения ИИ в образовательные процессы, где, по ее словам, дети используют генеративные технологии для написания сочинений, что приводит к утрате самостоятельного мышления.

    Касперская сообщила: «Самое страшное катастрофическое последствие – они отучиваются думать. Мы рискуем вырастить поколение вообще ничего не понимающих людей». Она подчеркнула, что учащиеся все чаще обращаются к ИИ даже по простейшим вопросам, теряя навыки запоминания.

    В связи с этим Касперская предложила запретить разработку образовательных материалов и автоматизацию обучения с помощью ИИ, а также ограничить автоматизацию в государственном управлении, включая запрет на автоматическое начисление штрафов и введение социальных рейтингов. Также она выступила против создания нормативно-правовых актов и законопроектов через ИИ и их проверки автоматизированными системами.

    В области правосудия Касперская призвала не использовать искусственный интеллект для генерации судебных решений и исков. В сфере искусства она отметила необходимость решить вопросы авторских прав, не допускать генерацию образов известных личностей и предотвращать мошенничество с дипфейками.

    Выступление завершилось призывом к широкой общественной дискуссии и введению запретов во всех сферах, где ИИ потенциально может нанести вред людям: «ИИ – это некая экзистенциально угрожающая технология, которая вообще угрожает жизни на Земле» – резюмировала Касперская.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Касперская объявила о создании рабочей подгруппы для поддержки экспорта российских технологий.

    Также в «Отечественном софте» рассказали о деградации иностранного программного обеспечения. На Западе опасаются окончательного ухода с российского рынка, чтобы не потерять влияние на россиян через интернет-технологии.

    А сама Касперская подчеркнула, что компания Google продолжает работать на рынке России как инструмент влияния, несмотря на начало спецоперации на Украине.


    Комментарии (12)
    10 декабря 2025, 08:55 • Новости дня
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС намерен принять новый закон с чрезвычайными полномочиями, чтобы избежать вето Венгрии на продление санкций против России, сообщает газета Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, страны Евросоюза стремятся как можно скорее принять закон, который позволит бессрочно заблокировать российские активы на общую сумму до 210 млрд евро, передает ТАСС.

    Источники издания сообщают, что экстренное принятие закона связано с опасениями, что Венгрия может наложить вето на продление антироссийских санкций.

    Речь идет о проекте, в рамках которого Еврокомиссия стремится закрепить чрезвычайные полномочия, чтобы обойти возможное национальное вето при решениях о продлении санкций против России. В существующей схеме блокировка активов требует единогласия всех 27 стран Евросоюза каждые полгода, что дает отдельным странам возможность препятствовать ее пролонгации.

    Еврокомиссия рассчитывает использовать доходы от замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на сумму примерно 90 млрд евро в ближайшие два года. FT отмечает, что введение бессрочной блокировки необходимо для реализации этой схемы, которая в конечном итоге призвана обеспечить долгосрочное финансирование Украины в 2026–2027 годах.

    Ранее Еврокомиссия официально объявила о планах экспроприации арестованных активов России под так называемую схему «репарационного кредита», также призвав страны Запада, не входящие в ЕС, присоединиться к этой инициативе. Опасения европейских чиновников усиливаются в связи с неопределенностью в отношении дальнейшей санкционной политики США и позицией Будапешта.

    Евросоюз обнаружил правовую лазейку, из-за которой российские активы могут остаться недоступными для Москвы на неопределенное время.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что сделка по размораживанию российских активов в Европе и их передаче на Украину может быть оформлена уже в ближайшие дни.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без равного распределения расходов и рисков между странами ЕС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала изъятие российских активов основным элементом защиты интересов Евросоюза.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия в случае конфискации будет добиваться возврата активов в виде репараций в натуральной форме.

    Комментарии (6)
    10 декабря 2025, 12:04 • Новости дня
    Рар объяснил призыв Маска расформировать Еврокомиссию

    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Илон Маск ратует за ликвидацию Евросоюза в рамках «войны», которую предпринимателю объявила евробюрократия. Также он поддерживает партию «Альтернатива для Германии», выступающую против Еврокомиссии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Маск заявил, что ЕК должна быть расформирована в пользу выборного органа.

    «Исторически сложилось, что с середины прошлого века существует два мнения о пути развития Европы. Германия и Франция ратуют за централизованное квази-государство Евросоюз (ЕС) со своей бюрократией, наднациональным парламентом и сильными полномочиями президента объединения», – говорит германский политолог Александр Рар.

    «Эту идею сейчас хочет претворить в жизнь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, потомственный политик послевоенного поколения немецких элит. Но очевидно, что она очень властолюбива и попросту «тянет одеяло на себя». Политик создает супербюрократию в Брюсселе, что называется, «под себя», стараясь ущемить власть стран-членов ЕС. Северные европейские страны ее поддерживают, южные – нет», – пояснил он.

