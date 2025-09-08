  • Новость часаВ Max появился официальный канал президента России
    Почему Россия для Индии оказалась важнее США
    Скачко объяснил слова Зеленского о «победе» Украины
    Ермак и Сырский на русском языке обсуждали взятку Грэму
    В США подсчитали число погибших американских наемников на Украине
    Путин предложил Госдуме денонсировать Европейскую конвенцию о пытках
    Трамп заявил о планах поговорить с Путиным
    Медведев заявил о подготовке Финляндии к войне с Россией
    Китай открыл «панда-облигации» для российских энергокомпаний
    Симоньян объявила о тяжелой болезни и предстоящей операции
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    13 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    11 комментариев
    8 сентября 2025, 11:48

    Лавров назвал Арктику и космос перспективными направлениями сотрудничества с США

    Лавров: Арктика, СПГ и космос могут стать основами сотрудничества России и США

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе выступления в МГИМО министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил области, где может развиваться взаимодействие с США, в том числе космос и Арктику.

    Россия и США обладают потенциалом для сотрудничества по ряду важнейших направлений, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая в МГИМО, передает ТАСС.

    По его словам, перспективными сферами могут стать Арктика, развитие производства сжиженного природного газа, в частности на Аляске, а также освоение космоса.

    Лавров отметил: «Интересные перспективы в том числе и в экономике, включая производство сжиженного природного газа, в том числе на Аляске и многое другое. В целом Арктика открывает большое поле для сотрудничества, космос, конечно же».

    Министр добавил, что ключевым принципом Москвы остается необходимость открытого обсуждения позиций и поиска точек соприкосновения, которые должны воплощаться в практические шаги. По мнению Лаврова, важно не допускать, чтобы разногласия между странами перерастали в конфронтацию, особенно в открытую.

    Ранее в МГИМО министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова к открытому и честному диалогу со всеми странами без барьеров и разделительных линий.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин подчеркнул, что для возобновления экономического сотрудничества между Россией и США необходимо принять политическое решение на высшем уровне.

    5 сентября 2025, 20:02
    Стало известно о тайной операции спецназа США в КНДР

    США провели в КНДР секретную миссию по указу Трампа в 2019 году

    Стало известно о тайной операции спецназа США в КНДР
    @ U.S. Military

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2019 году спецназ ВМС США высадился на побережье КНДР с целью установить оборудование для перехвата коммуникаций Ким Чен Ына.

    Секретная операция США на территории КНДР была проведена по распоряжению тогдашнего президента Дональда Трампа, сообщает газета New York Times. Администрация Трампа не уведомила об этом ключевых членов Конгресса, что могло стать нарушением закона.

    По данным газеты, целью операции было размещение оборудования для отслеживания коммуникаций северокорейского лидера Ким Чен Ына в период переговоров по ядерной программе. При высадке американского спецназа на побережье их заметила северокорейская лодка, после чего спецназовцы открыли огонь.

    «Из темноты появилась северокорейская лодка... Опасаясь, что их заметили, спецназовцы открыли огонь. Через несколько секунд все, кто находился на северокорейской лодке, были мертвы», – приводит издание детали операции.

    Предположительно, погибшими были гражданские, ловившие раков, поскольку на них не было военной формы и оружия. Операция так и не была официально признана обеими странами, а информация о ней не разглашалась до настоящего времени. В 2021 году администрация Джо Байдена проинформировала Конгресс о результатах расследования, но эти данные остаются секретными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Америка потеряла Россию и Индию, опубликовав совместное фото Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина. Кая Каллас отметила переговоры лидеров России, Китая и КНДР как вызов существующему мировому порядку.

    Комментарии (9)
    5 сентября 2025, 16:52
    Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти
    Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальные власти Индии заявили о намерении продолжить импорт российской нефти, несмотря на введенные США тарифы.

    Индия официально отвергла требование бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении закупок российской нефти, сообщает Bloomberg. Министр финансов Нирмала Ситхараман подчеркнула, что страна продолжит импорт этого ресурса, несмотря на введение Вашингтоном 50% тарифов на российскую нефть.

