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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют крупные и хорошо вооруженные подразделения внутри нацгвардии Украины, которые являются частными армиями и могут не подчиняться командованию ВСУ.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Никто в Европе не должен знать, что Украина – террористическое государство

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

    23 комментария
    4 июня 2025, 11:50 • Новости дня

    Онищенко призвал отказаться от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки

    Онищенко призвал отказаться от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки
    @ AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В Турции в начале летнего сезона отмечены случаи заболевания вирусом Коксаки, который особенно опасен для детей до десяти лет, сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

    Вирус Коксаки распространился в Турции, где им преимущественно заболевают дети, передает ТАСС.

    Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в эту страну. Он подчеркнул: «Я буду следовать своей традиции, отговаривая наших граждан от поездки в Турцию. Скажу, что несмотря на то, что только начинается период отдыха, в Турции наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки».

    Эксперт отметил, что вирус передается через воду, пищу и грязные руки, а чаще всего им заражаются дети до десяти лет. По словам Онищенко, Коксаки опасен возможными осложнениями, включая асептический менингит, а также нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, сердца, печени и поджелудочной железы.

    Ранее в телеграм-каналах начали появляться сообщения о случаях заражения вирусом Коксаки среди россиян, отдыхающих в Турции. Пока официальных данных о масштабах заболеваемости не приводится, однако медики советуют внимательно относиться к эпидемиологической обстановке и тщательно соблюдать гигиену при планировании поездок.

    В начале июня сообщалось, что на территории России сохраняется стабильная и контролируемая эпидемиологическая обстановка по вирусу Коксаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Краснодарском крае в конце прошлого года были зарегистрированы случаи заражения вирусом Коксаки, однако вспышки заболеваемости не отмечалось.

    Ранее Геннадий Онищенко предупредил о риске появления тигровых комаров в России.

    2 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
    Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, уточнив, что документ был представлен на украинском и английском языках.

    «Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», – сказал Мединский RT.

    Он уточнил, что ранее в западной прессе основные постулаты украинского меморандума уже были представлены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый этап переговоров российской и украинской сторон планируется провести 2 июня, он должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле.

    В воскресенье в Стамбуле приземлился самолет, доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной. Все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной, как говорил ранее Мединский, будут даны в понедельник.

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    1 июня 2025, 15:40 • Новости дня
    Российская делегация направилась на переговоры в Стамбул
    Российская делегация направилась на переговоры в Стамбул

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Делегация Российской Федерации вылетела на переговоры с украинской стороной в Турцию днем в воскресенье, сообщают новостные агентства.

    Делегация России направилась в Стамбул, передает RT.

    Напомним, киевский режим подготовил меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

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    3 июня 2025, 16:55 • Видео
    Новый президент Польши даст жару

    Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    Коментарии (0)
    2 июня 2025, 11:23 • Новости дня
    Названо время начала переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле

    Российская делегация подтвердила старт переговоров с Украиной в 13.00

    Названо время начала переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле запланированы на 13.00 по московскому времени, сообщили представители российской стороны.

    Российская делегация подтвердила, что переговоры с Украиной в Стамбуле начнутся в 13.00 по местному времени, передает ТАСС. Представитель делегации заявил: «Подтверждаем, начало в 13:00». Это время совпадает с московским временем.

    Кроме того, по информации агентства, помощник президента России Владимир Мединский планирует провести отдельные контакты на полях переговоров. Подробности о содержании этих контактов или о повестке переговоров пока не раскрываются.

    Напомним, в Стамбуле российская делегация во главе с Владимиром Мединским отправилась из гостиницы к месту предстоящих переговоров, которые пройдут во дворце Чираган.

    Помощник президента России Владимир Мединский накануне прибыл в Стамбул для нового раунда переговоров с украинской стороной. Украинская делегация в понедельник утром также прибыла в Стамбул для участия в этих переговорах.

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    2 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием в Стамбуле

    Делегации России и Украины начали переговоры в Стамбуле без рукопожатия

    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Перед стартом второго раунда переговоров в Стамбуле представители России и Украины воздержались от рукопожатия, подчеркнув напряженность между сторонами.

    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием перед началом второго раунда переговоров в Стамбуле, передает ТАСС. Информацию об этом агентству подтвердил источник, близкий к переговорам.

    «Обмена рукопожатием не было», – заявил собеседник агентства. Других подробностей о ходе встречи источник не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Стамбуле начался второй раунд переговоров России и Украины. Делегации рассадили по разные стороны П-образного стола, а между ними разместились турецкие представители. Министр иностранных дел Турции Фидан заявил о надежде на успех встречи России и Украины.

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    2 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Начался второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
    Начался второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Стамбуле началась встреча делегаций России и Украины для обсуждения возможного урегулирования конфликта и поиска компромиссных решений.

    В Стамбуле началась встреча делегаций России и Украины для обсуждения возможного урегулирования конфликта и поиска компромиссных решений. Диалог начался с опозданием – более чем на полтора часа позже запланированного срока.

    Источник ТАСС сообщил: «Российско-украинские переговоры стартовали в Стамбуле».

    Часть украинской делегации прибыла на переговоры в военной форме.

    Украинская делегация перед началом встречи провела консультации с представителями европейских стран.

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    1 июня 2025, 21:58 • Новости дня
    Мединский пообещал раскрыть детали проекта меморандума в понедельник

    Tекст: Ольга Иванова

    Все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной будут даны в понедельник, заявил помощник президента России Владимир Мединский сразу после прилета в Стамбул перед началом нового раунда переговоров с Украиной.

    Мединский, отвечая на вопросы журналистов о российском проекте меморандума, сообщил, что детали будут расскрыты в понедельник, передает РИА «Новости».

    Также он уточнил, что видел сообщения о предложениях украинской стороны и знает о них: «Все видел, все знаем. Все завтра».

    Российскую делегацию в Стамбуле возглавляет Мединский, в ее состав вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    Ранее источник в турецком МИД сообщил, что новый этап переговоров российской и украинской сторон планируется провести 2 июня, он должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле.

    Сообщалось, что в Стамбуле приземлился самолет, предположительно доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной.

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    2 июня 2025, 09:48 • Новости дня
    Стало известно о планах главы МИД Турции участвовать в переговорах России и Украины в Стамбуле

    Фидан запланировал подключиться к переговорам России и Украины во дворце Чираган

    Стало известно о планах главы МИД Турции участвовать в переговорах России и Украины в Стамбуле

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует лично принять участие в переговорах между делегациями России и Украины, которые пройдут в стамбульском дворце Чираган, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан намерен принять участие в переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что встреча делегаций состоится в понедельник во дворце Чираган в 13.00 по московскому времени. Источник агентства уточнил, что Фидан «планирует подключиться» к переговорному процессу.

    Российскую делегацию в Стамбуле возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    Сергей Лавров ранее отмечал, что Россия готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию ситуации во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Постпред России при ООН Василий Небензя добавил, что Москва предлагает обменяться меморандумами, отражающими подходы обеих сторон к переговорам.

    Президент России Владимир Путин еще 15 мая предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий именно в Стамбуле. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, основной целью диалога является устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В первой встрече в Стамбуле российская делегация также участвовала, но тогда контактов с украинской стороной не было, а полноценные переговоры прошли лишь на следующий день и длились почти два часа.

    Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев согласовали необходимость представить свои варианты будущего прекращения огня, и подчеркнул готовность России продолжать переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне помощник президента России Владимир Мединский прибыл в Стамбул для очередного раунда переговоров с украинской стороной.

    Украинская делегация утром в понедельник прибыла в Стамбул для участия в переговорах.

    Журналисты уже собрались у дворца Чираган в ожидании встречи.


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    1 июня 2025, 18:36 • Новости дня
    Меры безопасности у места переговоров в Стамбуле не усилили

    Tекст: Ольга Иванова

    У дворца Чираган в Стамбуле, где запланирован второй раунд переговоров России и Украины, не зафиксировали усиления охраны.

    Меры безопасности у места проведения второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле не были усилены, сообщает корреспондент РИА «Новости». У дворца Чираган, где располагается отель сети Kempinski, отсутствует вооруженная охрана, гости свободно гуляют по территории и делают фотографии.

    Особняк регулярно используется для официальных мероприятий, его история восходит к 1876 году, когда здание было построено как летняя резиденция султанов. Сейчас он функционирует как роскошный отель.

    В музейную часть дворца в данный момент посетителей не пускают, охранники допускают осмотр только по особому разрешению, однако сейчас вход закрыт даже для обладателей пресс-карт.

    Ранее источник в турецком МИД сообщил, что новый этап переговоров российской и украинской сторон планируется провести 2 июня, он должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле.

    Сообщалось, что делегация России вылетела на переговоры с украинской стороной в Турцию.

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    2 июня 2025, 10:35 • Новости дня
    Анонсировано выступление Фидана на открытии переговоров России и Украины в Стамбуле

    Tекст: Мария Иванова

    Перед началом переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступит с приветственной речью во дворце Чираган, сообщил канал Haber Global.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступит на открытии переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, сообщает ТАСС.

    Встреча состоится во дворце Чираган, начало запланировано на 13.00 по московскому времени. Прямая речь главы МИД Турции будет транслироваться в эфире, как и на предыдущем раунде переговоров, который прошел 16 мая.

    По данным канала Haber Global, Фидана будет сопровождать делегация сотрудников турецкого внешнеполитического ведомства. Турецкая делегация планирует оставаться на площадке переговоров на протяжении всей встречи. Также ожидается участие других высокопоставленных чиновников Турции.

    Источник в турецком МИД уточнил, что во встрече примет участие глава Национальной разведорганизации Турции (MIT) Ибрагим Калын. Он добавил, что Хакан Фидан будет выполнять роль модератора переговоров между российской и украинской делегациями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан планирует принять личное участие в переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле.