    «Силы правого толка в Европе всегда хотели сохранить главенствующую власть национальных правительств. Такие страны, как Венгрия, ратуют за сильный Евросовет, но и за ограничение власти Еврокомиссии, в бюрократизации которой они видят главную проблему. «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает против Еврокомиссии, поддерживая укрепление роли национальных государств», – указал спикер.

    «Думаю, Трамп будет подыгрывать правым силам в Европе. Поэтому можно ожидать, что власть Еврокомиссии в трансатлантическом контексте начнет снижаться. Судя по всему, в дальнейшем мы увидим возвращение Европы к системе национальных правительств. Но ЕК и Европарламент будут яростно сопротивляться любой реформе, которая лишает их власти», – спрогнозировал аналитик.

    «Неслучайно с предложениями об упразднении ЕС выступает Маск, он напрямую поддерживает АдГ. А евробюрократия объявила ему войну. В частности, Брюссель пытается ограничить работу его платформы Х (ранее Twitter, заблокирован в России). Примечательно, что США, Китаю и России иметь дело напрямую с индивидуальными государствами более конструктивно, чем с забюрократизированной структурой Евросоюза», – резюмировал собеседник.

    Ранее основатель Space X и Tesla Илон Маск заявил, что Еврокомиссия должна быть расформирована в пользу выборного органа, а президента ЕС нужно избирать напрямую. «Существующая система – это власть бюрократии, а не демократии», – написал он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    За два дня до этого принадлежащая Маску X запретила ЕК размещать рекламу на своей платформе и удалила соответствующий аккаунт комиссии. «Вы вошли на свою неактивную страницу, чтобы воспользоваться уязвимостью нашего редактора. Вы опубликовали ссылку, которая вводит пользователей в заблуждение, для искусственного увеличения охвата», – обратился к Еврокомиссии Никита Бир, руководитель отдела продуктов соцсети.

    «Как вам, возможно, известно, X считает, что на нашей платформе у всех должно быть равное право голоса. Однако, похоже, вы уверены, что эти правила не должны применяться к вашему аккаунту», – осудил он поведение ЕК.

    В начале декабря ЕК оштрафовала компанию X на 120 млн евро якобы за несоблюдение Закона о цифровых услугах (DSA). «Нарушения включают обманчивый дизайн «синей галочки», недостаточную прозрачность хранилища рекламных объявлений и отказ в предоставлении специалистам доступа к ряду данных», – говорится в сообщении комиссии.

    В ответ Маск выступил за ликвидацию Евросоюза ради защиты интересов народов отдельных стран. Также он ретвитнул ответ другого пользователя X, сравнившего ЕС с фашистскими объединениями. Предприниматель добавил: «В значительной степени». Позднее пост был удален.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал предложение Маска о необходимости ликвидации ЕС. В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на слова американского бизнесмена, предложив ему отправиться на Марс.

    В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио и Федеральная комиссия по связи (FCC) обвинили европейский регулятор в нападках на американские компании и цензурировании их деятельности, добавив, что «времена цензуры американцев в интернете прошли», сообщает BBC.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику ЕК как в цифровой сфере, так и в целом, указав, что она «движется в очень плохом направлении». «Европа должна быть очень осторожна», – подчеркнул глава Белого дома. Он назвал ЕС «разлагающейся» группой стран, возглавляемой «слабыми» руководителями.

    Все это происходит на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между Вашингтоном и Брюсселем. Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности США содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    Европейские страны в документе представлены как приходящие в упадок державы, которые утратили самостоятельность в пользу руководства Евросоюза, а их правительства обвиняются в подавлении демократических процессов. ЕС «подрывает политическую свободу и суверенитет», сказано в тексте.

    Реагируя на эти тезисы, глава Евросовета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации Трампа в европейские дела, указав на угрозу суверенитету Европы. По его словам, новая нацстратегия США представляет собой попытку ослабить Евросоюз.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 19:09 • Новости дня
    Китайский автопроизводитель GAC сделал заявление о работе в России

    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайский производитель автомобилей GAC не собирается покидать российский рынок и будет развивать свое присутствие в стране, сообщили в пресс-службе компании.

    В официальном сообщении отмечается: «Компания GAC не планирует уходить с российского рынка и продолжает свою работу по расширению присутствия. Российский рынок имеет стратегическое значение для глобального развития бренда GAC. Долгосрочная стратегия остается неизменной», передает ТАСС.

    В компании подчеркнули, что все операционные процессы идут в штатном режиме. Представители GAC подтвердили выполнение всех текущих обязательств перед партнерами и клиентами.

    Ранее сообщалось, что японский концерн Toyota вновь начал продавать новые автомобили в России через московский автосалон, принадлежащий «СП Бизнес Кар».

    Комментарии (0)