    В ходе выступления министр отметила: «Откуда мы покупаем нефть, особенно такой крупный товар, за который мы платим больше всего в импорте, мы должны решать, учитывая, что нам выгоднее всего. Мы, безусловно, будем покупать».

    По словам Ситхараман, Индия будет исходить из своих экономических интересов при выборе поставщиков энергоносителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва отметила позицию Индии, которая отказалась следовать требованиям США.

    Президент Дональд Трамп отклонил проект торгового соглашения с Индией из-за того, что Нью-Дели не стала сокращать закупку российской нефти. Трамп заявил, что Америка потеряла Россию и Индию, и сопроводил публикацию совместным фото Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина.

    Комментарии (17)
    5 сентября 2025, 11:38
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 14:56
    Эксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа

    Эксперт Юшков: Арктические технологии позволили России превзойти США в производстве СПГ

    Эксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские проекты СПГ эффективнее и рентабельнее американских за счет использования арктических технологий и расположения рядом с месторождениями, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин заявил о превосходстве России над США в методах добычи и сжижении природного газа.

    «В России действует несколько проектов по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Это и «Сахалин-2», и «Ямал СПГ», и «Арктик СПГ», – перечислил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    По его оценкам, они более эффективны по сравнению с американскими проектами по целому ряду причин. Первая – расположение. Российские заводы расположены непосредственно на самих месторождениях – в Арктике и на шельфе острова Сахалин в субарктических условиях, указал собеседник.

    «Проектная мощность, скажем, «Ямал СПГ» составляет 17,4 млн тонн в год, производит он 20-21 млн тонн сжиженного природного газа. Причем эти объемы – не предел. Если бы было больше газовозов ледового класса, вероятно, речь шла о еще больших цифрах», – рассуждает аналитик. Он отметил, что основные американские заводы находятся в Мексиканском заливе. Отсюда вытекает и вторая причина превосходства России над США в СПГ – это климат.

    «Одно дело сжижать газ там, где среднегодовая температура воздуха колеблется в районе плюс 20 градусов. А другое – в Арктике. Сжижение – это охлаждение до минус 162 градусов. Поэтому чем ниже температура окружающей среды, тем более эффективнее производство: в частности, меньше затрат на энергию. Ниже, кстати, и себестоимость», – детализировал Юшков.

    «Россия зарегистрировала свои технологии для среднетоннажного и даже крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, например, «Арктический каскад модифицированный». Но теперь нам предстоит научиться самим производить все оборудование для подобного СПГ-завода. Я бы назвал это задачей стратегической важности», – резюмировал аналитик.

    В пятницу российский лидер Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, что Россия имеет более эффективные, чем США, технологии добычи и сжижения газа.

    По словам главы государства, российская компания «Новатэк» достигла технологий, которых «в мире не существует». «Это высокотехнологичная сфера», – подчеркнул Путин. Он также предложил использовать эти компетенции для освоения месторождений на Аляске, сообщает РИА «Новости».

    «У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске», – отметил он. «На уровне участников экономической деятельности компании готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит, мы тоже готовы. Но если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению», – пояснил президент. Кроме того, в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть много тех, кто заинтересован в возобновлении сотрудничества с Россией, добавил он.

    Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия намерена наращивать сотрудничество с Китаем по экспорту СПГ, что позволит ускорить газификацию российских регионов. Общий потенциал газопроводной инфраструктуры между двумя странами в перспективе составит 100 млрд кубометров.

    Кроме того, Москва и Пекин подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай и транзитного газопровода через Монголию «Союз-Восток». Газета ВЗГЛЯД объясняла обоюдную важность этого проекта.

    Комментарии (11)
    6 сентября 2025, 09:58
    Россия поставила рекордный объем сои в США

    США закупили рекордный объем сои у России в июле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объем импорта российских соевых бобов в США в июле достиг рекордных 16,8 млн долларов, втрое превысив показатели мая этого года, следует из анализа данных американской статслужбы.

