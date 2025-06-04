Онищенко призвал отказаться от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки

Tекст: Мария Иванова

Вирус Коксаки распространился в Турции, где им преимущественно заболевают дети, передает ТАСС.

Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в эту страну. Он подчеркнул: «Я буду следовать своей традиции, отговаривая наших граждан от поездки в Турцию. Скажу, что несмотря на то, что только начинается период отдыха, в Турции наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки».

Эксперт отметил, что вирус передается через воду, пищу и грязные руки, а чаще всего им заражаются дети до десяти лет. По словам Онищенко, Коксаки опасен возможными осложнениями, включая асептический менингит, а также нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, сердца, печени и поджелудочной железы.

Ранее в телеграм-каналах начали появляться сообщения о случаях заражения вирусом Коксаки среди россиян, отдыхающих в Турции. Пока официальных данных о масштабах заболеваемости не приводится, однако медики советуют внимательно относиться к эпидемиологической обстановке и тщательно соблюдать гигиену при планировании поездок.

В начале июня сообщалось, что на территории России сохраняется стабильная и контролируемая эпидемиологическая обстановка по вирусу Коксаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Краснодарском крае в конце прошлого года были зарегистрированы случаи заражения вирусом Коксаки, однако вспышки заболеваемости не отмечалось.

Ранее Геннадий Онищенко предупредил о риске появления тигровых комаров в России.