    Помощник президента России Владимир Мединский накануне прибыл в Стамбул для нового раунда переговоров с украинской стороной. Украинская делегация в понедельник утром также прибыла в Стамбул для участия в этих переговорах.

    Журналисты собрались у дворца Чираган в ожидании начала встречи между российской и украинской делегациями.

    Коментарии (0)
    2 июня 2025, 17:38 • Новости дня
    Украинская делегация в Стамбуле назвала сроки изучения российского меморандума

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская делегация в ближайшую неделю даст реакцию на меморандум, представленный Россией на переговорах в Стамбуле.

    Украина собирается внимательно ознакомиться с российским меморандумом по урегулированию, передает ТАСС. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил на пресс-конференции, что Киев оценит документ и обязательно поделится своей официальной реакцией.

    «Что касается российского документа, то мы должны с ним познакомиться, оценить. Будьте уверены, мы поделимся нашей реакцией на этот документ», – отметил он.

    Министр обороны и глава украинской делегации Рустем Умеров уточнил, что на ознакомление с документом у украинской стороны отведена неделя. Дальнейшие комментарии делегация даст после завершения анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны.

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    2 июня 2025, 12:15 • Новости дня
    Часть российской делегации вернулась в отель Стамбула

    Tекст: Ольга Иванова

    Несколько членов российской переговорной группы заселились обратно в отель Стамбула в преддверии второго раунда российско-украинских переговоров, который планируется сегодня.

    Часть российской делегации вернулась в гостиницу в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Стамбуле российская делегация во главе с Владимиром Мединским отправилась из гостиницы к месту предстоящих переговоров, которые пройдут во дворце Чираган.

    Помощник президента России Владимир Мединский накануне прибыл в Стамбул для нового раунда переговоров с украинской стороной. Украинская делегация в понедельник утром также прибыла в Стамбул для участия в этих переговорах.

    Коментарии (0)
    4 июня 2025, 06:30 • Новости дня
    В МИД заявили об отсутствии планов переносить переговоры с Киевом из Стамбула
    В МИД заявили об отсутствии планов переносить переговоры с Киевом из Стамбула
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

    Отвечая на вопрос о том, могут ли переговоры перенести в Ватикан, Грушко отметил, что глава МИД России Сергей Лавров «совершенно четко выразил нашу точку зрения». Грушко подчеркнул, что Стамбул является «площадкой, где уже накоплен определенный опыт общения», передает ТАСС.

    По его словам, «вопрос не в площадках, вопрос в существе». «Поэтому сейчас вообще вопрос о выборе какой-то новой площадки в практической плоскости не стоит», – заявил Грушко, добавив, что «об этом и думать не стоит».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Россия в Стамбуле передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении долгосрочного мира. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Запад в навязывании площадок для переговоров Москвы и Киева. Лавров усомнился в уместности Ватикана как места для будущих переговоров Москвы и Киева.

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    3 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Фидан сообщил о новом раунде переговоров России и Украины

    Турция заявила о прогрессе и ожидании следующей встречи России и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Анкара заявила о достигнутом прогрессе на второй встрече российских и украинских делегаций, которая прошла второго июня в Стамбуле.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что на встрече, прошедшей второго июня в Стамбуле, стороны смогли достичь прогресса в реализации ранее принятых решений.

    «На мой взгляд, на встрече, состоявшейся 2 июня, был достигнут прогресс в плане реализации решений, принятых в предыдущем раунде переговоров. Поэтому ожидаем, что следующая встреча состоится», – сказал Фидан в эфире телеканала TRT Haber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. В ходе встречи в Стамбуле представители России и Украины вели дискуссию на русском языке. В Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

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    2 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Источник: Продолжения переговоров России и Украины сегодня не будет

    Источник сообщил об отсутствии продолжения переговоров в Стамбуле

    Tекст: Денис Тельманов

    Российско-украинские переговоры в Стамбуле не возобновятся в течение сегодняшнего дня, обе делегации планируют вернуться в свои столицы.

    Как передает ТАСС, продолжения переговоров между российской и украинской делегациями сегодня не ожидается. Участники сторон до вечера покинут Стамбул, сообщает источник агентства. На вопрос о возможном продолжении встречи источник прямо ответил: «Нет, делегации улетят в столицы». Других деталей о возможных новых датах переговоров не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле запланированы на 13:00 по московскому времени. Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, но дата обсуждений пока не уточняется.

    Обсуждение возможной личной встречи между президентами Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после достижения конкретных договоренностей на переговорах.

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    1 июня 2025, 21:12 • Новости дня
    Мединский прибыл в Стамбул для переговоров с украинской делегацией

    Tекст: Ольга Иванова

    Во главе российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский прибыл в Стамбул для очередного раунда переговоров с украинской стороной, который пройдет в ближайшее время.

    Мединский прибыл во главе российской делегации в Стамбул для проведения переговоров с украинской стороной, передает корреспондент РИА «Новости».

    Ранее источник в турецком МИД сообщил, что новый этап переговоров российской и украинской сторон планируется провести 2 июня, он должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле.

    Сообщалось, что в Стамбуле приземлился самолет, предположительно доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной.

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      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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