    В июле США приобрели у России соевых бобов на 16,8 млн долларов, передает РИА «Новости». Это стало абсолютным максимумом за всю историю двусторонней торговли. В мае текущего года Штаты возобновили закупки соевых бобов в России после перерыва почти на полтора года. Всего США в июле импортировали соевых бобов на 61,3 млн долларов. Главными экспортерами стали Аргентина (20,2 млн долларов), Канада (20,1 млн долларов), Россия (16,8 млн долларов), Украина (3,1 млн долларов) и Уругвай (819 тыс. долларов). Сами США также являются крупным поставщиком сои – в июле страна экспортировала бобов на 761,3 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США впервые с 1992 года были закуплены у России куриные яйца. Россельхознадзор опроверг факт поставок яиц в США. В США выросла доля голодающих взрослых.

    Комментарии (11)
    8 сентября 2025, 02:55
    Трамп заявил о планах поговорить с Путиным

    Трамп: В течение ближайших дней состоится разговор с Путиным

    Трамп заявил о планах поговорить с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что в течение следующих нескольких дней планирует поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

    Отвечая на вопрос, планирует ли он разговор с российским лидером, Трамп сказал: «Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней», – передает РИА «Новости».

    Американский лидер выразил неудовлетворенность происходящим вокруг конфликта на Украине. Он заявил, что «не в восторге от того, что там происходит». При этом он выразил уверенность в том, что конфликт будет урегулирован, передает ТАСС.

    Также Трамп сообщил о запланированных визитах ряда европейских лидеров в Соединенные Штаты в понедельник и вторник «по отдельности». По его словам, визиты состоятся для обсуждения возможных путей мирного урегулирования. «У нас идут крайне интересные обсуждения», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности рассмотреть новый этап санкций против России, но не раскрыл детали или сроки. Белый дом сообщил о планах обсудить новые санкции против России в ближайшие дни. Большинство жителей США выразили сомнения в эффективности подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (4)
    7 сентября 2025, 18:51
    Белый дом сообщил об обсуждении новых санкций против России в ближайшие дни

    Tекст: Ольга Иванова

    В администрации президента США Дональда Трампа в ближайшее время планируют рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений в отношении России, решение примет лично президент.

    Чиновники администрации США в ближайшие дни намерены обсудить возможность введения новых санкций против России, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в эфире телеканала CBS.

    Он заявил: «Я уверен, что сегодня и завтра будут много обсуждать масштабы санкций и сроки введения санкций», уточнив, что речь идет о возможных новых рестрикциях для России. Хассет подчеркнул, что окончательное решение по введению санкций примет президент США Дональд Трамп.

    Также Хассет отметил, что Национальный экономический совет при Белом доме занимается вопросами обеспечения соблюдения уже действующих санкций, в том числе в отношении России и ее торговых партнеров.

    Агентство Reuters писало, что Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения.

    Ранее Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине.


    Комментарии (4)
    5 сентября 2025, 18:15
    Эксперт: Путин пресек любые дискуссии о западных войсках на Украине

    Политолог Козюлин: Россия не позволит навязывать чрезмерные условия урегулирования конфликта на Украине

    Эксперт: Путин пресек любые дискуссии о западных войсках на Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия всегда демонстрирует последовательную и твердую позицию по ключевым международным вопросам. С начала СВО Москва неоднократно заявляла о недопустимости присутствия западного контингента на Украине. Как отметил политолог Вадим Козюлин, повторные предупреждения призваны охладить «горячие головы» в странах ЕС. Ранее Владимир Путин обозначил, что иностранный военный контингент на Украине является законной целью для Вооруженных сил России.

    «Владимир Путин занимает четко выверенную и, что самое главное, неизменную позицию: любой иностранный гражданин, участвующий в конфликте на стороне ВСУ, становится законной целью для российской армии. То же самое касается и контингентов. Этот тезис повторялся неоднократно еще с первого года спецоперации», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    Таким образом, президент пресекает любые дискуссии относительно присутствия западного контингента на Украине. «И это особенно важно сейчас, когда европейские страны в лице «коалиции желающих» все чаще заявляют о готовности к столь резкому шагу. Всем «горячим головам» необходимо понять: избыточные условия в данной ситуации неуместны», – добавляет он.

