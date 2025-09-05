Путин заявил о необходимости политического решения для экономического сотрудничества с США

Путин: Нужно политическое решение для возобновления экономической работы России и США

Tекст: Мария Иванова

Россия и США могли бы возобновить экономическое сотрудничество, если будет принято соответствующее политическое решение, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

По словам Путина, компании обеих стран готовы к сотрудничеству, и Россия также проявляет такую готовность. Президент подчеркнул: «На уровне участников экономической деятельности компании готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит, мы тоже готовы. Но если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению».

Путин также отметил, что Россия и США способны вместе работать в Арктике. «И в Арктике можем (Россия и США) совместно работать», – сказал он во время обсуждения возможностей взаимодействия на севере.

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году его главной темой стало развитие Дальнего Востока под девизом «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее на форуме Владимир Путин заявил, что ряд американских компаний выразили интерес к восстановлению или началу сотрудничества с Россией.

Путин также , что европейские компании также хотят вернуться на российский рынок.

Путин подчеркнул, что Россия сохраняет открытость для сотрудничества со всеми странами и не намерена изолироваться.

Российский лидер также заявил, что двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг.