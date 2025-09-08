В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Лавров назвал Арктику и космос перспективными направлениями сотрудничества с США
В ходе выступления в МГИМО министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил области, где может развиваться взаимодействие с США, в том числе космос и Арктику.
Россия и США обладают потенциалом для сотрудничества по ряду важнейших направлений, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая в МГИМО, передает ТАСС.
По его словам, перспективными сферами могут стать Арктика, развитие производства сжиженного природного газа, в частности на Аляске, а также освоение космоса.
Лавров отметил: «Интересные перспективы в том числе и в экономике, включая производство сжиженного природного газа, в том числе на Аляске и многое другое. В целом Арктика открывает большое поле для сотрудничества, космос, конечно же».
Министр добавил, что ключевым принципом Москвы остается необходимость открытого обсуждения позиций и поиска точек соприкосновения, которые должны воплощаться в практические шаги. По мнению Лаврова, важно не допускать, чтобы разногласия между странами перерастали в конфронтацию, особенно в открытую.
Ранее в МГИМО министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова к открытому и честному диалогу со всеми странами без барьеров и разделительных линий.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин подчеркнул, что для возобновления экономического сотрудничества между Россией и США необходимо принять политическое решение на высшем уровне.