    По его словам, логика завершения боевых действий будет определяться реалиями на земле, которые развиваются в пользу России. Соответственно, и достижение конечных договоренностей должно основываться на этой реальности. «Если же европейцы или любые другие стороны вновь попытаются оспорить либо проигнорировать законные интересы России, мы продолжим обеспечивать безопасность государства силовыми методами», – поясняет собеседник.

    «Но, несмотря на всю сложность нынешних геополитических реалий, Москва не отказывается от перспектив сотрудничества даже с западными государствами. Мы готовы работать со всеми заинтересованными сторонами. Напомню, что за нашей страной прочно закрепилась репутация надежного делового партнера», – уточняет собеседник.

    Именно поэтому западный бизнес стремится возобновить работу с Россией, потому что деловая позиция Москвы остается надежной и стабильной. «Эта верность национальным интересам обеспечивает предсказуемость сотрудничества с нами. Важно помнить: конфликт рано или поздно завершится, а восстанавливать разрушенные связи можно начинать уже сейчас», – заключил Козюлин.

    Раннее Владимир Путин заявил, что иностранные войска, которые могут прибыть на Украину, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркнул, что если сторонам удастся достичь долгосрочного мира, то смысла в пребывании западных военных в республике попросту не будет. Таким образом, ключевое значение имеют именно итоговые договоренности.

    В то же время, несмотря на сложную международную обстановку, целый ряд американских компаний выразили заинтересованность в восстановлении или начале сотрудничества с Россией. По словам Путина, в настоящий момент поступает немало предложений по совместной работе с фирмами США, в особенности на Аляске.

    Он также напомнил, что многие европейские компании ушли с отечественного рынка по политическим причинам. Процесс выхода из России для них сопровождался огромными убытками. На этом фоне глава государства подчеркнул, что российская экономика демонстрирует устойчивость и привлекательность для иностранных инвесторов.

    Поэтому Москва сохраняет открытость для сотрудничества со всеми государствами. «Современный мир очень взаимосвязан, исходя из технологического развития. И замкнуться в какой-то «национальной скорлупе» очень сложно и вредно, потому что это будет вести к понижению конкурентоспособности», – уточнил Путин.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 06:47
    Зеленский посетовал, что на встрече Путина и Трампа «не было Украины»

    Зеленский: Трамп на Аляске дал Путину то, что тот хотел

    Зеленский посетовал, что на встрече Путина и Трампа «не было Украины»
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC выразил сожаления, что на саммит России и США на Аляске не позвали Украину.

    «Жаль, что Украины там не было», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Как заявил Зеленский, по его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «дал» президенту России Владимиру Путину «то, что тот хотел».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели в августе переговоры на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва и Вашингтон ведут диалог по вопросам, связанным со спецоперацией на Украине.

    Комментарии (4)
    7 сентября 2025, 19:47
    Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть новый этап санкций против России, однако не стал уточнять детали или сроки возможных мер.

    Трамп выразил свою готовность к новому этапу санкций против России, передает ТАСС. В ходе общения с журналистами в Белом доме ему задали вопрос, готов ли он к «второму этапу санкций против России».

    Трамп ответил кратко: «Да, я готов». После этого американский президент не стал давать разъяснений относительно сроков или возможных деталей введения дополнительных санкций.

    Журналисты не получили от главы Белого дома дополнительных комментариев по данному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации президента США Дональда Трампа планируют рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений в отношении России. Решение по этому вопросу примет лично президент США.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 12:27
    Песков высказался о цинизме Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп циничен в хорошем смысле этого слова, он воспринимает ситуацию с точки зрения бизнеса, потому с ним проще договариваться, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Позиция Трампа отличается от позиции стран ЕС, американский лидер гораздо более конструктивен, сказал Песков в интервью «Аргументам и Фактам».

    «Он, в хорошем смысле этого слова, достаточно циничен. В плане того, что зачем воевать, если можно торговать. И исходя из этих интересов Америки, он делает все, чтобы прекратить войны», – пояснил представитель Кремля.

    В этом плане интересы главы американской администрации совпадают с интересами России, поскольку российская сторона пытается достичь своих целей предпочтительно мирными средствами.

    Однако пока это невозможно, Россия продолжит добиваться целей с помощью спецоперации.

    Также представитель Кремля отмечал, что новую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут организовать быстро, как это было с переговорами на Аляске.

    Ранее президент России указывал, что у него существует договоренность с Трампом созваниваться в случае необходимости телефонных переговоров.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 18:17
    Посольство сообщило о контактах с шерифом Невады после гибели россиянина

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские дипломаты работают с властями Невады и семьей погибшего на фестивале Burning Man Вадима Круглова, ожидая официальное заключение о причинах смерти.

    Посольство России в США установило тесное взаимодействие с полицией штата Невада, расследующей обстоятельства гибели российского гражданина Вадима Круглова, передает ТАСС.

    Как сообщили в дипломатическом представительстве, сотрудники внимательно следят за ходом расследования, контактируя с офисом шерифа округа Першинг, который ведет соответствующее расследование.

    В дипмиссии сообщили: «Посольство внимательно следит за ситуацией вокруг гибели россиянина Вадима Игоревича Круглова на фестивале Burning Man в штате Невада 30 августа. Установили плотный контакт с офисом шерифа округа Першинг, который занимается расследованием обстоятельств произошедшего. По результатам экспертизы ожидаем получить от американских правоохранителей официальное заключение с указанием причин смерти».

    Также представители посольства взаимодействуют с родственниками погибшего, находящимися в США, которые занимаются сбором средств для транспортировки праха Вадима Круглова на родину. В дипмиссии уточнили, что отец дал согласие на кремацию тела, а сотрудники оказывают помощь в оформлении необходимых документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы фестиваля Burning Man пообещали сделать пожертвование в программу «Секретный свидетель» для поддержки борьбы с преступлениями. На фестивале Burning Man в Неваде погиб уроженец Омска Вадим Круглов.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 15:07
    СМИ сообщили о планах США обойти экспортный контроль БПЛА

    Reuters: США решили продать СА беспилотники под видом самолетов чтобы обойти контроль

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти рассматривают возможность обойти ограничения РКРТ для экспорта беспилотников MQ-9 в Эр-Рияд, изменив их классификацию.

    США могут обойти механизм экспортного контроля за ракетными технологиями (РКРТ) при экспорте беспилотных летательных аппаратов в Саудовскую Аравию, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Ожидается, что администрация Дональда Трампа классифицирует беспилотники MQ-9 как самолеты, а не ракеты, что позволит упростить их продажу. Такое решение даст возможность США поставить более 100 беспилотников Саудовской Аравии, а также откроет путь для продаж компаниям General Atomics, Kratos и Anduril на внешних рынках.

    Кроме Эр-Рияда, интерес к этим беспилотникам проявляют ОАЭ и несколько стран Восточной Европы.

    Некий американский чиновник заявил: «Это будет только первой частью масштабного пересмотра американских военных продаж».

    Сейчас США уступают главные позиции на рынке БПЛА Израилю и Китаю, которые не ограничены правилами РКРТ. Новые нормы дадут США шанс стать ведущим поставщиком беспилотников.

    Окончательное решение по изменению правил ожидается в конце года, сейчас администрация США прорабатывает детали сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Orqa из Хорватии подписала экспортные соглашения на поставку полностью отечественных FPV-дронов с Францией, Индией, Саудовской Аравией и США.

    ВВС США протестировали новый боевой беспилотник YFQ-42A, предназначенный для совместных операций с истребителями по программе CCA.

    Владимир Зеленский рассказал о предложенной США программе по совместному производству дронов с Украиной, предполагающей выпуск 10 млн аппаратов в год.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 12:14
    Песков: Новые переговоры Путина и Трампа могут организовать быстро

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть организована быстро, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Конечно, возможен», – сказал Песков в интервью «Аргументам и Фактам» в ответ на вопрос о возможности второго раунда переговоров политиков.

    По его словам, если лидеры посчитают необходимым, то встречу можно организовать очень быстро, как организовали встречу на Аляске.

    «Рабочие контакты ведутся постоянно», – заключил он.

    Ранее сам Путин пояснял, что у него существует договоренность с Трампом созваниваться в случае необходимости телефонных переговоров.

    Трамп же говорил, что в ближайшем будущем обязательно созвонится с президентом России.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 05:07
    Песков заявил о тарифных войнах США против Бразилии

    Песков: Бразилия столкнулась с тарифными войнами со стороны США

    Tекст: Антон Антонов

    Бразилия, председательствующая в БРИКС, столкнулась с тарифными войнами со стороны США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме.

    «Бразильцы столкнулись, скажем так, с тарифными войнами со стороны Соединенных Штатов», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Он назвал действия США по «экономическому давлению» на Бразилию «очень жесткими». Бразилия использует все возможные механизмы, в том числе БРИКС, для обмена мнениями по поводу тарифных войн США и выработки единых подходов, сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что программа президента России Владимира Путина расписана на всю предстоящую неделю. В планах – участие в онлайн-саммите БРИКС, который пройдет 8 сентября. Страны БРИКС готовят видеоконференцию для обсуждения мер против американских пошлин.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 14:29
    США решили отключить спутники мониторинга климата ради экономии

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти готовы вывести из строя два полностью исправных спутника, чтобы сократить государственные расходы на климатические исследования.

    Планы отключения спутников миссии Orbiting Carbon Observatory обсуждаются администрацией США, сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию The New York Times.

    На создание этих спутников было потрачено более восьмисот млн долларов, а их техническое состояние признано идеальным, при этом оставшийся ресурс оценивается более чем в десять лет эксплуатации.

    Бывший руководитель запуска программы Дэвид Крисп заявил: «Это все равно что купить автомобиль и врезаться на нем в дерево через несколько лет, чтобы сэкономить на баке бензина». По мнению специалиста, основные затраты связаны именно с созданием спутников, а последующее обслуживание обходится значительно дешевле.

    В публикации уточняется, что администрация президента США Дональда Трампа в мае предложила снизить бюджет NASA на двенадцать млрд долларов в 2026 году, а также вдвое сократить финансирование программ по изучению Земли и климата. Аналогичные меры планируются и в других научных агентствах.

    Согласно данным издания, миссия Orbiting Carbon Observatory обеспечивает наиболее точные в мире глобальные замеры уровня углекислого газа. Информация, получаемая со спутников, используется в отчетах по климату в США и ООН и помогает странам вырабатывать меры по снижению выбросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская программа «Золотой (Железный) купол для Америки» предусматривает укрепление арсенала для проведения боевых операций в космосе. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке заявил, что уровень безработицы остается низким, а инфляция немного выше нормы. Министерство обороны США уменьшило вдвое планируемое количество истребителей F-35 для закупки у Lockheed Martin.

    Комментарии (0)
    В деле об убийстве генерала Кириллова появился новый обвиняемый
    Китай обвинил США в ментальной колонизации мира
    Япония погрузилась в кризис после отставки премьер-министра Исибы
    Представитель Абрамовича опроверг уголовные дела против бизнесмена на Джерси
    ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М
    ФСБ задержала азербайджанца за подготовку терактов
    Житель Хабаровска получил 15 лет за осквернение могил участников СВО

    Почему Россия для Индии оказалась важнее США

    Похоже, президент США Дональд Трамп просчитался в расчете на то, что введение пошлин заставит Индию отказаться от закупок российской нефти. А ведь расчет был с бухгалтерской точки зрения верным: ущерб от пошлин несравнимо выше, чем прибыль от закупок российского топлива. Почему же в таком случае торговля с Россией оказалась для Индии важнее торговли с США? Подробности

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

